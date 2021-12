Taskforce Vaccinatie raadt aan om tijd tussen tweede prik en booster terug te brengen tot vier maanden

In praktijk zouden de vier maanden die de Taskforce adviseert vaak neerkomen op 4,5 maanden. De uitnodigingen voor de boostervaccinatie vertrekken immers pas zodra iemand het interval van vier maanden haalt. Dan moet die uitnodiging nog aankomen en moeten mensen nog een afspraak maken, waardoor er vaak nog twee weken tussen zitten.

De snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus noopt de gezondheidsministers tot sneller schakelen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg daarom een advies aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en de Taskforce Vaccinatie over de versnelde toediening van het boostervaccin. In het advies van de HGR zou staan dat er wel degelijke wetenschappelijke argumenten zijn voor een inkorting van de wachttijden, maar laat de politieke beslissing aan de ministers van Volksgezondheid. Met welke termijn de wachttijd effectief ingekort zal worden, is dus nog niet bekend.

Sinds 17.30 uur vanavond zit de Taskforce Vaccinatie samen. Daarna, om 21.15 uur, komen de verschillende ministers van Volksgezondheid van het land samen om de adviezen van de taskforce en de HGR onder de loep te nemen, aldus Beke. De Vlaamse vaccinatiecentra zullen dan morgen de verkorte intervaltermijnen implementeren. Volgens Belga maakte de Taskforce Vaccinatie de aanbeveling om de tijdsinterval tussen de tweede prik en de boosterprik van Moderna en Pfizer in te korten naar vier maanden.

Momenteel wordt de derde prik zes maanden na de tweede prik gezet bij de vaccins van Pfizer en Moderna. Dat zal mogelijk dus ingekort worden naar vier maanden. Voor AstraZeneca (vier maanden) en Johnson & Johnson (twee maanden) blijft het interval allicht zoals het is. 815.000 Vlamingen zullen op die manier in één klap in aanmerking komen voor vaccinatie. Als de termijnen voor Pfizer en Moderna nog meer ingekort worden, naar vijf maanden, gaat het uiteraard nog sneller vooruit. Dat betekent dan dat 3,25 miljoen extra Belgen, waarvan 2 miljoen Vlamingen, meteen in aanmerking komen voor hun boosterprik.

Volgens minister Beke zal de inkorting in de praktijk in eerste instantie verlopen via de reservelijst Qvax. Wie daar nu al op is ingeschreven, kan na zijn wachttijd al uitgenodigd worden als er een overschot is. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een plan om de vaccinaties de komende weken verder te versnellen. Volgens Beke is er in elk geval “ongelooflijk veel enthousiasme om toch tussen Kerst en Nieuw te blijven prikken”.