Taliban proberen vrouwenprotesten in diverse steden de kop in te drukken

De taliban proberen de demonstraties de kop in te drukken van vrouwen die in diverse steden steeds meer hun rechten opeisen. Voor betogingen is voortaan toestemming vereist. Ook op sportgebied dreigen nieuwe beperkingen voor vrouwen.

Zo kondigde een hoge talibanfunctionaris mogelijk het einde aan van het vrouwencricket. “Ik denk niet dat vrouwen zullen worden toegestaan cricket te spelen omdat het niet nodig is dat vrouwen cricket spelen”, zei Ahmadullah Wasiq, plaatsvervangend hoofd van de culturele commissie van de taliban, tegen de Australische omroep SBS. Cricket is een populaire sport in Afghanistan en het mannenteam bezoekt in november Australië.

De strengere demonstratieregels en uitspraken van Wasiq staan haaks op het beeld dat de taliban sinds hun machtsovername proberen uit te dragen dat ze veranderd zijn sinds hun eerste regeerperiode, tussen 1996 en 2001.

De afgelopen weken werden vrouwen en mannen al gescheiden op universiteiten. “Bij cricket kunnen ze te maken krijgen met een situatie waarin hun gezicht en lichaam niet bedekt is”, zei Wasiq. “De islam staat niet toe dat vrouwen zo worden gezien.” De Australische cricketbond waarschuwde donderdag dat de wedstrijd tegen het mannenteam wordt geschrapt als het vrouwencricket wordt verboden.

A Talib’s response to a woman during a peaceful protest today in Kabul.#AfghanistanWomen pic.twitter.com/vXbQQIpkjD — Suraya Dalil (@DalilSuraya) 7 september 2021

De poging om de betogingen aan te pakken, laat zien hoe de demonstraties van voornamelijk vrouwen in onder andere Kaboel en Herat de taliban steeds meer een doorn in het oog zijn. De nieuwe regering was amper aangetreden, of het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde betogers woensdag “het niet te wagen om een demonstratie te organiseren”.

Geen raad

Niet alleen was er voortaan toestemming nodig, ook moesten de demonstratieborden en de slogans die zouden worden geroepen goedgekeurd zijn. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, moet rekening houden met “ernstige juridische consequenties”.

Het ministerie staat onder leiding van talibanhardliner Sirajuddin Haqqani, op wiens hoofd de FBI een premie heeft gezet van 10 miljoen dollar. Haqqani wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme, een moordaanslag en het opblazen van Amerikaanse soldaten.

This brave Afghan woman told me:

“I was broken when I first heard the Taliban took over but I told myself I shouldn’t give up my fight for my rights. I decided to take to the streets with about 40 or 50 other women & publicly challenge the Taliban. No fear, now we are united. pic.twitter.com/RAns89KmYX — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 7 september 2021

De komende dagen moet blijken of de vrouwelijke betogers zich iets aantrekken van de ‘intimidatiepoging’ van Haqqani. Sinds de machtsovername vorige maand wisten talibanstrijders zich aanvankelijk geen raad met de vrouwenprotesten, die eerst in de westelijke stad Herat begonnen en zich daarna verspreidden naar Kaboel. Strijders lieten de vrouwen in het begin nog gewoon hun gang gaan. Zo werd een demonstratie vorige week bij het presidentieel paleis in Kaboel ongemoeid gelaten.

Hardhandig

Maar later kwamen er steeds meer berichten over hardhandig ingrijpen van talibanstrijders die in de lucht schoten of demonstranten sloegen. Zo zouden bij een betoging in Herat drie doden zijn gevallen. Op beeld van een demonstratie dinsdag is te zien hoe een taliban-strijder zijn Amerikaanse M-16-geweer richt op een vrouw.

Vrouwen die woensdag in de straten van Kaboel “Wij willen gelijke rechten, wij willen vrouwen in de regering” riepen, meldden dat ze werden geslagen, gezweept en uitgescholden door strijders die plotseling kwamen opdagen. “Ze zeiden dat we naar huis moesten gaan omdat dat volgens hen de plaats van een vrouw is”, aldus Sara, een van de betogers, tegen de BBC. Ook Afghaanse journalisten werden geslagen en zelfs gearresteerd.

De groep vrouwen hield borden in de lucht met teksten die zeer waarschijnlijk niet goedgekeurd zullen worden onder de nieuwe regels, zoals “Geen enkele regering kan de aanwezigheid van vrouwen ontkennen” en “Een kabinet zonder vrouwen is een mislukkeling”. In de nieuwe regering zit, ook tot grote teleurstelling van onder andere de VS, geen enkele vrouw.

De VN Vrouwen-organisatie riep de wereld woensdag op niet te accepteren dat vrouwen worden uitgesloten van het besturen van het land. Volgens Alison Davidian, belast met de hulp aan Afghanistan, hebben de taliban met de bekendmaking van de voorlopige regering een belangrijke kans gemist om te laten zien dat ze écht veranderd zijn. “De protesten laten zien dat Afghaanse vrouwen hun rechten niet zullen opgeven; ze zullen niet worden weggewist”, aldus Davidian.