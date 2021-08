Liveblog Afghanistan

Taliban sturen strijders naar opstandige Pansjhirvallei

Een talibanstrijder in Kaboel. Beeld AP

De moslimfundamentalistische taliban hebben in sneltempo de macht overgenomen in Afghanistan nadat de Amerikaanse troepen - na 20 jaar aanwezigheid - het land verlaten hebben. Duizenden aan het westen gelieerde Afghanen proberen het land te ontvluchten via de luchthaven van hoofdstad Kaboel. Ook ons land is volop bezig met evacuaties.