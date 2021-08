Taliban veroveren grootste stad in noorden van Afghanistan en rukken op richting Kabul

In zijn eerste televisietoespraak sinds de enorme opmars van de taliban zegt Ghani een politieke oplossing na te streven. “We willen een oplossing die de stabiliteit en vrede in het land herstelt.”

De president accepteert geen “nieuwe doden” meer in de door de taliban “opgelegde oorlog”. Ook wil Ghani “de verworvenheden” twintig jaar na de bevrijding van de taliban door de Amerikaanse strijdkrachten niet opgeven. Qatar, waar de vredesonderhandelingen tussen de regering en de taliban plaatsvinden, roept bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, op tot een staakt-het-vuren in Afghanistan en een hervatting van de vredesbesprekingen.

Onduidelijk is op welke oplossingen Ghani en de vredesonderhandelaren zinspelen omdat de taliban zich vooralsnog niets van de internationale kritiek aantrekken. Vrijdag waarschuwde onder meer VN-topman Antonio Guterres dat het land in een totaal isolement of een burgeroorlog belandt als detalibann hun militaire offensief doorzetten. Guterres zei dat de internationale gemeenschap geen enkele regering zal accepteren die “met militair geweld” aan de macht is gekomen. Gevreesd wordt voor een herhaling van de burgeroorlog die uitbrak toen de Russen in 1989 het land verlieten.

70 kilometer van Kabul

De paniek in en buiten Afghanistan neemt toe nu de taliban ook zaterdag weer verder zijn opgerukt naar de hoofdstad Kabul. De moslimextremisten veroverden zonder veel weerstand weer een aantal provinciesteden; de stad Pul-e-Alam in Logar, de stad Sjaran in Paktika en later zaterdagmiddag naar verluidt ook de stad Asadabab in de provincie Kunar. Zaterdag viel ook Mazar-e-Sharif, de grootste stad in de noordelijke provincie Balch. Regeringstroepen zouden de plaats hebben verlaten en de grens met Oezbekistan over zijn gevlucht, meldt persbureau Reuters. Naast Kabul is Jalalabad, na de val van Herat, Kandahar en Mazar-e-Sharif, de laatste grote stad die nog in handen is van het regeringsleger.

President Ghani zou woensdag naar Mazar-e-Sharif zijn afgereisd om de verdediging van de stad te bespreken met de commandanten van lokale milities. Hoewel de lokale milities nog aan de kant van de regering staan, bestaan er zorgen dat ze partij kiezen voor de taliban zodra zij met wapens op de stoep staan. Afgelopen week maakten meerdere lokale bestuurders al die keuze om bloedvergieten te voorkomen. Door de snelle opmars hebben de extremisten van de taliban veel wapens en legervoertuigen van het Afghaanse leger in handen gekregen, op sociale media pronken strijders met Amerikaanse wapens.

Hoe komt de Taliban eigenlijk aan al die wapens? Nou, die nemen ze gewoon in beslag. Dit is in Shebarghan, in het noorden van Afghanistan, niet ver van Mazar-i-Sharif. Crazy. pic.twitter.com/L2wXl1o55U — Olaf Koens (@obk) 11 augustus 2021

De Afghaanse strijdkrachten meldden zaterdag een klein succesje in de strijd om de stad Maymana in de noordelijke provincie Faryab. Ze zouden 27 talibanstrijders hebben gedood, onder wie een hoge militaire leider.

Duizenden burgers op de vlucht

Uit vrees voor vergelding of de streng-Islamitische gedragsregels van de taliban – met name voor vrouwen en meisjes – zijn duizenden burgers gevlucht naar de hoofdstad Kabul, waar veel mensen in parken slapen. In Kandahar, de bakermat van de taliban die vrijdag werd veroverd op het leger, zouden de extremisten al het lokale radiostation hebben overgenomen en het de nieuwe naam ‘Stem van de Sharia‘ hebben gegeven, zo meldt persbureau AP. In de toekomst zullen er verzen uit de Koran worden gereciteerd en zal geen muziek meer worden gedraaid.

In Kabul zijn inmiddels ook de eerste van de 3.000 Amerikaanse militairen aangekomen die moeten helpen met de evacuatie van ambassadepersoneel, Afghaanse tolken en andere medewerkers van de Amerikaanse strijdkrachten. Ook in Duitsland vond zaterdag een crisisoverleg plaats over de evacuatie van Duits ambassadepersoneel en hulpverleners. Ook die zal waarschijnlijk met militaire steun plaatsvinden.