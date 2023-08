Taiwan in de ban van geheime ontsnappingsroutes onder Grand Hotel in Taipei

De tunnels, die onderdeel waren van een grote renovatie van het hotel, waren ontworpen om Chiang Kai-shek, de ouder wordende autoritaire leider van Taiwan en alle notabelen die toevallig op bezoek waren, te laten ontsnappen. Ze werden gebouwd in de turbulente jaren 70, gekenmerkt door angst voor de Koude Oorlog en een aanval van het Chinese vasteland. De bouw werd voltooid in 1973, slechts twee jaar voor de dood van Chiang.

Het bestaan van de tunnels werd lang geheim gehouden, zelfs voor het hotelpersoneel, maar nadat een brand in de jaren 90 een deel van het Grand Hotel in Taipei – de hoofdstad van Taiwan – verwoestte, werden ze herontdekt samen met een merkwaardige toevoeging: een 20 meter lange glijbaan langs de rand van een tunnel.

De smalle, maar steile glijbaan is speciaal toegevoegd voor Chiang, toen al meer dan 80 jaar oud. Tijdens de bouw van de tunnels (inclusief glijbaan) ging zijn gezondheid fel achteruit. Hierdoor was de voormalige autoritaire leider slecht te been. De glijbaan moest dus dienen als snelle ontsnappingsroute in geval van nood.

Eindbestemming

Sinds de ontdekking van de tunnels in de jaren 90 doen er heel wat geruchten de ronde over de functie en vooral de ‘eindbestemming’ van de ontsnappingsroutes onder het hotel. Volgens sommigen zijn het geheime gangen naar het presidentiële kantoor vijf kilometer verderop. Volgens anderen leidden ze dan weer naar het vliegveld naar een geheime militaire basis. Men gelooft ook dat de tunnels onderdak zullen bieden aan vooraanstaande Taiwanezen als de stad wordt aangevallen door het Chinese Volksbevrijdingsleger.

Chiang Kai-shek met zijn vrouw en ‘first lady’ Madame Chiang Kai-shek. Beeld Bettmann Archive

De oostelijke tunnel werd in 2019 voor het eerst geopend voor het brede publiek onder leiding van vrijwilligers. Bezoekers konden toen al wat cultuur opsnuiven en nagaan of de geruchten over Chiang Kai-shek en zijn ontsnappingstunnels klopten. Vorig jaar opende het hotel ook de westelijke tunnel, met daarin de glijbaan.

De tunnels zijn nooit effectief gebruikt als vluchtroutes, maar ze blijven een van de aangewezen nooduitgangen van het Grand Hotel en zouden, net als de meeste ondergrondse gebieden in Taipei, worden gebruikt als schuilkelder bij een aanval.

Ten slotte blijven ze ook een toeristische trekpleister, vooral voor Taiwanezen die een stukje geschiedenis van hun land willen zien. Het Grand Hotel, inclusief de ondergronde tunnels, waren namelijk een teken van Chiangs absolute macht tijdens zijn autoritaire regeerperiode.