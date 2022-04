Taliban verbieden alle productie van en handel in drugs in Afghanistan

De mededeling is op zich de bevestiging van een voornemen dat de taliban al eerder hebben uitgesproken. Meteen na hun machtsovername in augustus vorig jaar zeiden ze een eind te willen maken aan de drugsproductie in Afghanistan.

De vraag is echter of ze dat serieus van plan zijn, en of ze ertoe in staat zijn. Veel bewoners van het platteland zijn voor hun overleven afhankelijk van de verbouw van cannabis en vooral papaver. Het vernietigen van akkers en het sluiten van fabriekjes zou tot grote maatschappelijke onrust kunnen leiden.

Aan het einde van hun eerste regeerperiode, van 1996 tot 2001, hadden de taliban daadwerkelijk de opiumproductie grotendeels beëindigd. Nadat hun regime was verjaagd, was de verbouw van cannabis en papaver echter al snel terug op het oude niveau en werd Afghanistan opnieuw ‘s werelds grootste leverancier van heroïne. Het land voorziet in bijna 85 procent van alle heroïne op de wereld; 2017 was een topjaar.

Ook de taliban profiteerden er de afgelopen twintig jaar van, terwijl zij als opstandelingenleger vochten tegen de Afghaanse regering en de buitenlandse troepenmacht. Net als vele anderen in Afghanistan, ook in het kamp van de toenmalige regering, hieven zij belasting op verbouw en handel. Dat het grootste deel van hun inkomsten uit narcotica kwam is echter een fabeltje, zegt drugsexpert David Mansfield van de London School of Economics. Minstens zoveel kwam van belastingheffing op legale goederen.

De afgelopen vier jaar is een nieuw middel op de Afghaanse drugsmarkt verschenen: crystal meth. Ook hiervoor wordt als grondstof een inheemse plant gebruikt, de ephedra. In andere landen wordt crystal meth puur chemisch geproduceerd. In het zuidwesten van Afghanistan zijn honderden fabriekjes geopend.

Het gebruik van verslavende middelen is in Afghanistan zelf wijd verspreid. De taliban pakken het gebruik strenger aan dan de vorige regering. Veel verslaafden worden rond gebruikersplekken op straat gearresteerd en moeten gedwongen afkicken, zo stelde de Volkskrant onlangs in Kaboel vast.