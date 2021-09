Tackle op fiscale voordelen voor voetballers ingezet. Alleen Bouchez wil er niet aan raken

Zowel minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) als minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft volledig uitgewerkte voorstellen klaar om de fiscale en RSZ-voordelen in de sport aan te pakken. Zij zijn vastbesloten om die bij de begrotingsonderhandelingen op tafel te leggen. Alleen al voor de spelers en clubs in de Jupiler Pro League waren deze de afgelopen tien jaar verdrievoudigd tot 192 miljoen euro. De grote principes van hun plannen zijn dat de best betaalde spelers veel meer moeten bijdragen en dat de kleinere sporten en sporters zoveel mogelijk ongemoeid gelaten worden.

De kaarten van de Pro League, de vereniging van de professionele voetbalclubs, lijken zo helemaal te zijn uitgespeeld. Die had de afgelopen maanden en jaren alles in de strijd gegooid om het systeem ongemoeid te laten. Aanvankelijk deed ze dat op een agressieve manier – onder andere door politici in de pers te verwijten de doodgravers te zijn van het Belgisch voetbal – maar de afgelopen maanden ging ze veel subtieler te werk, leert onderzoek van deze krant. Ex-bondsvoorzitter Mehdi Bayat, Pro League-voorzitter Peter Croonen en Pro League-CEO Pierre François gingen de afgelopen maanden discreet langs bij verschillende partijvoorzitters, waarbij ze het hadden over het belang van het voetbal voor de samenleving en het noodweer waarin het zou belanden als de voordelen geschrapt zouden worden. Maar tot frustratie van de politiek werden er weer weinig concrete voorstellen gedaan voor een hervorming.

Ex-bondsvoorzitter Mehdi Bayat en Pro League-CEO Pierre François gingen de afgelopen maanden discreet langs bij partijvoorzitters om te lobbyen tegen hervormingen. Beeld Photo News

Bij Bouchez hadden ze wel beet. Vorige week liet hij opnieuw verstaan dat hij geen enkele hervorming zou goedkeuren. Maar nog altijd staat de MR-voorzitter alleen. De geruchten dat PS-voorzitter Paul Magnette niks zou voelen voor een hervorming, blijken niet te kloppen. “Ons standpunt is niet gewijzigd: ook de PS wil nog steeds meewerken aan een hervorming die moet zorgen voor meer rechtvaardigheid, zeker wat de hoogste lonen betreft”, zegt woordvoerster Tineke Sonck. “Wij zullen ons dan ook constructief opstellen.”

Regeerakkoord

Eind september vorig jaar werd de hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen in de sport in het Egmontpaleis bij de regeringsonderhandelingen besproken. En petit comité passeerde dit onderwerp vlotjes de revue. Toen het op tafel kwam bij de partijvoorzitters waren Vooruit en CD&V de voortrekkers, de andere partijen leken er zich zwijgzaam bij neer te leggen. Totdat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ging dwarsliggen met een emotioneel pleidooi: “Nee, dat wil ik niet. Ik wil niet aan een moeder gaan uitleggen dat haar kind niet meer naar het voetbal kan. Tal van clubs gaan zo failliet.” Over het inhoudelijke aspect werd er niet gesproken.

Uiteindelijk moest Bouchez inbinden. In het regeerakkoord werd ingeschreven dat de regering “de huidige fiscale en parafiscale voordelen van beroepssporters en sportclubs met het oog op meer billijkheid” hervormt. Maar desondanks zal de MR-voorzitter ook de volgende dagen dus weer over de streep getrokken moeten worden.

Bouchez was niet bereikbaar voor commentaar.