Taliban trekken laatste regeringsbolwerk Kaboel binnen: gesprekken over machtsoverdracht bezig

De jihadisten zeggen in een verklaring dat ze alle strijders hebben opgedragen geen geweld te gebruiken en alle mensen die Kaboel willen verlaten moeten laten gaan. Hun troepen zouden de opdracht hebben gekregen om “aan de poorten van Kaboel” halt te houden. “Er zijn onderhandelingen aan de gang om het transitieproces veilig te laten verlopen, zonder iemands leven, eigendom of eer in gevaar te brengen”, klinkt het in een mededeling.

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzakwal bevestigde in een videoboodschap dat er gesprekken aan de gang zijn. “Er zal geen aanval op de stad komen en de machtsoverdracht zal vreedzaam verlopen.”

Het kabinet van de Afghaanse president Ashraf Ghani verklaarde op zijn beurt op Twitter dat er ondanks sporadische geweerschoten geen sprake is van een aanval op de hoofdstad. Volgens Ghani is de situatie in Kaboel ‘onder controle’. “De veiligheids- en defensietroepen van het land werken samen met internationale partners om de veiligheid van de stad te waarborgen”, citeert de BBC het bericht.

De taliban claimen dat ze meerdere belangrijke gebouwen al in handen hebben. Ze zouden onder meer het ministerie van Defensie en andere overheidsgebouwen al hebben ingenomen.

Ook volgens BBC-correspondente Yalda Hakim zijn er al strijders in het centrum van de stad, maar wordt er niet gevochten. Andere bronnen van de Britse openbare omroep bevestigen dat er nauwelijks of geen weerstand wordt geboden tegen de terreurbeweging, die de stad nu ‘langs alle kanten’ zou binnenvallen.

There seems to be no battle for Kabul #Afghanistan — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) 15 augustus 2021

De taliban namen eerder deze ochtend de stad Jalalabad al in, in het oosten van Afghanistan. Dat is van inwoners vernomen. “We zijn deze voormiddag wakker geworden met de witte vlaggen van de taliban overal in de stad. Ze zijn in de stad. Ze zijn binnengeraakt zonder te vechten”, zei Ahmad Wali, een inwoner van Jalalabad. De taliban claimden zelf ook al de inname van de stad.

“Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de taliban”, zei een lokale functionaris tegen persbureau Reuters. “Het verlenen van toegang aan de taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden.”

Onder meer Herat viel in handen van de terreurgroep. Beeld AFP

En gisteravond hadden de taliban Mazar-i-Sharif ingenomen, de op drie na grootste Afghaanse stad en het belangrijkste stedelijke centrum in het noorden van het land. De taliban lanceerden hun offensief in mei, dankzij de terugtrekking van Amerikaanse en buitenlandse troepen. Die terugtrekking moet tegen 31 augustus rond zijn.

In amper 10 dagen controle over het land

Buiten Kaboel staan nog een handvol kleinere steden onder controle van de regering. Maar zij liggen verspreid en zijn geïsoleerd van de hoofdstad. Bovendien hebben ze geen strategische waarde meer. In een tiental dagen hebben de taliban dus de controle verworven over het grootste deel van het land. Ze trekken nu Kaboel binnen, dat ze volledig omsingeld hebben.

De taliban veroverden eerste grote rurale gebieden zonder op veel weerstand te botsen. Hun opmars versnelde de voorbije dagen, met vele steden die vrij makkelijk in hun handen vielen. Ook Kaboel komt steeds meer in het vizier van de taliban. The Guardian meldt dat de terreurbeweging zich al in het Char Asyab-district begint, op amper 7 kilometer van Kaboel.

In de hoofdstad is er paniek over de naderende strijders. Er staan onder meer lange rijen voor de banken, nu inwoners massaal hun spaargeld willen opnemen en op de vlucht proberen te slaan. Sommige kantoren zouden geen cash meer hebben.

De chaos neemt toe in de hoofdstad. Gisteren werden stroompannes gerapporteerd, en mensen die niet wegraken slaan aan het hamsteren.

Evacuaties

Tegenover Reuters melden Amerikaanse diplomaten dat ze begonnen zijn met de evacuatie van Kaboel. “Een klein aantal mensen is nu aan het vertrekken, het grootste deel van het personeel maakt zich gereed voor vertrek... maar de ambassade blijft werken.”

Verwacht wordt dat de rest van de evacuatie vandaag verdergaat.

Zo worden liefst 5.000 Amerikaanse soldaten naar Afghanistan gestuurd om de evacuatie van diplomaten en andere burgers te ondersteunen. Dat zijn er 2.000 meer dan eerder aangekondigd. Een deel is al gearriveerd. Volgens de woordvoerder van het Pentagon John Kirby zijn de VS klaar om de hoofdstad via de lucht te evacueren, “duizenden mensen per dag”. Daarnaast legert Washington nu ook 4.000 extra militairen in Koeweit en zowat 1.000 in Qatar. Volgens de woordvoerder heerst momenteel geen imminente dreiging voor Kaboel, ondanks de talibanopmars. Wel erkent Kirby dat de islamisten de hoofdstad proberen te isoleren.

Een Amerikaanse Chinook-helikopter vliegt boven Kaboel. De Amerikaanse evacuaties gaan in ijltempo verder nu de taliban op alle fronten veel sneller dan verwacht inlopen. Beeld AP

President Joe Biden waarschuwt met “een snelle en krachtige militaire reactie” te komen als de militanten Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De boodschap is overgebracht aan vertegenwoordigers van de moslimextremisten in Qatar, staat in een verklaring van de president die zaterdag is vrijgegeven. De waarschuwing geldt voor “elke actie van de Taliban op de grond in Afghanistan die het Amerikaanse personeel of onze missie daar in gevaar brengt”.

Duitse para’s standby

Ook Duitsland bereidt zich voor op alle scenario’s om de diplomaten en het personeel van de Duitse ambassade in Kaboel te evacueren.

“De hoogste prioriteit nu is de veiligheid van het personeel van onze ambassade”, zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. “We zullen niet het risico lopen dat onze mensen in de handen van de taliban vallen. We zijn voorbereid op alle scenario’s”, aldus de minister in Bild.

De krant weet dat de Duitse luchtmacht morgen militaire transportvluchten uitvoert naar Kaboel. De Duitse regering wil nu een mandaat van het parlement voor een evacuatiemissie.

Gisteren vond crisisoverleg plaats tussen bondskanselier Angela Merkel en verschillende ministers. Ze spraken over de repatriëring van diplomatiek en ander personeel van Duitse organisaties. De Bundeswehr, het Duitse leger, begon al met de voorbereidingen. Het Duitse persagentschap DPA vernam dat volgende week para’s zullen worden ingezet.

President in nauwe schoentjes

President Ashraf Ghani komt steeds verder in het nauw door de snelle overgave van lokale bestuurders. Woensdag was hij nog naar Mazar-e-Sharif gevlogen om de verdediging van de stad te bespreken met de lokale commandanten die altijd aan de kant van de regering vochten. Door het gebrek aan verzet hebben de de taliban veel wapens en legervoertuigen van het Afghaanse leger in handen gekregen, op sociale media pronken strijders met Amerikaanse wapens.

Hoe komt de Taliban eigenlijk aan al die wapens? Nou, die nemen ze gewoon in beslag. Dit is in Shebarghan, in het noorden van Afghanistan, niet ver van Mazar-i-Sharif. Crazy. pic.twitter.com/L2wXl1o55U — Olaf Koens (@obk) 11 augustus 2021

Ghani zei zaterdag nog niet van plan te zijn om ‘de verworvenheden’ twintig jaar na de bevrijding van de taliban door de Amerikaanse strijdkrachten op te geven. In zijn eerste televisietoespraak sinds de enorme opmars van de Taliban van afgelopen week, zei Ghani nog steeds een politieke oplossing na te streven. “We willen een oplossing die de stabiliteit en vrede in het land herstelt.”

Ook de internationale gemeenschap blijft oproepen tot een politieke oplossing en het voorkomen van een burgeroorlog. VN-topman Antonio Guterres zei vrijdag dat de internationale gemeenschap geen enkele regering zal accepteren die ‘met militair geweld’ aan de macht is gekomen. Gevreesd wordt voor een herhaling van de burgeroorlog die uitbrak toen de Russen in 1989 het land verlieten.

De taliban zeiden zaterdagavond in een verklaring dat diplomaten en hulpverleners niets hoeven te vrezen. “Het Islamitische Emiraat – de taliban – zal zoals altijd het leven, de bezittingen en de eer van iedereen beschermen en een vreedzame veilige omgeving creëren voor zijn geliefde natie.”

De snelle overwinning van afgelopen week bewijst volgens de taliban hoe populair de beweging is onder de bevolking.

Een patrouille van de taliban in Herat, Afghanistan. Beeld REUTERS