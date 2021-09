Taliban houden militair defilé met veroverde Amerikaanse voertuigen

✦ Inter­view Lieve Van Weddingen Lieve (47) was getrouwd met een seksverslaafde: ‘Het is raar, maar ik schrok niet. Ik wíst diep vanbinnen wat ik zou vinden’ Lieve (47) was getrouwd met een seksverslaafde: ‘Het is raar, maar ik schrok niet. Ik wíst diep vanbinnen wat ik zou vinden’