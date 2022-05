Te koop: iconische velodroom met ‘gekke fietsjes’ in Blankenberge

Het is een stukje officieus Vlaams erfgoed: De Lustige Velodroom aan het strand van Blankenberge, vlak bij de pier. Wie er nog nooit van hoorde of hem nooit met eigen ogen zag, vraagt zich ongetwijfeld af hoe een houten, getimmerde velodroom in het collectieve geheugen van de Vlaamse kusttoerist terechtkomt. Dat heeft te maken met de rug-aan-rug-tandem, het wipzadel, de swingbike, de Maradona en de champagne-, lambada- of macarenafiets: gekke, kleurrijke fietsjes die vreemde bokkensprongen maken en al decennialang op de lachspieren werken, zowel van berijders op de piste als van toeschouwers op de dijk. Al komt daar mogelijk een einde aan, want de houten wielerpiste staat te koop. En een lokale overnemer lijkt zich niet meteen aan te dienen.

Flauwe plezante

We spreken eigenaar en uitbater Thierry Monbaliu (57) net voordat hij zijn velodroom opent voor het grote publiek. Dat moet wel, want van zodra De Lustige Velodroom opengaat, heeft hij naar eigen zeggen geen vijf minuten tijd meer. “Dan moet ik bezig zijn met de klanten”, zegt hij. “Fietsen uitlenen en in ontvangst nemen, valpartijen oplossen… Je moet voortdurend je concentratie behouden. Vroeger hing ik nog de flauwe plezante uit door de megafoon, maar daar voel ik me dit jaar niet helemaal goed bij.”

Dat heeft te maken met de verkoop van De Lustige Velodroom, het levenswerk van de Monbaliu’s. De geschiedenis van de wielerpiste gaat terug tot 1933, toen grootvader Alfons de velodroom neerpootte op het strand van Blankenberge. Nadien bouwde vader Louis — een vermaard fietsacrobaat die ooit 50 kilometer op een éénwieler aflegde — de velodroom verder uit, met in de jaren 70 en 80 dagelijkse shows van Thierry met z’n broer en zus.

Archiefbeeld van De Lustige Velodroom. Beeld JVK

Levenswerk

In 1990 nam Thierry De Lustige Velodroom over. “De jaren 90 waren topjaren”, blikt hij terug. Vandaag, ruim 30 jaar later, gaat hij op zoek naar een overnemer. Niet omdat de goesting er niet meer is. Wel omdat het werk zwaar wordt en hij tijdig een geschikte overnemer voor zijn levenswerk wil. “Er is geen overnemer binnen de familie en als er met mij iets gebeurt, is de velodroom verloren. Bovendien ben ik er 57. Ik kan dit geen tien jaar meer doen, daarvoor is het werk te zwaar. Er komt veel afbraak en opbouw bij kijken, want elke winter bergen we de velodroom veilig op in een hangar. En ook het onderhoud is pittig.”

Archiefbeeld van De Lustige Velodroom. Beeld JVK

Daarom hangt sinds deze week een bord uit waarop De Lustige Velodroom officieel te koop staat. “Er zijn al geïnteresseerden”, zegt Monbaliu. “Maar het belangrijkste voor mij is dat ons levenswerk behouden blijft en dat het twee jaar later niet om zeep is. Het liefst in Blankenberge, maar de velodroom is misschien wel uniek in Europa. Dus waarom bijvoorbeeld geen verhuis naar Frankrijk? Een goede overnemer is het belangrijkste.” Wat de Lustige Velodroom moet kosten? “De vraagprijs is 300.000 euro. Dat lijkt misschien veel, maar alleen al het hout is 150.000 tot 200.000 euro waard. Daarbij komen ook nog alle fietsen. En ik wil gerust nog een paar jaar aan boord blijven.”

Archiefbeeld van de Lustige Velodroom. Beeld Benny Proot

Moeilijk dossier

Volgende week heeft Monbaliu een afspraak met Blankenbergs burgemeester Bjorn Prasse (Open Vld), die de velodroom als deel van de identiteit van Blankenberge beschouwt, maar tegelijk al aangaf dat de stad de attractie niet zelf kan overnemen. Toch blijft Monbaliu hoopvol. “Het zou magnifiek zijn als de velodroom in Blankenberge kan blijven, maar de burgemeester zei dat het een moeilijk dossier is.”

Wat de uitkomst wordt, is dus nog even afwachten. Maar wat als hij geen overnemer vindt? “Ik hoop dat er op het einde van de zomer verschillende opties zijn. En dan kies ik voor de overnemer bij wie ik het beste gevoel heb. Vind ik geen koper? Dan sta ik hier volgend jaar waarschijnlijk nog. Je kan de velodroom toch niet kapot laten gaan?”

Of De Lustige Velodroom volgend jaar zijn 90ste verjaardag in Blankenberge viert, is dus nog maar de vraag. Maar wat was dat ook weer met Eddy Merckx? “Die heeft hier leren fietsen”, zegt Monbaliu beslist. “Men denkt dat dat een fabeltje is, maar toch is het zo. Als zesjarige kwam hij hier fietsen. Dat heeft hij later ook in een krantenartikel gezegd: ‘Ik heb heimwee naar de piste van Blankenberge’, zei hij. Ik heb al voorgesteld een receptie te organiseren met Eddy Merckx. Die beelden gaan zeker de wereld rond. Dat zou een fantastische boost zijn voor Blankenberge. Dat moet de stad toch ook beseffen?”

▶ Bekijk: De Lustige Velodroom in Blankenberge staat te koop

“Toen ik het bordje ‘te koop’ zag, had ik al zin om centen uit te halen” Ook de familie Geerts uit Stekene waagde zich zondag aan een ritje op de wielerpiste. Een beetje uit jeugdsentiment, moet papa Tom Geerts toegeven. “Telkens we als kind naar Blankenberge kwamen, mochten we van onze ouders op deze piste een fiets uitkiezen. Dat was lachen. Het was na een dagje strand bovendien altijd het gespreksonderwerp nummer één in de wagen. Eigenlijk is het fantastisch dat die wielerpiste hier nog altijd ligt. Het hoeft helemaal niet altijd high-tech te zijn om een glimlach op je gezicht te toveren.” De kindjes Sterre, Sep, Nelle en Sulin genoten met volle teugen, al vonden ze het niet altijd even makkelijk om met zo’n fietsje te rijden. Hilarisch werd het wel. Het bordje ‘te koop’ deed pijn aan de ogen van papa Tom: “Ik had al zin om centen boven te halen om deze attractie hier te houden, veel beter dan een zoveelste lunapark. Het zou bijzonder jammer zijn voor Blankenberge en de kust als dit zou verdwijnen.”