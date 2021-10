Tattooartiest Tijs Vanneste over nieuwe Europese regels: ‘Dit kan veel tattooshops in de problemen brengen’

Wat is er aan de hand met isopropanol?

“Het is een stof die in tattoo-inkt als bindmiddel wordt gebruikt en die blijkbaar in bepaalde gevallen voor irritatie en allergische reacties kan zorgen. Al heb ik dat zelf nog nooit bij een van mijn klanten gemerkt. We hebben het er ondertussen ook al onder collega’s over gehad en bij niemand van de tattooartiesten die ik ken zijn er ooit problemen geweest met inkt die isopropanol bevat. Nu is de regelgeving wat tattoos betreft in Europa sowieso een stuk strenger dan bijvoorbeeld in Amerika. Blijkbaar willen ze ook wat isopropanol betreft elk risico vermijden en daarom is beslist om de stof vanaf 4 januari 2022 te verbieden.”

Waarom is dat een probleem?

“Omdat isopropanol in zowat 95procent van de inktsoorten zit die in tattooshops gebruikt worden. Ook de inkt die ik al meer dan tien jaar gebruik zal vanaf volgend jaar verboden zijn. Op zich is het een goede zaak dat er vanuit Europa nauw toegezien wordt op onze sector, alleen komt deze nieuwe maatregel plots wel heel snel. Januari 2022 is niet zo heel veraf meer.”

Zijn er dan geen alternatieven?

“Er zijn wel een beperkt aantal inktsoorten waar geen isopropanol in zit, maar vreemd genoeg zijn dat allemaal goedkopere, inferieure soorten die ik eigenlijk liever niet gebruik. Met die goedkopere inkt loop je het risico dat een tattoo na verloop van tijd gaat verkleuren. Dan ziet zo’n tekening er na een paar jaar helemaal anders uit dan wat je oorspronkelijk had bedoeld. Dat wil je als tatoeëerder natuurlijk te allen prijze vermijden.”

Wat kunnen de gevolgen zijn?

“Wanneer er tegen begin volgend jaar onvoldoende alternatieven zijn voor de verboden inktsoorten kan dat in het allerslechtste scenario tot een tijdelijke sluiting leiden. Dat zou een ramp zijn. We hebben door corona net een jaar beleefd waarin we amper konden werken. Nog zo’n periode van gedwongen sluiting zou veel tattooshops in de problemen brengen. Maar ik bekijk de dingen graag positief en dus hoop ik dat het zo’n vaart niet loopt. Ik ga ervan uit dat de fabrikanten van tattoo-inkt er alles aan zullen doen om op korte termijn met varianten zonder isopropanol te komen. Tatoeages zitten al langer in de lift. Onze sector is big business geworden. De fabrikanten van inkt kunnen het gewoon niet maken om de volledige Europese markt links te laten liggen.”

Zullen de strengere regels ervoor zorgen dat een tattoo duurder wordt?

“Ik hoop van niet, maar dat is moeilijk in te schatten. Dat hangt af van wat de inktproducenten de komende maanden doen. Zullen de alternatieven waar ze mee komen duurder zijn dan de inkt die we nu gebruiken of niet? Al lijkt de kans me klein dat we nu plots een forse prijsstijging zullen krijgen. De kostprijs van een tattoo wordt immers slechts in beperkte mate door de prijs van de inkt bepaald. Wie een tattoo laat zetten betaalt toch vooral voor het werk en de artistieke creatie van de tattooartiest waar je langsgaat.”