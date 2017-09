Taart als ontbijt zónder schuldgevoelens dankzij deze fruitige, easy-peasy mueslitaart

Wat heb je nodig?

150 g muesli

60 g gedroogde abrikozen, fijngehakt

2 el biochiazaad

50 g noten naar keuze, gehakt

2 el zonnebloemolie

2 el honing

150 g yoghurt op Griekse wijze

8 g vanillesuiker

150 g gemengde bessen - bv. aardbeien, blauwe bessen, frambozen

enkele muntblaadjes



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de muesli met de abrikozen, het chiazaad, de noten, de olie en de honing in een blender en mix glad.Voeg eventueel nog wat olie en honing toe als de muesli te vast is.

Stap 2: Stort de mueslimengeling op een met bakpapier beklede bakplaat en strijk open tot een taart van 1 cm dik. Zet 20 minuten in de oven.

Stap 3: Meng de vanillesuiker onder de yoghurt. Besmeer hiermee de mueslibodem. Garneer met het fruit en werk af met de muntblaadjes.

