Taliban houden bus met Belgische geëvacueerden tegen: schoten gelost

De luchthaven van Kaboel is op dit moment nog de enige manier om uit Afghanistan weg te geraken. Maar voor de mensen die uit het land geëvacueerd willen worden, wordt het steeds moeilijker om er op eigen houtje te bereiken. Daarom had ons land in de nacht van maandag of zondag al een eerste keer bussen ingezet om 200 tot 250 mensen in het grootste geheim naar de luchthaven te brengen.

Geheime locatie

De grote groep mannen, vrouwen en kinderen was gevraagd om zich naar een geheime locatie te begeven. Vandaar werden ze met vijf bussen naar de luchthaven gebracht. Om alles veilig te laten verlopen, waren de geëvacueerden van geen enkel detail op de hoogte. Ook de buschauffeurs kregen pas op het laatste ogenblik te horen wat hun reisroute zou zijn. De operatie verliep vlekkeloos en iedereen zou uiteindelijk op een vliegtuig naar Islamabad kunnen stappen om daarna in ons land opgevangen te worden. Het waren allemaal Belgen of mensen die een band hadden met ons land.

Vanochtend werden opnieuw bussen ingezet om mensen vanuit de stad naar de luchthaven te brengen, maar volgens een militaire bron is het daarbij grondig fout gelopen. Een van de bussen was al bijna op de luchthaven, toen het voertuig moest stoppen aan een van de checkpoints van de taliban. Aanvankelijk beperkten de taliban zich tot de gebruikelijke controle, maar dan werd er plots geschoten. De inzittenden vluchtten in paniek de bus uit en stoven alle kanten op. Zij zijn nooit tot op de luchthaven geraakt.

Hotak Jahanshir, de Belg die eerder werd geraakt door een rubberkogel, zat in de evacuatiebus. Beeld rv

Waarom die ene bus werd tegengehouden en de andere bussen die ons land had ingezet, geen problemen ondervonden, is nog onduidelijk. Buitenlandse Zaken wil bevestigen noch ontkennen dat er opnieuw zo’n geheime operatie heeft plaatsgevonden en dat een van de bussen daarbij beschoten is.

19.000 evacuaties in 24 uur

In 24 uur tijd zijn volgens het Witte Huis ongeveer 19.000 mensen geëvacueerd vanop de luchthaven van Kaboel. Het gaat om mensen die geëvacueerd zijn door Amerikaanse militaire vluchten en door vluchten van de coalitiepartners, zoals België.

42 vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht vlogen tussen dinsdag- en woensdagochtend mensen over vanuit Kaboel, net als 48 toestellen van de internationale partners. De VS evacueerden 11.200 mensen, de andere landen nog eens 7.800.

Sinds de start van de evacuatiemissie konden al ongeveer 82.300 mensen uit Afghanistan geëvacueerd worden, aldus het Witte Huis nog. Het Pentagon zei dinsdag dat iets meer dan 5.000 mensen op de luchthaven aan het wachten waren om op een vlucht te stappen. Ons land evacueerde volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) al meer dan 1.140 mensen.