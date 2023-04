Te lang rondhangen in het schilderachtige Portofino? Dat kan u tot 275 euro kosten

Het dorpje, met amper 500 inwoners, lokt elk jaar massa’s toeristen. Vooral de kleine haven, het uitzichtpunt over de baai en de kleurrijke boetiekjes weten hen te bekoren. Al is er maar één ding wat toeristen in de zomer daar echt doen: elkaar in dichte drommen voor de voeten lopen. Daarom trof het lokale bestuur een maatregel om opstoppingen te vermijden.

Volgens burgemeester Viacava worden bijeenkomsten in bepaalde zones verboden uit veiligheidsoverwegingen. Vanaf nu kan iedereen die in bepaalde ‘rode zones’ te lang blijft staan of rondhangt, beboet worden. Die boetes kunnen oplopen tot 275 euro. De geviseerde gebieden zijn vooral plaatsen met een goed zicht op de beroemde baai, waardoor sommigen spreken over een selfieverbod.

De maatregel zou voornamelijk gericht zijn tegen cruisetoeristen. Dagelijks komen zij vanuit de haven van La Spezia voor enkele uren naar de beroemde plekken Cinque Terre en Portofino, waarbij ze opstoppingen veroorzaken in de smalle straten. Het verbod op te lang blijven staan of rondhangen trad voor het eerst in werking op paasweekend. Voor Portofino is dat weekend het startschot van het hoogseizoen. Die hordes bezoekers zullen zich vanaf nu tot oktober moeten houden aan de regel, die van ’s morgens tot zes uur ’s avonds geldt.

De burgervader verdedigt zich nochtans tegen de beschuldigingen dat de nieuwe maatregel vooral toeristen zou viseren, wat geïnsinueerd werd in hoofdzakelijk de Britse pers. “Niemand hier heeft selfies verboden. Het is niet omdat de Engelsen het schrijven, dat men het moet geloven”, zei hij aan het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA.

Gevaarlijke dieren

Portofino is overigens niet de eerste plaats die dergelijke regels aan toeristen oplegt. Ook de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk treffen maatregelen om toeristen te ‘beschermen’. Zo werden de ooit befaamde selfiesticks verboden in verschillende musea van onder meer Parijs en Londen. Frankrijk startte twee jaar terug een campagne die mensen te ontmoedigde om selfies te nemen op treinsporen. En zowel New York als Californië verbiedt mensen om een selfie te nemen in zoos en gebieden waar gevaarlijke wilde dieren vertoeven.

Volgens mediaberichten zou er overigens nog een tweede maatregel in de pijplijn zitten. Mensen zouden niet meer welkom zijn in Portofino in zwemkledij of op blote voeten. “Portofino is een juweel, en daar hoort gepast gedrag bij”, aldus Viacava. Ook hier is de stad niet de eerste. Zelfs aan de Belgische kust zijn er verschillende steden, zoals De Panne en Knokke-Heist, die een dresscode hebben voor toeristen in het stadscentrum.