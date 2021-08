Taliban trekken laatste regeringsbolwerk Kaboel binnen: ‘Er komt vreedzame machtsoverdracht’

De jihadisten zeggen in een verklaring dat ze alle strijders hebben opgedragen geen geweld te gebruiken en alle mensen die Kaboel willen verlaten moeten laten gaan. Hun troepen zouden de opdracht hebben gekregen om “aan de poorten van Kaboel” halt te houden. “Er zijn onderhandelingen aan de gang om het transitieproces veilig te laten verlopen, zonder iemands leven, eigendom of eer in gevaar te brengen”, klinkt het in een mededeling.

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzakwal bevestigde in een videoboodschap dat er gesprekken aan de gang zijn. “Er zal geen aanval op de stad komen en de machtsoverdracht zal vreedzaam verlopen.”

De taliban claimen dat ze niet van plan zijn om de stad met geweld in te nemen. Bovendien, zo beweert de beweging, zullen ze geen wraak nemen op wie voor de Afghaanse overheid werkte of in het leger diende.

Het kabinet van de Afghaanse president Ashraf Ghani verklaarde op Twitter dat er ondanks sporadische geweerschoten geen sprake is van een aanval op de hoofdstad. Volgens Ghani is de situatie in Kaboel ‘onder controle’. “De veiligheids- en defensietroepen van het land werken samen met internationale partners om de veiligheid van de stad te waarborgen”, citeert de BBC het bericht.

Volgens ingewijden zou de president binnen enkele uren aftreden, meldt de Saudische nieuwszender Al Arabiya. Eerder werd bericht dat Ghani momenteel overlegt met functionarissen van de Verenigde Staten en de NAVO over wat hij moet doen. Ghani kwam de voorbije dagen steeds verder in het nauw door de snelle overgave van lokale bestuurders. Woensdag was hij nog naar Mazar-e-Sharif gevlogen om de verdediging van de stad te bespreken met de lokale commandanten die altijd aan de kant van de regering vochten. Door het gebrek aan verzet hebben de taliban veel wapens en legervoertuigen van het Afghaanse leger in handen gekregen, op sociale media pronken strijders met Amerikaanse wapens.

Hoe komt de Taliban eigenlijk aan al die wapens? Nou, die nemen ze gewoon in beslag. Dit is in Shebarghan, in het noorden van Afghanistan, niet ver van Mazar-i-Sharif. Crazy. pic.twitter.com/L2wXl1o55U — Olaf Koens (@obk) 11 augustus 2021

Overheidsgebouwen ingenomen

De taliban zeggen dat ze meerdere belangrijke gebouwen al in handen hebben. Ze zouden onder meer het ministerie van Defensie en andere overheidsgebouwen al hebben ingenomen. Ook de luchtmachtbasis Bagram, aan de rand van Kaboel, is in handen van de moslimextremisten, melden de BBC en het Amerikaans persagentschap AP. De basis was zo’n twintig jaar lang de belangrijkste luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in Afghanistan. Zo’n 10.000 Amerikaanse militairen waren er gestationeerd. De Amerikaanse presidenten George W. Bush, Barack Obama en Donald Trump brachten allen een bezoek aan de basis tijdens hun presidentschap. De Amerikanen droegen het complex begin juli onaangekondigd over aan het regeringsleger van Afghanistan. Ze hadden de Afghanen vooraf niet op de hoogte gesteld dat ze zouden vertrekken.

Ook volgens BBC-correspondente Yalda Hakim zijn er al strijders in het centrum van de stad, maar wordt er niet gevochten. Andere bronnen van de Britse openbare omroep bevestigen dat er nauwelijks of geen weerstand wordt geboden tegen de terreurbeweging, die de stad nu ‘langs alle kanten’ zou binnenvallen.

There seems to be no battle for Kabul #Afghanistan — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) 15 augustus 2021

Evacuaties in Kaboel

Intussen vliegen helikopters volgens The New York Times af en aan om diplomaten en medewerkers zo snel mogelijk te evacueren. Er worden enorme helikopters van het type Chinook en snelle Black Hawks ingezet om mensen op te halen bij de diplomatieke post. Een ingewijde vertelde de krant dat ook essentieel personeel wordt geëvacueerd dat eigenlijk in de ambassade zou blijven. Zij worden overgebracht naar de luchthaven van de metropool, waar ze voor onbepaalde tijd blijven.

Een Amerikaanse Chinook-helikopter vliegt boven Kaboel. De Amerikaanse evacuaties gaan in ijltempo verder nu de taliban op alle fronten veel sneller dan verwacht inlopen. Beeld AP

Op dat vliegveld verzamelen zich militairen, diplomaten en burgers uit allerlei landen. Zij krijgen volgens de krant een speciale polsband als ze in aanmerking komen voor een evacuatievlucht. Bronnen melden aan CNN dat de VS al hun ambassadepersoneel binnen 72 uur zullen terugtrekken, onder wie een groot aantal topambtenaren. De Amerikaanse zaakgelastigde in Afghanistan, Ross Wilson, werkt op dit moment vanuit de luchthaven. Reuters meldde eerder dat de Amerikaanse ambassade het aantal medewerkers in Kabul voorlopig wil beperken tot minder dan vijftig.

Amerikaans president Joe Biden waarschuwt intussen met “een snelle en krachtige militaire reactie” te komen als de militanten Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen.

Ook Duitsland bereidt zich voor op alle scenario’s om de diplomaten en het personeel van de Duitse ambassade in Kaboel te evacueren. “De hoogste prioriteit nu is de veiligheid van het personeel van onze ambassade”, zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in Bild. “We zullen niet het risico lopen dat onze mensen in de handen van de taliban vallen. We zijn voorbereid op alle scenario’s.”

Gisteren vond crisisoverleg plaats tussen bondskanselier Angela Merkel en verschillende ministers. Ze spraken over de repatriëring van diplomatiek en ander personeel van Duitse organisaties. De Bundeswehr, het Duitse leger, begon al met de voorbereidingen. Het Duitse persagentschap DPA vernam dat volgende week para’s zullen worden ingezet.

Stevige kaakslag

De moslimextremisten hebben eerder vandaag ook al zonder slag of stoot de belangrijke stad Jalalabad in het oosten ingenomen, zeggen plaatselijke autoriteiten. Hierdoor hebben de taliban de wegen die het land met Pakistan verbinden ook onder controle gekregen.

“Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de taliban”, zei een lokale functionaris tegen persbureau Reuters. “Het verlenen van toegang aan de taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden.”

Zaterdag veroverden de taliban al noordelijke stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balch en de vierde grootste stad van het land. Veiligheidstroepen zijn naar de grens met Oezbekistan gevlucht. De val van Mazar-e-Sharif wordt als rampzalig gezien voor de Afghaanse regering, die de controle over het noorden van het land daardoor nu grotendeels kwijt is. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de taliban.

Onder meer Herat viel in handen van de terreurgroep. Beeld AFP

Buiten Kaboel staan nog een handvol kleinere steden onder controle van de regering. Maar zij liggen verspreid en zijn geïsoleerd van de hoofdstad. Bovendien hebben ze geen strategische waarde meer. In een tiental dagen hebben de taliban dus de controle verworven over het grootste deel van het land. De taliban veroverden eerste grote rurale gebieden zonder op veel weerstand te botsen. Hun opmars versnelde de voorbije dagen, met vele steden die vrij makkelijk in hun handen vielen.

Malala: ‘Zeer bezorgd’

Malala Yousafzai, de Pakistaanse activiste en Nobelprijswinnares die werd neergeschoten omdat ze zich tegen de talibanverdrukking verzette, reageert onthutst op de ontwikkelingen in Afghanistan. Ze zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn om de vrouwen, minderheden en mensenrechtenactivisten’ in het land

Ze vraagt internationale en plaatselijke machthebbers om op te roepen tot een staak-het-vuren en om ‘voor dringende humanitaire hulp’ te zorgen.

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians. — Malala (@Malala) 15 augustus 2021

Een patrouille van de taliban in Herat, Afghanistan. Beeld REUTERS