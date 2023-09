Tattoofans over het verhaal achter de inkt: ‘Door die tekening blijven we altijd verbonden’

Tattoos met een verhaal. Dat is waar het in De tattoo shop – vanaf vanavond op VRT CANVAS – om draait. Zes eigenaars van zo’n uniek permanent aandenken doen nu al hun verhaal.

Tijs Vanneste (44): ‘Het verhaal van mijn gezin en mijn lievelingslied in één tekening’

Tijs Vanneste, artiest van dienst in De tattoo shop, hoeft ondanks het ruime aanbod op zijn lijf niet lang na te denken over de tattoo waar het meeste verhaal achter schuilgaat. De sleeve op zijn rechterarm brengt een heleboel dingen samen die voor hem belangrijk zijn, vertelt hij.

“Initieel stond daar enkel één van de twee handen van mijn grootmoeder op. Aangevuld met de afbeelding van een kop koffie aan de binnenkant van mijn pols. Het ene heel symbolisch, het andere dus eerder triviaal. Die twee tattoos heb ik door een bevriend kunstenaar laten aanvullen met het verhaal van mijn gezin, opgetekend in het thema ‘Rocket Man’, een nummer waar ik me zelf in herken.”

Tijs Vanneste. Beeld Tine Schoemaker

Dat resulteerde in een stil­leven met spaceshuttle, twee miniastronauten die Vannestes zoontjes voorstellen, een polaroid van zijn vrouw en een afbeelding van zijn hond Fien, die als Laika door de ruimte zweeft. “Alles wat ik graag zie, zit in die tekening verwerkt.”

Voor het ontwerp deed ­Vanneste een beroep op zijn vriend Sven Rayen van Studio Palermo, die daarvoor volledig carte blanche kreeg. “Heel ­logisch”, vindt Vanneste. “Ik vraag zelf ook steeds aan mijn klanten om mijn zin te mogen doen. Het zou hypocriet zijn om dan bij mijn eigen tattoos per se de touwtjes zelf in handen te willen houden.”

Tijs Vanneste. Beeld Tine Schoemaker

Laura (26) en Sofie Van Trier (22): ‘De geur van citroen doet ons aan papa denken’

“Als we met papa gingen ­winkelen stond er altijd een bezoek aan L’Occitane op het programma”, vertellen Laura en Sofie Van Trier. “Daar ­binnenlopen om de voorraad ­citroenzeepjes aan te vullen was zijn folietje.” Toen hun vader vijf jaar geleden overleed, kwam er een abrupt eind aan die ­uitjes. “We hadden toen al het idee om een tattoo te laten ­zetten”, zeggen ze. “Als permanent aandenken aan hem. Alleen vond mama dat geen goed idee. Zoals wel meer mensen van haar generatie dacht ze dat een tattoo onze ­carrière in de weg zou zitten.”

Laura Van Trier en Sofie. Beeld Damon De Backer

Bovendien wisten de zussen niet echt wat er op die tattoo te zien zou moeten zijn. “Iets wat naar papa verwees, maar dat ook niet te duidelijk deed. Niet zijn naam of de datum waarop hij gestorven is.” Even werd er gedacht aan een fietser, een verwijzing naar het herdenkingsprentje van hun vader waarop een fietser in de mist te zien was. Maar uiteindelijk werd het een citroentje, een idee dat ontstond in de badkamer van het studentenkot van Sofie, waar ze ook steeds een citroenzeepje ­liggen had. “De geur daarvan doet ons aan papa denken, ­alleen kan je die niet tastbaar maken. Dankzij onze tattoo is ze dat nu wel.” En mama? Die heeft zich ondertussen met het getatoeëerde eerbetoon verzoend.

Laura Van Trier en Sofie Van Trier. Beeld Damon De Backer

Femke Nijs (27): ‘Ik herken me in de passie van de kunstenares’

Ilse D’Hollander was een kunstschilder wier naam bij het grote publiek niet meteen een belletje doet rinkelen. ­Onterecht, vindt Femke Nijs, die het werk van D’Hollander tijdens haar studies schilderkunst leerde kennen. “Ik voelde meteen een connectie”, vertelt Nijs.

Femke Nijs. Beeld Damon De Backer

“Net als dat bij mij het geval is, stond bij D’Hollander alles in het teken van de kunst. Ze heeft jaren in een huisje in de Vlaamse Ardennen gewoond om daar op zolder dag in dag uit te schilderen. Ik heb enorm veel bewondering voor die passie. Zij en haar werk ­hebben me de voorbije paar jaren heel erg beïnvloed.”

Zo groeide bij Nijs het idee om een werk van D’Hollander op haar arm te laten tatoeëren. Ze koos een werk met een relatief eenvoudige compositie en liet dat door Linde Broeckmans van Wild Child Tattoos op haar bovenarm inkten. “Zij heeft de oorspronkelijke ­tekening een eigen invulling gegeven door hem bijvoorbeeld met puntjes in te ­kleuren.”

Femke Nijs. Beeld Damon De Backer

Ook de kleuren werden – op vraag van Nijs – weggelaten. Het eindresultaat is een intrigerende tattoo waarover Nijs geregeld vragen krijgt. “Meestal van mensen die nog nooit van Ilse D’Hollander hebben gehoord. In die zin is mijn ­tattoo een manier om haar ­alsnog de erkenning te geven die ze verdient.”

Mathlovsky (33): ‘Een tattoo als protest tegen onze oppervlakkige maatschappij’

“Kein Fleisch” staat er in grote gotische letters op de buik van Mathlovsky. Het idee voor de look ervan haalde hij bij ­Amerikaanse gangstarappers. Iemand als Tupac, bijvoorbeeld, die in het groot “Thug Life” op dezelfde plaats had staan. “Ik heb dat altijd al cool gevonden”, klinkt het. Over de boodschap blijkt wat verwarring te bestaan bij de fans van Modder, de band waarbij ­Mathlovsky – meestal in bloot bovenlijf – gitaar speelt.

Mathlovsky. Beeld Damon De Backer

“Aangezien ‘Kein Fleisch’ de enige tattoo op mijn buik is, valt die nogal op. Dus komen mensen me na afloop van concerten vaak vragen wat er nu precies op mijn buik te ­lezen staat. Omdat ik een plantaardig dieet volg, gaan de meeste mensen ervan uit dat die ­tattoo naar mijn eetgewoontes verwijst. Maar eigenlijk is het meer dan dat.”

Mathlovsky. Beeld Damon De Backer

Mathlovsky legt uit dat de tekst ook een kritiek is op onze maatschappij waarin volgens hem te veel aandacht gaat naar oppervlakkige zaken ­zoals bijvoorbeeld hoe je eruitziet. “Met ‘Kein Fleisch’ wil ik duidelijk maken dat mensen zoveel meer zijn dan hun ­lichaam. Onze dromen, ­idealen, alles wat we al hebben meegemaakt, de mensen die we hebben leren kennen… Dat is allemaal veel belangrijker dan dat lichaam.”

Patrick Reyntiens (57): ‘Zo blijven we altijd verbonden, ook al is de moeder van de kudde er niet meer’

Net boven de enkel van Patrick Reyntiens staat de gestileerde afbeelding van een olifant. Een klein prentje in heldere lijnen. “Een eenvoudige tekening op een plaats waar niet veel mensen ze zullen zien”, vertelt hij.

Patrick Reyntiens. Beeld Damon De Backer

Het olifantje staat er dan ook vooral voor Reyntiens zelf. Als symbool voor de kudde waartoe hij behoort: de kudde van mama Josee. “Ik heb Josee ­leren kennen via een vriend”, vertelt hij. “Zij was een soort surrogaatmoeder voor mij. ­Iemand bij wie ik altijd terechtkon, die me een veilige thuis gaf toen mijn ouders overleden waren.”

Reyntiens was niet de enige die door mama Josee in de armen werd gesloten. “We waren met vijf. Een mix van haar eigen kinderen en aangemeerde exemplaren zoals ikzelf. Toen mama Josee overleed, hebben we beslist om alle vijf een ­olifantje te laten tatoeëren. ­Allemaal in onze eigen stijl. Bij mij is het een klein exemplaar geworden, op een onopvallende plaats. Maar er zijn ook ­grotere exemplaren die wat meer in de kijker lopen. Ook de twee kleinkinderen die al oud genoeg waren om een ­tattoo te laten zetten, hebben trouwens hun eigen olifant ­laten ta­toeëren. Zo blijven we altijd verbonden. Ook nu de moeder van onze kudde er niet meer is.”