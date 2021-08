Liveblog Afghanistan

Taliban imiteren iconisch WOII-beeld om Amerikanen te vernederen

Talibanstrijders imiteren met hun vlag de iconische foto van Amerikaanse militairen op het Japanse eiland Iwo Jima. Beeld Brunopress

De moslimfundamentalistische taliban hebben in sneltempo de macht overgenomen in Afghanistan nadat de Amerikaanse troepen - na 20 jaar aanwezigheid - het land verlaten hebben. Duizenden aan het westen gelieerde Afghanen proberen het land te ontvluchten via de luchthaven van hoofdstad Kaboel. Ook ons land is volop bezig met evacuaties.