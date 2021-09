Taliban laten meisjes niet terugkeren naar middelbare school na machtsovername Afghanistan

Alle openbare, private en erkende religieuze scholen, evenals andere onderwijsinstellingen in Afghanistan moeten het secundair onderwijs hervatten, zo staat in de verklaring van het ministerie. “Daartoe vragen we alle mannelijke leerkrachten en scholieren naar hun school te gaan.” Meisjes mogen dus niet terug naar het middelbaar. In de basisscholen zijn vrouwelijke scholieren dan weer wel toegelaten.

Beperkingen voor vrouwen

Sinds de machtsovername door de taliban gelden ook op universiteiten nieuwe regels. Vrouwen kunnen er verder les volgen, maar enkel indien ze gesluierd zijn en afgescheiden van de mannen. Voor de komst van de taliban konden alle studenten samenzitten en waren er geen kledingvoorschriften. In sommige provincies mogen vrouwen bovendien nog steeds niet werken, met uitzondering van vrouwen die een job hebben in de gezondheidszorg of het onderwijs.

De taliban lijken vrijdag bovendien het ministerie van Vrouwenzaken gesloten te hebben, om het te vervangen door het ministerie van Bevordering van de Deugd en Preventie van de Ondeugd. Dat ministerie staat bekend om zijn fundamentalisme tijdens de eerste regeerperiode van de taliban, twintig jaar geleden.

Getuigen zagen hoe werklui een bord voor het ministerie van Bevordering van de Deugd en Preventie van de Ondeugd ophingen in het voormalige gebouw van Vrouwenzaken in Kaboel. De voorbije 24 uur doken op sociale media verschillende berichten op waarop vrouwelijke medewerkers van het ministerie te zien zijn, die buiten het gebouw protesteren omdat ze hun baan verloren zouden hebben. Geen enkele talibanfunctionaris wenste vrijdag het Franse persagentschap AFP van uitleg te voorzien

Tijdens de eerste regeerperiode van de taliban waren vrouwen grotendeels uitgesloten van het publieke leven. Ze mochten hun huis uitsluitend verlaten onder begeleiding van een chaperonne. Beambten van het ministerie van Bevordering van de Deugd en Preventie van de Ondeugd stonden ervoor bekend vrouwen die alleen buitenkwamen, af te ranselen.