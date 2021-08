Taliban veroveren Kandahar, ook hoofdstad provincie Uruzgan gevallen

De gouverneur van Uruzgan gaf zich over op voorwaarde dat soldaten, agenten en ambtenaren de stad mochten verlaten. Zij droegen hun wapens en voertuigen over aan de taliban. Overheidskantoren en vestigingen van hulporganisaties worden nu geplunderd. Dat melden diverse bronnen in Tarin Kowt.

Op foto’s is te zien hoe Talibanstrijders het terrein van de gouverneur oprijden. Op de rotonde in het centrum wappert de witte talibanvlag. Volgens bewoners verloopt de overdracht tot nu toe zonder geweld tegen burgers. Veel families waren de afgelopen dagen al gevlucht voor de strijd.

De komende week, zo is de verwachting, gaan de taliban huis aan huis op zoek naar tegenstanders, wapens en kostbaarheden. Rond de stad liggen nog lichamen van gesneuvelde strijders of agenten in de velden.

Ook de grote stad Lashkar Gah in de provincie Helmand is vrijdag in handen gevallen van de taliban. Op donderdag namen ze Herat in, de derde stad van het land. Op dit moment zouden er op veel andere plaatsen nog hevige gevechten plaatsvinden. De val van vooral Kandahar en Herat is een gevoelig verlies voor de regering en het leger.

“Na hevige gevechten gisteravond hebben de taliban de controle over Kandahar”, aldus een lokale regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Het vliegveld van Kandahar, waar jarenlang Navo-militairen waren gestationeerd, zou nog wel in handen zijn van het leger. Bronnen melden aan persbureau AFP dat militairen en regeringsfunctionarissen Lashkar Gah hebben geëvacueerd nadat ze een deal hadden gesloten met de militanten.

De overname van Herat werd donderdagavond snel door de Taliban bevestigd. In een mum van tijd zouden belangrijke regeringsgebouwen zijn ingenomen en trokken strijders juichend met vlaggen de stad in. Het belangrijkste politiebureau van de stad werd als eerste zonder verzet ingenomen, zo vertelde een lokale journalist tegen persbureau AFP. Op Twitter meldde een woordvoerder van de Taliban dat “de vijand is gevlucht”.

Inname Kaboel

Op donderdag namen de taliban de provinciestad Ghazni in, 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kaboel, langs de weg richting Kandahar. Hiermee hebben de taliban sinds vrijdag al zeker 12 van de 34 provinciesteden in handen en is Kaboel nu ook afgesneden van het zuidwesten van het land. De meeste provinciehoofdsteden die de taliban de afgelopen dagen hebben ingenomen, lagen in het noorden en westen.

Afghaanse families die uit Kunduz zijn gevlucht, zitten voor hun tijdelijke tenten bij Sara-e-Shamali in Kaboel. Beeld AFP

Alom wordt gevreesd dat de inname van Kaboel dichterbij komt; de taliban hebben nu al tweederde van het land in handen en kunnen de hoofdstad nagenoeg omsingelen en afsluiten van de rest van het land. Als dit gebeurt, wordt het moeilijker voor het leger om vanuit Kaboel versterkingen te sturen naar steden die onder de voet dreigen te worden gelopen.

De Verenigde Staten hebben donderdagavond aangekondigd een groot deel van het ambassadepersoneel in de hoofdstad te evacueren in reactie op de snelle opmars van de taliban. Overige Amerikanen worden opgeroepen onmiddellijk uit het land te vertrekken. De VS sturen 3.000 eenheden naar Kaboel om te helpen bij de evacuatie van het ambassadepersoneel. Het Britse ministerie van Defensie maakte bekend dat 600 militairen naar Afghanistan worden gestuurd om te assisteren bij het vertrek van Britten uit het land.

Sancties

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft de situatie in Afghanistan besproken met Canada, Duitsland en Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. De VN-Veiligheidsraad werkt aan een verklaring die de opmars van de taliban veroordeelt en met sancties dreigt vanwege het “in gevaar brengen van de stabiliteit van Afghanistan”.

De Duitse regering zal het aantal mensen dat werkt in de ambassade in Kaboel, afbouwen tot het “absolute minimum”. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Eerder hadden Washington en Londen soortgelijke aankondigingen gedaan.