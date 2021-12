Tafelschuimster Nadine W. na 2,5 jaar vrijgelaten, maar moet meteen naar psychiatrie

Herlees ‘Mijn zusje hoort niet in de gevangenis’: op zoek naar de ware ziel van tafelschuimster Nadine W.

Waar gaat deze zaak over?

In de zomer van 2019 circuleerden foto’s van Nadine W. in whatsappgroepjes van horeca-uibaters aan de kust. Maar liefst 120 keer volgde een klacht bij de politie omdat ze zich in een West- of Oost-Vlaamse handelszaak een portie kaaskroketten, een croque-monsieur of een loempia liet voorschotelen. Ze zei telkens doodleuk tegen de ober dat ze niet kon betalen. Werd de politie erbij gehaald, dan liet ze zich willoos afvoeren. Nadine W. deed nooit moeite om stiekem weg te glippen, ze herhaalde iedere keer: “Ik heb geen geld om te betalen.”

Ook op dagen waarop ze in de rechtbank werd verwacht voor een zoveelste geval van tafelschuimerij, ging Nadine W. op restaurant, alweer zonder te betalen. In de lokale media zei een parketwoordvoerder: “Ze lacht met justitie.”

Op 16 juli 2019 werd ze in een Gentse snackbar gearresteerd bij haar poging te veel. Bij het parket in Veurne bundelde procureur Filiep Jodts alle uitgesproken vonnissen en telde die bij elkaar op. W. kwam zo door talloos veel recidive op zeker ogenblik op een totaal van meer dan zeven jaar effectieve gevangenisstraf voor een totaal aan onbetaalde restaurantrekeningen van 3.500 euro. Volgens haar zus leidt Nadine W. aan psychoses. Vaak bestelde ze dubbele porties omdat ze zich verbeeldde dat haar vriend Maarten haar had uitgenodigd om iets te gaan eten. Ze kreeg ooit een miskraam, kort nadat haar vriend om het leven was gekomen bij een verkeersongeval.

Hoe belandde ze in de gevangenis?

De mentale handicap van Nadine W. is erkend, ze kreeg er een uitkering voor, maar bij elke nieuwe psychose verwaarloosde ze haar administratie. De Gentse advocaat Peter Gonnissen, getroffen door een portret van de vrouw in deze krant, vocht het geheel aan straffen aan en kreeg die in beroep herleid tot twee jaar en vijf maanden. Die heeft ze tot de laatste dag uitgezeten. “Haar eigen keuze”, zegt een naaste. “Ze weigerde in de gevangenis elke hulp. Ze is er erg mensenschuw geworden.”

Nadine W. keek uit naar haar vrijlating en telde al weken de dagen af, maar de gevangenisdirectie in Brugge liet haar niet zomaar vertrekken. Ze legde bij de vrederechter in Brugge een verzoekschrift tot collocatie neer, de rechter volgde dit. Maandag, op de dag van de vrijlating, werd Nadine W. opgenomen in een West-Vlaamse psychiatrische instelling.

“Wij dringen al meer dan twee jaar aan op opname in een psychiatrische instelling”, zegt haar familie. “Haar psychoses bleken in het verleden vrij makkelijk te behandelen met aangepaste medicatie. Wij zijn blij dat ze nu eindelijk gepaste zorg krijgt, maar begrijpen niet waarom daar tot de laatste dag van haar detentie mee is gewacht.”