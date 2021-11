Taskforce vaccinatie wil ook apotheken en bedrijven inzetten voor boosterprik

Het Overlegcomité keurde gisteren strengere maatregelen goed voor onder meer de horeca en het nachtleven, maar een andere pijler om ons land uit de Covid-impasse te halen, is de vaccinatiecampagne. Een versnelde uitrol van de boosterprik moet helpen, aldus premier Alexander De Croo (Open Vld). Vandaag komen de verschillende ministers van Volksgezondheid samen om de kalender te bekijken.

Nieuw is dat er niet alleen op de vaccinatiecentra gerekend wordt - al roept men de vrijwilligers wel op zich te melden. De Taskforce Vaccinatie wil nu ook dat grote bedrijven prikken zetten op de werkvloer, net zoals ze dat al met het griepvaccin doen. Daarnaast moet u ook gewoon bij de apotheek een vaccin kunnen gaan halen. Dat zou drempelverlagend werken. “We willen vanaf begin volgend jaar de helft van de apothekers inschakelen. We rekenen op duizenden prikken per week bij hen”, aldus Dirk Ramaekers, topman van de Taskforce, in Het Laatste Nieuws.