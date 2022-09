Talkshowgast negeert bedreiging en bekritiseert Ruslands ‘koloniale’ oorlog

Dat het niet goed gaat met de Russen in Oekraïne is bekend. Zelfs het grote avondnieuws erkent dat afgelopen week ‘de moeilijkste week was aan de frontlinie’ van de ‘speciale militaire operatie’, zoals het Kremlin de oorlog nog steeds noemt. Dus ontkennen hoeft niet, maar als iedereen gaat zeggen wat hij denkt, heeft Rusland een probleem.

In het praatprogramma, dat is verspreid door de website RussiaMediaMonitor, gaan sommige panelleden deze keer veel verder. Zij blijken hun geloof in de verhalen van het Kremlin en in de oorlog zelf te zijn verloren. Openlijk zeggen enkele panelleden zelfs dat die oorlog niet meer te winnen is of anders heel erg lang gaat duren: twee meningen die mensen tot nu toe altijd angstvallig voor zich hielden.

Intimidatie

Het gaat bijvoorbeeld mis als het meest uitgesproken panellid, ex-politicus Boris Nadezjdin, zegt dat Rusland geen kans maakt als het doorgaat ‘met het gebruiken van de huidige middelen en de koloniale oorlogsmethoden’. Met het woord ‘koloniaal’ raakt hij een gevoelige snaar bij Doema-lid Aleksandr Kazakov. Die noemt Nadezhdin smalend een ‘niet-kameraad’ en bedreigt hem live op televisie: “Ik geef je nog eens de raad op je woorden te passen. Praten over een ‘koloniale oorlog’, zelfs terloops, is in dit verband onacceptabel.”

Een waarschuwing als deze kan in Rusland nare gevolgen hebben, maar de intimidatie werkt niet meer bij Nadezjdin. Hij gaat op dezelfde voet verder. Hij gelooft niet meer dat Rusland de oorlog tegen Oekraïne kan winnen, zegt hij, en vindt dat het tijd is voor vredesonderhandelingen. Het is ofwel voluit oorlog, met een ‘totale mobilisatie’, of stoppen en vertrekken uit Oekraïne. Een tussenweg is er volgens hem niet meer.

Diehard en doema-lid Sergej Mironov riposteert met standaardpropaganda: “Er kunnen geen onderhandelingen zijn met Zelensky’s naziregime.” Hij vertrouwt in de leiding en het leger: “Vladimir Vladimirovitsj (Poetin) zei onlangs: we zijn nog niet eens begonnen.”

“Sorry, maar waar wachten we dan op?”, springt Viktor Olevych (politiek deskundige) erin. “U zegt, alles verloopt volgens plan. Gelooft u werkelijk dat iemand zes maanden geleden heeft gepland dat we nu een tegenoffensief uit Charkiv moesten weerstaan, dat we Charkiv niet konden veroveren en dat we weg moesten uit Balaklia?”

Bijval

Poetin zelf blijft buiten schot, maar als iemand de schuld moet krijgen van het debacle, zijn het de adviseurs om hem heen, zegt Nadezjdin. “Die mensen hebben ons allemaal voor de gek gehouden.” Hij krijgt bijval van politiek commentator Aleksandr Timofejef. “Lang, heel lang is er al een expert die altijd zegt dat het Russische leger, als het Odesa binnentrekt, maar één gevaar loopt: dat de soldaten worden doodgeknuffeld door de inwoners die zijn overmand door hun liefde voor de Russen. Na 24 februari begrijpen we toch allemaal heel goed dat het zo niet gaat.”

Ook Timofejef laat zich duidelijk niet meer voor de gek houden. “Dezelfde expert zegt nu op de federale televisie dat we moeten doorvechten tot het bittere einde. Als zijn expertise eerder al zo fout was, waarom zou ik dan nu nog naar deze man moeten luisteren?”

Gastheer Andrej Norkin vindt het tijd om af te sluiten. “Ik denk dat we dat later moeten afhandelen, als de militaire fase is afgelopen.” Maar Nadezjdin haakt nog een keer in. “Hoelang gaat dat duren?” “Zo lang als nodig is”, is het antwoord van Norkin. Nadezjdin: “Dank voor dit eerlijke antwoord. Dus mijn kinderen, die nu 10 jaar oud zijn, krijgen straks de kans om mee te vechten, ja?”