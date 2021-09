‘Taliban-regering zal niet met andere landen optrekken tegen terreur’

De inlichtingendiensten van de Taliban en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie gaan terrorismebestrijding zelfstandig aanpakken: landen die zich zorgen maken over veiligheidsproblemen, kunnen hun bedenkingen ‘via de reguliere diplomatieke kanalen’ kenbaar maken, aldus Shaheen.

Voor China is het bestrijden van de East Turkestan Islamic Movement (ETIM), een obscure groepering van Oeigoerse militanten, echter topprioriteit in de omgang met de nieuwe machthebbers in Afghanistan. ETIM en zijn opvolger de Turkestan Islamic Movement (TIP) hebben in het verleden dodelijke aanslagen in China geclaimd. Beijing voert al langer een draconisch beleid met heropvoedingskampen en zware straffen voor vermeende separatisten in de westelijke provincie Xinjiang, een gebied dat Oeigoerse moslims als hun thuisland beschouwen.

In het interview met Global Times zei Shaheen dat ETIM reeds na het sluiten van de Doha-overeenkomst met de Verenigde Staten in februari 2020 weet dat ‘er geen plaats meer is voor organisaties met een buitenlandse agenda’ op Afghaanse bodem. Na de Doha-deal, waarin de Taliban beloven hun banden met terroristische organisaties te verbreken, zijn volgens Shaheen ‘veel Oeigoerse militanten uit Afghanistan vertrokken’.

Nadere details gaf de woordvoerder niet, maar die mededeling kan niet geruststellend zijn voor Beijing. Als ETIM - naar schatting enkele duizenden strijders - Afghanistan inderdaad grotendeels heeft verlaten, dan is de organisatie waarschijnlijk uitgewaaierd naar andere jihadistische slagvelden zoals Syrië, en de buurlanden van Afghanistan. Dat is een van de redenen waarom de Chinese diplomatie sinds de val van Kabul overuren maakt om te zorgen dat de buurlanden van Afghanistan met Beijing samenwerken inzake veiligheidsvraagstukken. Afghanistan is al enkele jaren toehoorder bij het Chinees-Russische initiatief van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), die in de zomer voor de aanslagen op 11 september 2001 werd opgericht, met terrorismebestrijding als belangrijkste doel.

Wat er onder de Taliban overblijft van de Afghaanse rol bij SCO is onduidelijk, maar Shaheen zei tegen de Chinese krant dat de Taliban ‘geen plannen hebben voor anti-terroristische acties of het delen van informatie met andere landen’.

De Taliban hengelen al maanden openlijk naar Chinese bijstand voor de wederopbouw van de vernielde Afghaanse economie, maar China maakt zijn plannen daarvoor afhankelijk van de mate waarin de Taliban meewerken aan het bestrijden van Oeigoerse opstandelingen. Shaheen wilde echter niets toezeggen over medewerking aan toekomstige Chinese uitleveringsverzoeken voor ETIM-leden.