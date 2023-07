Taiwanese zakenman zat vier jaar vast in China door aanklacht van spionage: ‘Iedere buitenlander loopt risico’

Morrison Lee maakte een korte zakentrip naar China zoals hij zo vaak deed. Maar de Taiwanees werd opgepakt en veroordeeld voor spionage in een proces zonder bewijzen. Nu hij na twee jaar celstraf en twee jaar uitreisverbod China uit is, wil hij anderen waarschuwen.

Al twee jaar lang wordt Morrison Lee elke nacht wakker van dezelfde nachtmerrie: hij wordt gearresteerd, maar hij weet niet waarom. Hij valt meestal laat in slaap, vaak met het licht aan, zoals in de gevangenis. En schrikt dan drie of vier uur later wakker, badend in het zweet. Lee zet zijn bril af en wijst naar de wallen onder zijn ogen. “Overdag gaat het, maar ’s nachts komt telkens dezelfde vraag naar boven”, zegt hij. “Waarom is dit met mij gebeurd?”

Lee is een 50-jarige zakenman uit Taiwan. In 2019 ging hij op zakenreis naar het Chinese vasteland, zoals hij zo vaak had gedaan. Hij was van plan twee dagen in China te blijven, maar kwam er bijna vier jaar vast te zitten. Lee werd opgepakt, aangeklaagd en veroordeeld voor spionage, in een politiek proces zonder bewijzen. Hij zat bijna twee jaar in de gevangenis en kreeg na zijn vrijlating nog eens twee jaar uitreisverbod opgelegd, verplicht in het land te blijven dat hem achter tralies had gezet.

“Ik mis mijn vrienden en familie, ik heb hen al bijna vier jaar niet gezien”, zegt hij tijdens een interview in Peking, twee maanden geleden. Zolang zijn uitreisverbod geldt, is het Lee verboden om met media te praten, en het interview mag pas gepubliceerd worden als hij het land veilig heeft kunnen verlaten. Dat is maandag gebeurd, een dag na het aflopen van zijn uitreisverbod. Lee is nu in Japan, vanwaar hij binnenkort doorreist naar Taiwan.

Nu Lee weg is uit China, wil hij zijn verhaal publiek maken, om andere buitenlanders te waarschuwen. China gebruikt spionagerechtszaken om politieke redenen en nu steeds meer landen overhoop liggen met China, lopen ook hun burgers risico. Sinds 1 juli is in China bovendien een hernieuwde antispionagewet van kracht, die de definitie van spionage verder oprekt, en volgens experts vooral een grotere bereidheid signaleert om die wet toe te passen. Een recente reeks arrestaties van buitenlanders en invallen bij buitenlandse consultancykantoren vergroot die zorg.

Ook uitreisverboden worden door China steeds vaker als drukkingsmiddel ingezet: volgens onderzoek van persbureau Reuters kwam de term in 2020 acht keer vaker voor in de databank van het Chinese hooggerechtshof dan in 2016. En tussen 2018 en 2023 nam Peking vijf nieuwe wetten aan, waarin extra redenen voor in- of uitreisverboden werden gegeven. De uitbreiding van het juridische arsenaal hangt volgens experts samen met Pekings almaar sterkere nadruk op nationale veiligheid.

Militaire voertuigen

Het aantal getroffen buitenlanders is nog beperkt, maar de gevolgen zijn immens. En dus wil Morrison Lee waarschuwen. “Veel buitenlanders geloven niet dat ze zomaar gearresteerd kunnen worden. Ik geloofde het zelf ook niet”, zegt hij. “Ik dacht: ik ben gewoon een zakenreiziger, ik doe niets met politiek, mij kan niets overkomen. Maar het maakt niet uit wie je bent, of wat je doet. Iedere buitenlander in China loopt risico.”

Lee’s verhaal begint op 18 augustus 2019, als hij naar een zakenpartner in Shenzhen reist, in Zuid-China, om een nieuw product te testen. Lee werkt voor een technologiebedrijf in Taiwan en vliegt geregeld naar het Chinese vasteland. Hij heeft er zelfs een tijd gewoond, in 2012, als internationale verkoopmanager voor een bedrijf in telescopen. Voor Lee is dit een routinebezoek, twee uur vliegen, even snel heen en weer.

Als Lee naar Shenzhen reist, vinden in Hongkong – 30 kilometer verderop – grote demonstraties plaats, met meer dan een miljoen deelnemers. Het is het begin van de maandenlange protesten tegen een nieuwe uitleveringswet en tegen de toenemende invloed van Peking. Lee is nieuwsgierig en besluit eerst een namiddag naar Hongkong te gaan. “Ik wilde het voorpaginanieuws met eigen ogen zien”, zegt hij. “Ik bleef een half uurtje. Het was heel onschuldig.”

Lee wil nog meer voorpaginanieuws zien. Na het bezoek aan zijn zakenpartner boekt hij een hotel bij een sportstadion in Shenzhen, waar volgens Chinese en internationale media militaire voertuigen zijn verzameld. Ze speculeren dat het Chinese leger tussenbeide zou kunnen komen in Hongkong. Lee filmt de voertuigen vanuit zijn hotel. “Ik was misschien naïef”, zegt hij. “Veel journalisten hadden daar al gefilmd. Ik had nooit gedacht dat dat me in problemen zou brengen.”

Maar als Lee twee dagen later vanuit Shenzhen terug naar Taiwan wil vliegen, wordt hij bij de douane tegengehouden. Zijn bagage wordt doorzocht en de grensbewakers vinden vijf postkaarten met daarop ‘Kom op, Hongkong!’, een slogan van de Hongkongse demonstranten. Op zijn telefoon staan video’s van de militaire voertuigen in Shenzhen. Lee wordt opgepakt en verdwijnt in geheime detentie, in een hotelkamer zonder ramen.

Protesten in Hongkong, juni 2019. Morrison Lee had op weg naar Shenzhen de protesten kort bezocht ‘om het voorpaginanieuws met eigen ogen te zien’. Beeld AP

‘Politieke valstrik’

Drie weken later geeft de Chinese overheid een persconferentie: Lee is gearresteerd, voor ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’. Lee zal twee maanden lang ondervraagd worden, onder dwang een televisiebekentenis afleggen, en uiteindelijk veroordeeld worden voor ‘aanzetten tot separatisme’, ‘aanzetten tot omverwerping van de staatsmacht’ en spionage. Hij krijgt 22 maanden gevangenisstraf en twee jaar uitreisverbod.

“Lee’s zaak is een politieke valstrik, geen twijfel mogelijk”, zegt Wu Chien-Chung, hoogleraar Chinees-vastelandstudies aan de Taipei University of Marine Technology. “Mensen fotograferen tegenwoordig alles met hun telefoon en dat heeft Lee ook gedaan. Hij is helemaal geen problematisch figuur. Het probleem is dat op het Chinese vasteland alles politiek is en elke actie bekritiseerd kan worden. Een handvol zand oprapen kan al als een poging tot omverwerping van het land worden gezien.”

Lee’s acties zijn onhandig, maar geenszins een bewijs van spionage. Ansichtkaarten met politieke slogans worden volgens Chinese activisten doorgaans afgedaan met een waarschuwing en inbeslagname. Het fotograferen van militaire installaties is verboden in China, maar de gepantserde jeeps die Lee in Shenzhen filmt, worden al dagenlang uitgebreid getoond op de Chinese televisie, om zo de Hongkongse demonstranten te intimideren.

Lee lijkt vooral het slachtoffer van het politieke conflict tussen China en het de facto autonome, maar door Peking geclaimde Taiwan. De Taiwanese president Tsai Ing-wen (DPP) steunt de Hongkongse protestbeweging, tot woede van Peking. Ook in de zomer van 2022, als de Amerikaanse politica Nancy Pelosi Taiwan bezoekt, en in maart 2023, als president Tsai naar Amerika afreist, wordt in China een ‘spion’ opgepakt. “Iedere keer als er politiek iets gebeurt, wordt er een onschuldige gearresteerd”, zegt Lee.

Dit soort nepspionagezaken – om politieke druk uit te oefenen of angst te zaaien – komt in China al langer voor. Omdat rechtszaken rond nationale veiligheid geheim zijn, is er weinig informatie over beschikbaar. Soms ‘verdwijnen’ mensen in China en willen familieleden daar geen ruchtbaarheid aan geven, om via privékanalen over de vrijlating van hun dierbaren te onderhandelen.

Meer zaken in openbaarheid

Maar recentelijk komen opvallend veel zaken in de openbaarheid. Zo valt de Chinese politie in maart en april binnen bij drie Amerikaanse consultancybureaus in Peking en Shanghai, waarbij lokale werknemers gearresteerd worden. De staatstelevisie uit later beschuldigingen over ‘het kopen van staatsgeheimen’ door consultancybureaus. In mei wordt een 78-jarige Amerikaan tot levenslang veroordeeld voor spionage.

In maart wordt een Taiwanese uitgever tijdens een familiebezoek gearresteerd, de zevende Taiwanees – voor zover bekend – in drie jaar. Hetzelfde gebeurt met een Japanse zakenman die al meer dan twintig jaar in China woont, volgens de Japanse overheid hun zeventiende staatsburger in zeven jaar, al hoorde Wu Chien-Chung van Japanse collega’s dat het werkelijke aantal vier keer hoger ligt.

Sinds 1 juli is in China bovendien een hernieuwde antispionagewet van kracht, die volgens experts de versterkte nadruk van president Xi Jinping op nationale veiligheid reflecteert. “De prioriteit gaat uit naar het zoeken van veiligheidsrisico’s en bedreigingen op alle terreinen van het leven”, zegt Jeremy Daum, hoogleraar aan het Paul Tsai China Center van Yale Law School. “Er zijn niet zozeer meer bevoegdheden, er is vooral meer wil om die bevoegdheden te gebruiken.”

Volgens Thomas Kellogg, hoofd van het Georgetown Center for Asian Law, hebben juridische veranderingen in China vaak een signaalfunctie. “Met de veranderingen in de antispionagewet kan de Partij aan alle functionarissen signaleren dat ze activiteiten van buitenlandse bedrijven in China door de lens van spionage moeten zien. Het is terecht om bezorgd te zijn dat de wet gebruikt zal worden om op te treden tegen normale activiteiten, zoals het verzamelen van economische data.”

Militaire voertuigen bij het stadion van Shenzhen in september 2019. Morrison Lee had tijdens zijn verblijf in een hotel bij het stadion de voertuigen gefilmd. Beeld ANP / AFP

‘Onrechtmatige arrestaties’

Sommige buitenlanders zijn voorzichtiger geworden met reizen naar China. Meerdere Japanse bedrijven hebben de familieleden van expatwerknemers teruggetrokken. De Amerikaanse overheid raadt in haar reisadvies aan om reizen naar China te ‘heroverwegen’ wegens ‘onrechtmatige arrestaties’ en ‘uitreisverboden’. Academici die onderzoek doen naar gevoelige thema’s, aarzelen om China te bezoeken.

“Van alle Taiwanese academici die ik ken, zijn er maar heel weinig die sinds het einde van de pandemie het vasteland hebben bezocht”, zegt Wu, die tot 2019 geregeld voor veldwerk naar China ging, maar er nu niet meer heen durft. “Degenen die gaan, durven niet meer alleen te reizen uit angst voor hun veiligheid en nemen liever deel aan groepsactiviteiten. Wetenschappelijke uitwisselingen zoals die vroeger plaatsvonden zijn een zeldzaamheid geworden.”

Voor Morrison Lee begint na zijn arrestatie een lange lijdensweg. Hij zit eerst twee maanden in geheime detentie. Na vier maanden krijgt hij een advocaat, maar die lijkt in dienst van de Chinese overheid te werken. Normaliter heeft een buitenlandse gedetineerde recht op consulaire bijstand, maar aangezien China Taiwan als zijn eigen grondgebied ziet, is dat voor Lee geen optie. Hij heeft geen enkel contact met de buitenwereld, ook niet met zijn familie.

Lee heeft zelfs geen idee waarvan hij beschuldigd wordt, tot hij in juli 2020 uit zijn cel wordt gehaald voor een televisiebekentenis. “Ik denk dat ze een script hadden, maar dat kreeg ik niet. Ze waren erg boos en dwongen me om te bekennen. Ik zei: ik heb 30 minuten een vreedzame bijeenkomst bijgewoond. Dan schreeuwden ze of sloegen ze hard op tafel, tot ik zei dat ik daar langere tijd was geweest. Ze lieten het me acht of negen keer opnieuw zeggen, tot ze tevreden waren.”

Morrison Lee. ‘Ik was misschien ­naïef’, zegt hij over zijn video-­opnamen van militaire voertuigen in Shenzhen. ‘Veel journalisten hadden daar al gefilmd. Ik had nooit gedacht dat dat me in problemen zou brengen.’

Uiteindelijk vermoedt Lee dat hij gearresteerd is omdat Peking de protesten in Hongkong als het werk van ‘buitenlandse krachten’ wilde voorstellen. De Taiwanese nieuwsgroep Mirror Media onthult kort na Lee’s arrestatie op basis van vertrouwelijke documenten dat China’s nationale veiligheidsdepartement de lokale politie opdracht gaf om Amerikanen of Taiwanezen te arresteren en hen van spionage te beschuldigen.

‘Ik heb mijn mening herzien’

In juli 2021 wordt Lee vrijgelaten, maar tot zijn ontzetting mag hij niet naar huis. Zijn burgerrechten zijn twee jaar lang ingetrokken (Lee: “Ik heb hier helemaal geen burgerrechten”), waardoor er een uitreisverbod op hem rust. Maar Lee heeft geen idee wat hij in China moet. Hij is zijn werk verloren, zijn familie durft niet naar China op bezoek te komen en veel Taiwanese vrienden zijn bang om met hem te communiceren, omdat ze denken dat zijn telefoon wordt gemonitord.

Lee is zo wanhopig dat hij een mensensmokkelaar betaalt, die beweert hem op de luchthaven van Shanghai langs de douane te kunnen loodsen. Dat blijkt een bedrieger: Lee wordt van de luchthaven weggestuurd. “Ik voelde me hulpeloos”, zegt hij. “Ik had geen vrienden, niemand hielp me. Het enige wat ik wilde, was naar huis gaan.”

Geleidelijk krabbelt Lee op. Hij komt in contact met Chinese mensenrechtenactivisten, die hem juridische informatie geven, aan onderdak helpen en hun verhalen delen. Hij leeft van zijn spaargeld en van de inkomsten van een internethandeltje. Hij reist rond in China en bezoekt meer dan negentig steden. “Ik kan er niet echt van genieten, maar ik heb niets anders te doen”, zegt hij. “Dit is mijn laatste reis door China, dus ik probeer nog zo veel mogelijk te zien.”

Zijn ervaringen hebben hem politiek de ogen geopend. “Voor dit gebeurde, had ik geen probleem met de Chinese regering”, zegt hij. “Ik was politiek gematigd: ik vond dat we een relatie met China moesten behouden. Maar ik heb mijn mening herzien. Nu zal ik mijn landgenoten vertellen: je kunt de Chinese Communistische Partij niet vertrouwen. Ze zien democratie als vijand en ze zien Taiwan als vijand.”

Zodra Lee weg is uit China – nu dus – wil hij zich inzetten voor andere slachtoffers van gijzelingsdiplomatie en ijveren voor een internationaal platform om hen te helpen. “Zo’n platform kan ervaringen bijeenbrengen en hulp bieden aan landen wier burgers onrechtmatig worden vastgehouden door de CCP”, zegt hij. “Het kan de collectieve onderhandelingspositie van landen versterken en een duidelijke boodschap sturen naar de CCP: als ze doorgaan met dit soort tactieken tegen buitenlandse burgers, kan dat leiden tot hun isolement van de rest van de wereld.”