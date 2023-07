Taylor Swift & Joe Biden

Veroorzaakt mini-aardbeving tijdens concert

Taylor Swift, zangeres

Met 131 uitverkochte shows en een geschatte opbrengst van meer dan 1 miljard dollar voor The Era’s Tour, is Taylor Swift zonder twijfel een van de populairste artiesten van het moment. En dat bewezen fans in Seattle op een bijzondere manier. Zowel tijdens de eerste als tweede show in de stad veroorzaakte de dansende menigte een mini-aardbeving van 2,3 op de schaal van Richter. De ‘Swiftquake’ overtreft daarmee de ‘Beastquake’, die in 2011 in hetzelfde stadion ontstond tijdens een American-footballwedstrijd.

Beeld RV

Erkent na vier jaar het bestaan van zevende kleinkind

Joe Biden, Amerikaans president

“Jill en ik willen alleen het beste voor al onze kleinkinderen, inclusief Navy.” Het moet een rare ervaring zijn als Navy Roberts, een vierjarig meisje uit Arkansas, later haar eigen naam googelt. Niet alleen is ze een van de zeven kleinkinderen van Amerikaans president Joe Biden, maar ze moest ook vier jaar wachten tot die haar officieel erkende. Navy’s vader, Bidens zoon Hunter, kreeg het meisje namelijk na een buitenechtelijke affaire in 2018, toen hij naar eigen zeggen zwaar verslaafd was aan alcohol en drugs.