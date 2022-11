Tania is een luisterend oor voor Russische soldaten, Tania maakt deel uit van het Oekraïense cyberleger

Minstens even belangrijk in moderne oorlogsvoering is de paraatheid van een cyberleger. In Oekraïne richten de Elfen, een cybergroep van tienduizenden vrijwilligers, hun pijlen op de Russische sociale media. ‘Sinds 2014 weet ik dat Rusland een vijand is.’

‘Je bent een held”, zei ze. Een Russische soldaat in Oekraïne chat al een paar weken met Tania, een lokaal meisje uit zijn woonplaats in Rusland. Ze ontmoetten elkaar online op het Russische sociale netwerk VKontakte. Het contact is intussen zo goed dat hij voldoende op zijn gemak is om zijn gevoelens en enkele details van zijn taken als soldaat in Oekraïne met haar te delen. Hij was al blij dat hij wat steun vond; zijn andere vrienden en sommige familieleden waren niet zo begripvol. “Ze zeggen allemaal dat ik gek ben dat ik hier ben”, antwoordde hij over zijn missie in Oekraïne.

Maar Tania is niet afkomstig uit zijn woonplaats. Ze maakt deel uit van een cybergroep genaamd De Elfen, en is een van de tienduizenden Oekraïense vrijwilligers die elke dag inloggen om aan de andere kant problemen te veroorzaken, informatie te verzamelen of desinformatie te zaaien. De belangrijkste missie van haar eenheid is om kennis te maken met Russische soldaten van wie ze weten dat ze betrokken zijn bij de oorlog met Oekraïne, en zoveel mogelijk informatie los te peuteren.

De informatie die Tania zoekt is niet alleen de locatie van zijn eenheid of bewegingen van Russische troepen, maar ook dingen als persoonlijke motivaties, patriottisme, wat hem blij of verdrietig maakt, wat hem drijft om te blijven vechten in de oorlog tegen haar land.

Wat Tania van haar ‘doelwit’ te weten kwam, was dat hij zich in de steek gelaten voelt, dat het lijkt alsof de mensen thuis geen belangstelling hebben voor wat er in Oekraïne gebeurt. Dat ze geen begrip hebben voor zijn eigen niveau van wanhoop, evenals voor de algemene desorganisatie van het Russische leger. Dus hij was blij een luisterend oor te vinden. En Tania luisterde graag. Vervolgens gaf ze de informatie door aan andere groepen of officiële kanalen, die kijken hoe ze de info als wapen kunnen inzetten.

De Elfen zijn ontstaan in Litouwen in 2014. De oprichters zagen de Russische invasie van de Krim, de oorlog in de Donbasregio en andere Russische daden van agressie en desinformatie als een bedreiging voor hun eigen land. Ze besloten er iets aan te doen. De Elfen begon als een groep cybervrijwilligers, genaamd naar de mythische wezens die de trollen bestrijden. Nu is de organisatie uitgegroeid tot een actief netwerk dat verspreid is over een tiental landen in Europa, waaronder Oekraïne. Een gemeenschappelijk doel blijft: weerstand bieden tegen de Russische pogingen om een parallel universum te creëren op basis van de valse verhalen van het Kremlin.

Informatiemarkten

“Sinds 2014 wist ik dat Rusland een vijand was”, zegt Maria, een cybervrijwilliger voor de Oekraïense Elfen. Ze komt uit Donetsk en zag de oorlog acht jaar geleden aankomen. Na de Maidan-revolutie in Oekraïne raakte ze betrokken bij burgeractivisme. In de jaren daarop was ze tijdens haar reizen door Europa vaak verbaasd dat mensen buiten Oekraïne niet wisten dat het gewapende conflict in Oekraïne nog steeds gaande was. “Mensen begrepen niet dat er oorlog was, dat er een bezetting was. En zelf begreep ik niet waarom de Russische desinformatie niet genoeg aandacht kreeg.”

Rusland beschikt over een krachtige propagandamachine die voortdurend haar versie van de recente geschiedenis aanbiedt, actuele en historische gebeurtenissen verdraait en ze met succes aan de Russen en de rest van de wereld presenteert. Maar de laatste maanden is de balans omgeslagen en heeft Oekraïne de stem gekregen die het land vroeger nooit had.

Mykhailo Fedorov, vicepremier en minister van Digitale Transformatie van Oekraïne. Beeld Sasha Maslov/INSTITUTE

Ontkennen dat je troepen mobiliseert, maar het toch doen. Een oorlog beginnen onmiddellijk na de belofte dat je er geen zou beginnen. En ten slotte een barbaarse en brute manier van oorlogvoeren en tegelijk elk vergrijp ontkennen. Deze zaken hebben elke geloofwaardigheid die Poetins propagandamachine in de rest van de wereld kon opbouwen uitgehold vóór de volledige invasie van Oekraïne een feit was. Maar op de Russische binnenlandse informatiemarkt blijft de propaganda de gewenste resultaten opleveren. Volgens Levada-Center, een onafhankelijke opiniepeiler, is ongeveer 76 procent van de Russen voorstander van de Russische acties in Oekraïne.

En dan komen organisaties als Elfen in actie. Deze ‘informatiepartizanen’ zoeken hun weg in het milieu van anonieme gebruikers op sociale media, messageboards en commentaarsecties. Maria besteedt uren aan het monitoren van tientallen Telegram-kanalen, Russische segmenten van Facebook en Russische sociale netwerken als Vkontakte en Odnoklassniki. “Ons doel is het opheffen van de informatieblokkade van Rusland”, zegt Maria. Geen eenvoudige taak: de meeste mensen in Rusland geloven Poetins versie van de gebeurtenissen en zijn vaak blij met nieuws over Oekraïense slachtoffers, ook al zijn het burgers.

Maria ontdekte dat de meeste commentaren die zij online zag − in lokale groepschats in heel Rusland en op sociale media onder artikelen over de oorlog − weinig gevoeligheid tonen voor burgerslachtoffers. Ze besefte ook dat een directe confrontatie of het presenteren van feiten niet helpt om de Russen op wie ze zich richt in zinvolle gesprekken te betrekken. Dus is haar groep van strategie veranderd: ze willen nu onderwerpen vinden die de Russen dwarszitten. “Het doel is niet om hen boos te maken of onze pijn op hen over te brengen. We willen ze aan het denken zetten, ze laten voelen dat dit niet klopt, ze ervan overtuigen dat ze geen baat hebben bij deze oorlog.”

En wat pijn doet in heel Rusland, zijn de eigen slachtoffers. Op een gegeven moment merkte Maria dat veel Russen zich afvragen waarom er veel meer soldaten sterven die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld de regio Krasnojarsk (in Oost-Siberië) dan uit Sint-Petersburg of Moskou. Dergelijke commentaren worden uitvoerig geanalyseerd, en als er genoeg zijn om een bevolkingsgroep te vormen die niet gelukkig is met de situatie, richten de Elfen zich op deze specifieke groep om te proberen hun mening te beïnvloeden via rechtstreeks contact.

Deze onlinemissies kunnen dagen of weken duren, zonder gegarandeerd resultaat. Het werk gaat langzaam en luistert nauw. In sommige gevallen voelt Maria zich hopeloos. “Sommige mensen zijn zo diep geraakt door de propaganda dat het lijkt alsof er niets is dat hun mening ooit zal veranderen.”

Chatbots

De strijd tussen Rusland en Oekraïne op het cyberfront begon lang voor de grootschalige invasie in februari van dit jaar. Het afgelopen decennium deelden beide partijen stoten uit, meestal onder de radar van het grote publiek. Maar toen Russische tanks het Oekraïense grondgebied binnenrolden en kruisraketten landden op woonwijken en winkelcentra, gingen de cyberhandschoenen uit. Oekraïne heeft ongekende inspanningen geleverd om met massale steun van vrijwilligers een nieuw soort oorlog te voeren: een totale aanval op de cyber- en informatieruimtes die de bloedige invasie van Rusland ondersteunen.

Een van de meest zichtbare structuren op de voorgrond van deze strijd werd het IT-leger, een vrijwilligersorganisatie opgezet door het Oekraïense ministerie van Digitale Transformatie. Vóór de Russische inval was het ministerie verantwoordelijk voor de invoering van digitalisering in het bestuur en het civiele leven, en had het weinig te maken met het leger. Dat is nu veranderd.

Maria van de cybervrijwilligersgroep De Elfen: ‘Het doel is niet om Russen boos te maken of onze pijn op hen over te brengen. We willen ze aan het denken zetten, ze laten voelen dat dit niet klopt.’ Beeld Sasha Maslov/INSTITUTE

“We zijn een nieuw ministerie, opgericht met het idee om de best ontwikkelde openbare diensten ter wereld te bouwen”, zegt Mykhailo Fedorov, die het ministerie sinds 2019 leidt. Sinds de volledige invasie zijn de taken verschoven naar dienstverlening aan de oorlogsinspanning: herstel van internetverbinding in getroffen gebieden, ondersteuning van de Oekraïense IT-industrie, pleiten voor Oekraïne op internationale digitale fora − wat vaak inhield dat bedrijven moesten worden aangespoord geen zaken meer te doen met Rusland − en het inzamelen van geld voor de digitale en hightechkant van de oorlogsvoering. Hun laatste initiatief is een donatiecampagne voor het ‘leger van drones’, die al meer dan 20 miljoen dollar heeft opgeleverd.

Diia, een e-governance-app waarmee Oekraïners alles kunnen doen, van het betalen van een parkeerbon tot het indienen van belastingen, creëerde een add-on voor oorlogstijd genaamd eVoroh (‘eVijand’). Via die chatbot kunnen Oekraïners de bewegingen van de Russische strijdkrachten melden, vermoedelijke oorlogsmisdaden beschrijven of informatie geven over collaborateurs in bezette gebieden. Midden augustus had het ministerie naar eigen zeggen meer dan 400.000 geregistreerde gebruikers, maar het aantal meldingen is niet bekendgemaakt.

Toen op 25 februari een Russische raket een locatie in Kiev raakte waar servers voor de Diia-app stonden, waren er al cloudback-ups gemaakt op servers buiten Oekraïne. De volgende dag kondigde minister Fedorov op zijn Facebookpagina de oprichting van het IT-leger aan. Uit het bericht werd niet duidelijk wat voor structuur en organisatie het IT-leger zou krijgen, wie de operaties zou leiden, of zelfs wat precies de missie was; er stond alleen een korte beschrijving dat iedereen die kan helpen op het cyberfront welkom is. Er volgde een link naar een nieuw aangemaakt Telegram-kanaal, en de eerste missies verschenen al op dezelfde dag. De regering van Oekraïne vroeg om DDoS-aanvallen op grote Russische conglomeraten − Gazprom, Lukoil, Yandex, Sberbank − en op een aantal overheidsstructuren en aan het Kremlin gelieerde media.

Dit was een ongekende zet: nooit eerder hadden overheidsfunctionarissen hun burgers gevraagd een cyberoorlog te voeren. Een DDoS-aanval (DDoS staat voor distributed denial-of-service) is eenvoudigweg het overspoelen van een hostserver met verkeer, tot op het punt dat deze niet meer toegankelijk is. Als een klant dan een dienst online wil bezoeken, is deze onbereikbaar. Zulke aanvallen kunnen uren duren en afhankelijk van de dienst, het tijdstip en de locatie voor ongemak of zelfs chaos zorgen. In de hackersgemeenschap worden DDoS-aanvallen beschouwd als niet veel meer dan dwaasheid, maar voor de mensen die vrijwillig deelnemen aan het IT-leger gaf het helpen neerhalen van Russische websites en diensten het gevoel dat ze op dat moment nodig waren en de vijand ten minste enige schade konden berokkenen.

Het IT-leger heeft meer dan 250.000 actieve vrijwilligers, en er zijn nog tientallen andere groepen van amateurs en enthousiastelingen die zowel zelfstandig opereren als deel uitmaken van ‘hacktivistische’ en infoverzetgroepen.

In het openbaar geeft het IT-leger vaak opdrachten in functie van actuele gebeurtenissen of Russische feestdagen. Vóór 9 mei ging bijvoorbeeld een door het Kremlin gesteunde videohostingdienst RuTube van Gazprom Media drie dagen plat. Een geplande online-uitzending van de jaarlijkse Overwinningsparade op 9 mei, waarmee Rusland de overwinning van het Rode Leger op de nazi’s herdenkt, werd daarom geannuleerd.

Een andere opmerkelijke aanval werd uitgevoerd op 17 juni op het economieforum van Sint-Petersburg. Een DDoS-aanval verstoorde de toegangsprotocollen voor het evenement, waardoor een toespraak van Poetin een uur werd uitgesteld. Nadat de Russische mobilisatie was aangekondigd focusten Oekraïense hackers, waaronder het IT-leger, op de winkels en bedrijven die kleding en uitrusting leveren aan het Russische leger. En na de raketaanvallen op het Oekraïense stroomnet probeerde het IT-leger LOESK aan te vallen, de belangrijkste stroomdistributeur in de regio rond Sint-Petersburg.

Beschadigd Russisch militair materieel tentoongesteld buiten het ministerie van Defensie in Kiev. Beeld Sasha Maslov/INSTITUTE

Volgens minister Fedorov wordt ongeveer 90 procent van de doelwitten die het IT-leger aanvalt niet openbaar gemaakt. Het schadelijkste werk zou onder de radar gebeuren, met behulp van het netwerk van IT-professionals die de regering vertrouwt. Een van hen is Yegor Aushev, medeoprichter van Cyber Unit Technologies, een cyberbeveiligingsbedrijf. Hij was een van de eersten die te wapen werden geroepen als lid van de hackersgemeenschap van Oekraïne en de wereld.

Aushev, een natuurkundestudent, beschouwde zichzelf nooit als een hacker, maar vond dat hij in een positie verkeerde om de cyberbeveiliging en hackersgemeenschap rond zich te verzamelen. Zijn bedrijf was gespecialiseerd in blockchain en ethisch hacken. Het leverde cyberveiligheid aan grote bedrijven in Oekraïne, aan de Oekraïense regering en haar infrastructuur, en het leidde zelfs de Oekraïense cyberpolitie op.

Aushevs kantoren zijn gevestigd in UNIT.CITY, een voormalig industrieel complex dat werd omgebouwd tot een Oekraïense versie van Silicon Valley. Het complex staat nu leeg − er zijn alleen enkele beveiligers en een losgekoppelde robot die vroeger de huurders begroette. Aushev was van plan een ‘hackerspace’ te beginnen op de bovenste verdieping van een van de gebouwen op de campus, maar de oorlog onderbrak zijn plannen. “Dit moest een verzamelplaats worden voor ‘witte’ hackers. Nu weten we niet wanneer we opengaan. Ik weet zeker dat als we nu open waren, de Russen ons zouden bombarderen.” De dichtstbijzijnde raket landde slechts een paar honderd meter van zijn voormalige kantoor.

Bekladding

Op de eerste dag van de oorlog plaatste Aushev een link op zijn Facebookpagina. Het was een invulbaar Google Drive-formulier met de vraag aan de hackersgemeenschap om mee te vechten. Op de eerste dag ontving hij meer dan honderd aanvragen. Ruim de helft ervan werd afgewezen. Onder hen waren ook hackers uit Rusland die tegen de oorlog waren. “Ze wisten dat ze niet in aanmerking zouden komen, maar sommigen gaven toegang tot verschillende Russische databases”, waaronder die met persoonlijke informatie van militairen. Dat was nog maar binnen de eerste 24 uur. “Nu hebben de Oekraïense veiligheidsdiensten waarschijnlijk de hele database van Russische militairen, inclusief hun vrouwen en minnaressen”, zegt Aushev.

Via connecties in de Oekraïense veiligheidsdiensten bood Aushev de overheid onmiddellijk zijn hulp aan. Met zijn pas opgerichte ‘vliegende ploeg’ van vrijwillige hackers betrad hij het cyberslagveld, door informatie te verzamelen en door te geven aan het Oekraïense leger. De structuur van deze groep is vrij horizontaal en verdeeld in vele subgroepen, allemaal gebaseerd op kwalificaties en vertrouwen.

“Sommige mensen dachten dat we het Russische publiek gewoon toegang zouden geven tot waarheidsgetrouwe informatie”, zegt hij. In de eerste dagen van de oorlog waren er meerdere hacks op belangrijke Russische mediakanalen, waarbij hackers het verhaal van het Kremlin vervingen door informatie over wat er werkelijk gebeurde in Oekraïne. “We dachten dat Russische burgers gewoon niet wisten wat er aan de hand was.”

Al snel werd duidelijk dat dat soort dingen niet veel opleverde. “Ze wisten alles”, vat Auchev samen. In de eerste paar weken werden de meeste ‘bekladdingsoperaties’ stopgezet. Zijn groep verschoof de aandacht naar verkenning, communicatie-interceptie en databases: ze probeerden troepenbewegingen, bevoorradingsketens en routes te achterhalen − alles wat nuttig zou kunnen zijn voor het Oekraïense leger.

Yegor Aushev, medeoprichter van Cyber Unit Technologies, een cyberbeveiligingsbedrijf. Beeld Sasha Maslov/INSTITUTE

Toen het Russische leger op 24 februari Oekraïne binnenviel, hadden veel soldaten hun mobiele telefoons bij zich. Het was dus niet moeilijk om de Russische gsm-gebruikers eruit te halen en bijvoorbeeld clusters van Russische Telegram-accounts in kaart te brengen. “Een iPhone geeft ongeveer 200.000 signalen per uur af, en ze wisten niet dat we ze zo konden volgen,” zegt Aushev.

Het werd al snel duidelijk dat de Russische inlichtingendiensten fouten maakten in hun inschatting van het verzet waarop het leger in Oekraïne zou stoten. Ter compensatie begonnen de Russen slapende cellen (DRG’s) binnen Oekraïne te activeren. Dergelijke groepen hadden echter snelle geldinjecties nodig. Telkens wanneer dus een grote som geld werd overgemaakt van de Russische Federatie naar een bankklant in Oekraïne en bij een geldautomaat werd gebruikt, of wanneer een Russische bankkaart werd gebruikt, werden de autoriteiten op de hoogte gebracht met een geautomatiseerde foto van de klant die de geldopname deed, samen met zijn persoonlijke gegevens.

De beelden en informatie van verdachte DRG-leden die geld opnamen bij een geldautomaat, werden uitgewisseld via chatgroepen op onder meer WhatsApp. Leden van de lokale politie of territoriale verdediging werden dan binnen de paar minuten uitgezonden om de verdachten te vinden. “Binnen de eerste week hadden we zeven DRG’s gevonden in Dnipro”, lacht Aushev. “Ze ronselden zowel Russen als Oekraïners.”

Malware

Omdat Aushev het vertrouwen van de overheid genoot, was het voor hem, zijn bank- en infrastructuurklanten en de hackersgemeenschap een kwestie van een paar nummers bellen en een WhatsApp-chatruimte creëren voor de betrokkenen. De mensen in de chat kenden elkaar misschien niet, maar werden steevast vertrouwd door een of meer van de deelnemers. In een paar minuten tijd was de machinerie over het hele land in beweging gezet.

Nu overlegt Aushev met de regering over de oprichting van een cybereenheid voor het ministerie van Defensie. “Een paar honderd van de beste specialisten zijn verenigd. Een unieke situatie.” Er zijn CEO’s bij van Oekraïense IT-bedrijven, of chief cyber security officers die voor westerse bedrijven werken. Allen willen ze anoniem blijven. Yegor wil de regering de mogelijkheid bieden om een heus cyberleger op te richten. “Ik wil dat we worden beschouwd als strijders in deze oorlog.”

De cybergevechten waren al lang bezig voor de grootschalige invasie van 24 februari, en ook Rusland zet zwaar digitaal geschut in. In 2015 werd een aanval op het Oekraïense elektriciteitsnet naar verluidt uitgevoerd door een groep genaamd Sandwarm. Die is gelieerd aan de cybermilitaire vleugel van de GRoe, die fungeert als militaire inlichtingendienst in Rusland. En in de zomer van 2017 trof NotPetya, een malware-aanval, de Oekraïense infrastructuur, het bankwezen en de energiesector. De kerncentrale van Tsjernobyl moest als gevolg van de aanval offline gaan en haar stralingsbewakingsapparatuur uitschakelen.

NotPetya was waarschijnlijk specifiek op Oekraïne gericht, maar de gevolgen reikten veel verder en worden tot op de dag van vandaag beschouwd als de grootste malware-aanval ooit. Maerks, ’s werelds grootste scheepvaartmaatschappij, werd getroffen, net als een netwerk van Britse ziekenhuizen en de farmareus Merck, met hoofdkantoor in New Jersey (VS). De schade werd geraamd op 10 miljard dollar, en Sandwarm werd uiteindelijk beschuldigd van de aanval. Maar terwijl verschillende Oekraïense functionarissen naar Rusland wezen, werden wereldwijd geen acties ondernomen.

In 2020 klaagde het Amerikaanse gerecht zes Russische onderdanen, allen GRoe-officieren, aan voor hun aandeel in NotPetya, in de aanval op het Oekraïense elektriciteitsnet, en in een hack van de Olympische Spelen van 2018. Het Russische team mocht toen niet met zijn vlag wapperen nadat het was betrapt op een door de staat gesponsord dopingprogramma in Sotsji.

“In 2014 waren in Oekraïne geen cyberprogramma’s of -capaciteiten ingebed in staatsstructuren, zelfs niet in de veiligheidsdienst SBU. Wij waren de eersten om de Oekraïense cyberdefensie actief op te bouwen”, zegt Tim Karpinksy. Hij is een van de oprichters van de Ukrainian Cyber Alliance, en nu als officier in actieve dienst bij een van de cybersecurity-eenheden in het Oekraïense leger. Net als veel andere Oekraïners werd hij geïnspireerd door de Maidan-revolutie, en hoopte hij een betere toekomst voor zichzelf en zijn land op te bouwen.

Karpinsky zag een duidelijk gat in de cyberkwetsbaarheid van Oekraïne en vormde samen met verschillende anderen en hacktivistengroepen − zoals RUH8, CyberHunta, Trinity en Falcon Flame − de Ukrainian Cyber Alliance, die later als ngo werd geregistreerd. De identiteit van de meeste leden is geheim, met uitzondering van de drie personen wier namen in het register van de overheid zijn opgenomen toen Ukrainian Cyber Alliance een officiële entiteit werd: Andrii Baranovych, Oleksandr Galushchenko en Karpinski zelf.

De organisatie werd opgericht in 2016. Maar Tim en zijn collega’s waren twee jaar bezig met het opbouwen van een netwerk van connecties. Hij spreekt spaarzaam over deze periode, als een geheim agent. “We hadden een bepaalde lijst met persoonlijke contacten in staatsstructuren, speciale diensten en de defensiesector. We gebruikten deze contacten om bepaalde informatie door te geven ten behoeve van de staat.”

Een van de grootste successen van die periode voor de Cyber Alliance was een hack van e-mails van Vladislav Soerkov, een persoon die de bijnaam ‘Ruslands grijze kardinaal’ kreeg en die ooit zeer dicht bij Poetin stond. Aan Soerkov werd ook de opbouw van Poetins propagandamachine toegeschreven, totdat hij uit de gratie viel bij de Russische president. In de gelekte e-mails bespreekt Soerkov de voorbereiding van de annexatie van de Krim, en schetst hij manieren om de door Rusland gesteunde pseudorepublieken van Donetsk en Loehansk te financieren en te steunen.

De Ukrainian Cyber Alliance neemt een unieke positie in: het is een geregistreerde civiele organisatie die namens haar land openlijk aan internationale hacking doet. Tim beweert dat hij en zijn collega’s niet monetair beloond worden door de regering. Hun acties zouden louter gebaseerd zijn op een gevoel van burgerplicht om de Oekraïense soevereiniteit te verdedigen. “Het initiatief komt van ons. We stellen onszelf de taak, definiëren onze eigen doelen, werken aan deze doelen. We verzamelen deze informatie zelf, we beslissen aan wie we ze overdragen en in welke hoeveelheid. We doen dit vanuit een burgerlijk standpunt.”

Het burgeractivisme dat Oekraïners verenigt tegen gemeenschappelijke vijanden is fors gegroeid sinds het begin van de Russische agressie. In de afgelopen acht jaar heeft een netwerk van vrijwilligers, officiële en onofficiële initiatieven en actiegroepen, en ngo’s die nauw samenwerken met de regering, sterke banden en connecties gevormd. Sinds de grootschalige invasie werd deze samenwerking nog versterkt, en nu is vrijwel elke cel van de Oekraïense samenleving ervan doordrongen.

Tim Karpinksy, Ukrainian Cyber Alliance: ‘In 2014 waren in Oekraïne geen cybercapaciteiten ingebed in staatsstructuren. Wij waren de eersten om de cyberdefensie actief op te bouwen.’ Beeld Sasha Maslov/INSTITUTE

Pijlen op Facebook

IT-Troops is een groep die, zoals zoveel andere vrijwilligersorganisaties in Oekraïne, begon met een groepschat op 24 februari waarin een vraag werd gesteld: ‘Wat kunnen we doen?’ Dmytro Nalbat behoorde tot de ongeveer tweehonderd vertrouwde IT-professionals in die chat. Hij wist wat zijn sterke kanten waren. Zijn ervaring met het omzeilen van de reclamerichtlijnen van Facebook had hij opgedaan toen hij in het onlinegokken werkte − een segment dat voor de oorlog zeer lucratief was in Oekraïne.

“Het is duidelijk dat je op Facebook geen advertenties kunt plaatsen met afgerukte hoofden en lijken”, zegt hij. Maar toen het moment daar was, aarzelde hij niet om zijn kennis te gebruiken. Het schokeffect was belangrijk. Hij en een paar collega’s kregen de opdracht om op socialemedia advertenties te plaatsen die de resultaten van de Russische invasie in zijn land lieten zien.

Het begon met een oproep aan het Russische segment van Facebook om de straat op te gaan uit protest. Dan aan Russische moeders om te eisen dat hun kinderen terug naar huis komen. Sommige advertenties toonden gevangen of dode Russische soldaten; veel van het werk was het opkopen van ruimte in lokale Facebookgroepen in Rusland om een artikel te plaatsen tussen berichten van een gevestigde publicatie waarin de wreedheden van Rusland in Oekraïne werden getoond.

Maar tot zijn verbazing zag Dmytro niet de reactie die hij verwachtte van de Russen op wie hij zich richtte met de advertenties en artikelen. Het meest voorkomende antwoord was: ‘waarom staat dit in mijn feed?’ volgens zijn eigen observaties bij het monitoren van de commentaren onder de artikelen die hij plaatste. Mensen in Rusland deden deze inhoud af als nepnieuws of verzinsels. “De propagandamachine werkt daar echt”, zegt Dmytro.

En terwijl hun digitale werk in Rusland zinloos leek, was het Europese Facebooksegment veel gemakkelijker te bereiken. Woedend over de oorlog, hoefden Europeanen die bereid waren op straat te komen, niet overtuigd te worden. De IT-Troops, die soms samenwerkten met lokale ngo’s en evenementen organiseerden in verre Europese hoofdsteden, begonnen protesten, marsen en evenementen ter ondersteuning van Oekraïne te organiseren en brachten mensen in Lissabon of Wenen de straat op met hun advertenties. De dode Russische soldaten werden vervangen door witte duiven, de rouwende Russische moeders door lijdende Oekraïense kinderen.

De afgelopen maanden zijn de “informatieoperaties”, zoals Dmytro ze noemt, gestopt. De IT-Troops hebben hun aandacht verlegd naar het leveren van humanitaire en militaire hulp aan de frontlinies en fondsenwerving. Nalbat denkt niet dat de informatieoorlog voorbij is, en hij wijst op de Russische inspanningen om invloed uit te oefenen op Europese en Amerikaanse politici om de steun van hun landen aan Oekraïne te stoppen.

“Niemand gelooft dat ze iets kwaads doen,” zegt Dmytro over hun mislukte poging om de Russen via internet te beïnvloeden. “Het gaat daar allemaal in de richting van een catastrofe, net als bij de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog.” Hij is er vast van overtuigd dat de propagandamachine in Rusland de meeste Russen tot blinde volgelingen van Poetin heeft gemaakt en dat niets anders dan de val van het regime hun opvattingen zal veranderen. Eén ding is nu anders dan in 1945: nu kun je de meeste analyses doen door Facebookcommentaren te lezen.