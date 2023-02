Taalkundigen strijden tegen misvattingen over meertaligheid: ‘Hoeveel Nederlands moet iemand kennen om de stelling van Pythagoras uit te leggen?’

Moeten ouders financieel gestraft worden als ze hun kinderen niet voldoende Nederlands leren? Professor taalkunde Piet Van Avermaet en pas gedoctoreerd onderzoeker Victoria Van Oss (UGent) zijn daar geen voorstanders van. ‘Het voorstel is niet alleen slecht, maar zelfs disciminerend.’

De ene staat op enkele maanden van zijn pensioen, de andere behaalde een paar weken geleden haar doctoraat. Piet Van Avermaet (64) en Victoria Van Oss (29) zullen geen volledige carrière samen doorbrengen in de Gentse Boekentoren, maar dat houdt hen niet tegen om nu nog samen misvattingen over taal en onderwijs de wereld uit te proberen helpen.

“Er is een diepgeworteld idee dat het misgaat in je brein als je talen mengt. En dat in aparte niveaugroepjes werken de beste oplossing is voor ons onderwijs. Maar voor beide bestaat geen enkel empirisch bewijs”, zegt Van Avermaet, die hoogleraar is aan de vakgroep Taalkunde van de UGent en de voormalige directeur is van het steunpunt Diversiteit & Leren.

Van Oss zet haar academische carrière voort als coördinator van het nieuwe TACOS-project, dat kleuterleerkrachten wil helpen om de taalontwikkeling van kleuters te versterken. Het beloven stevige onderzoeksjaren te worden, maar dat is ze wel gewend: Van Oss moest in drie in plaats van vier jaar tijd haar doctoraat afmaken, en dat in coronatijden. “Zonder de goede begeleiding van mijn promotoren was dat niet mogelijk geweest”, vertelt ze.

U onderzocht hoe zorgverleners meertalige gezinnen ondersteunen nog voor het kind op de schoolbanken belandt. Loopt het dan al mis met hun taalontwikkeling?

Van Oss: “Is dat wat er uit mijn doctoraat komt? Ik hoop van niet. (lacht) Maar ja, veel ouders worstelen al tijdens de zwangerschap met vragen over taalontwikkeling. In welke taal moeten ze hun kind opvoeden: de dominante taal in de maatschappij, het Nederlands dus, of de thuistaal? Ongeveer 90 procent van de Vlaamse gezinnen doet daarom nog voor het kind naar school gaat een beroep op zorgverleners van Kind en Gezin. Die kunnen dus een grote impact hebben op de taalontwikkeling van het kind.”

Aan welke gevolgen denkt u?

Van Oss: “Stel dat iemand bij Kind en Gezin ouders die amper Nederlands kennen aanraadt om alleen Nederlands te spreken met hun kind. De eerste taal die het kind hoort, dreigt dan van lage kwaliteit te zijn. Daardoor kan het kind taalfouten aangeleerd krijgen en zijn de fundamenten al vanaf het begin gebrekkig. Dat kan gevolgen hebben voor de verdere taalontwikkeling in het brein.

“Taalstimulering is daarnaast even essentieel voor eentalige kinderen die Nederlands spreken. Het effect daarvan zal sterker zijn als de ouders de taal met hun kinderen kunnen spreken waarin ze zich het beste voelen.”

Is dat ook het advies dat het agentschap Opgroeien geeft? Koen Daniëls (N-VA) vroeg onlangs in het Vlaams Parlement of het agentschap Opgroeien meertaligheid promoot ten koste van het Nederlands.

Van Oss: “Uit mijn onderzoek blijkt dat de professionals bij het consultatiebureau van Kind en Gezin meertaligheid over het algemeen als iets positiefs beschouwen. Meestal zullen ouders geadviseerd worden om de taal te spreken waarin zij zich het beste voelen.

“Maar het is altijd een en-enverhaal. Ze zeggen niet: spreek geen Nederlands. Ze zeggen: als het kan, geef Nederlands dan een plekje in je gezin door bijvoorbeeld je kinderen naar Ketnet te laten kijken, hobby’s te laten uitoefenen in het Nederlands of hen te helpen Nederlandstalige vriendjes maken.

“De professionals zullen het gesprek met de ouders meestal voeren in het Nederlands, om hen zo aan te moedigen de taal te oefenen. Maar het blijft een medische context. Als ze voelen dat de boodschap niet goed overkomt, zullen ze overschakelen naar een andere taal of gebruikmaken van Google Translate.”

De zorgverleners op het consultatiebureau doen hun werk dus wel goed?

Van Oss: “Die zorgverleners doen erg hun best, maar er is een gebrek aan ondersteuning. De meesten krijgen maar een kwartiertje per gezin; dat is aan de lopende band adviezen geven. Vooral ouders met een lagere sociaal-economische status die geen of weinig Nederlands kennen voelen zich bij het eerste contact niet altijd op hun gemak. Een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen is cruciaal als je wilt dat zij over hun bezorgdheden spreken.

“Behalve een gebrek aan ondersteuning is er ook onvoldoende tijd voor groepsdiscussies of vergaderingen onder collega’s. En als ze al eens een cursus over meertaligheid of taalontwikkeling hebben gevolgd, was dat vaak een eendaagse workshop in een ver verleden.

“Daarnaast moeten er meer doorgroeimogelijkheden en opleidingen komen, zodat mensen zin krijgen om bij die consultatiebureaus te gaan werken. Als er meer en beter geschoold personeel zou zijn, kunnen ze meer tijd nemen per gezin.”

Uit de recentste taalscreening in de derde kleuterklas bleek dat 14 procent onvoldoende Nederlands beheerst. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelde daarop voor om de kinderbijslag in te houden als ouders niet genoeg moeite doen om hun kinderen Nederlands te leren. Daar kwam veel kritiek op. Was dat zo’n slecht idee?

Van Avermaet: “Als verkiezingsstrategie snap ik waarom Weyts en ook Conner Rousseau (Vooruit, KVD) zulke uitspraken doen. Maar ze moeten inzien dat ze schade aanbrengen aan de perceptie ten aanzien van de meertalige medeburger.

“Er is dringend nood aan een constructiever discours over de relatie tussen meertaligheid en Nederlands. Het is niet alleen een slecht voorstel, het is zelfs discriminerend en culpabiliserend. Het is bewust of onbewust een framing creëren waardoor het lijkt dat de meertalige ouder niet wil meewerken.”

Van Oss: “Terwijl uit mijn en veel ander onderzoek juist blijkt dat ze niets liever willen dan hun kinderen Nederlands leren. Maar ze zijn zich er bewust van dat ze zelf niet altijd die kansen kunnen bieden.”

Van Avermaet: “Neem nu het andere voorstel van Weyts om ouders te verplichten een taalcursus te volgen zodat ze hun kinderen kunnen ondersteunen. Dan is mijn vraag: hoeveel Nederlands moet je kennen om je kind in het derde jaar secundair onderwijs de stelling van Pythagoras uit te leggen? Het gaat al snel over het Europese taalvaardigheidsniveau B2 of C1. Dat is het niveau dat we verwachten van een meertalige docent aan deze instelling. Als ouders dat taalniveau moeten behalen, dan zijn we wel nog lang bezig.”

Op scholen met veel leerlingen die thuis geen Nederlands spraken scoorde 25 procent onvoldoende op Nederlands. Ligt er dan geen enkele verantwoordelijkheid bij de ouders?

Van Avermaet: “Natuurlijk wel, maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Je mag als school van ouders verwachten dat ze betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Maar wat wij vaststellen is dat het merendeel van de ouders al zeer betrokken is. We mogen er niet van uitgaan dat elke ouder per definitie het verlengstuk van de school kan zijn. En dat heeft niet alleen met de kennis van het Nederlands te maken, maar ook met hun sociale en culturele kapitaal.”

Van Oss: “Collega Kris Van den Branden van de KU Leuven maakt een handig onderscheid tussen Nederlands als schooltaal en als thuistaal.”

Van Avermaet: “Ik geef een voorbeeld. Toen een van mijn kleinkinderen 1 jaar oud was, had hij altijd de neiging om mijn bril van mijn gezicht te trekken. Je kunt dan zeggen: ‘Neen, niet doen!’ Of je kunt zeggen: ‘Niet doen, je mag de bril van opa niet aftrekken, want als je dat doet, kan die op de grond vallen en zijn de glazen stuk. Dan kan opa je niet meer voorlezen.’

“Dat tweede is een abstractere thuistaal die aansluit bij de schooltaal. In een middenklassengezin is dat repertoire al vanaf de geboorte veel meer aanwezig. En in andere gezinnen is er een mismatch tussen thuis- en schooltaal, die we dan onterecht het stempel taalachterstand geven.”

Is het dan volledig aan de school om die mismatch recht te zetten?

Van Avermaet: “Scholen moeten inderdaad de kwaliteit van de interacties tussen leerkracht en leerling versterken. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat kansarme kleuters meer gesloten vragen kregen van de leerkracht dan kansrijke. Het aantal interacties tussen leerkracht en kleuter lag in die eerste groep ook aanzienlijk lager.

“Dat is geen bewuste discriminatie. De leerkracht zal onbewust geen moeilijke vragen willen stellen aan een leerling die de schooltaal niet goed beheerst, maar daardoor groeit de kloof alleen maar. Sinds 1 januari zijn we daarom gestart met het TACOS-project, dat de taalstimulerende competenties van kleuterleerkrachten moet versterken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen.”

Dreig je zo de schuld niet te veel bij de leerkrachten te leggen?

Van Oss: “We steken de schuld op het systeem. Leerkrachten doen hard hun best, maar worden onvoldoende ondersteund. Net zoals in de kinderopvang is de ratio tussen kleuter en begeleider veel te hoog in de klas. Eén leerkracht voor 25, soms 30 kleuters: dat is onmenselijk. We wijzen zeker niet met de vinger naar de kleuterleerkracht. Integendeel, we willen hen beter ondersteunen.”

Van Avermaet: “Als er een niveau is waarin de overheid krachtiger moet investeren, dan is het in het kleuteronderwijs. Onze ervaring leert dat scholen en leerkrachten soms, net zoals het beleid, vastzitten in de gedachte dat meertaligheid het leren van Nederlands compleet in de weg staat. Op veel scholen mogen leerlingen bijvoorbeeld alleen maar Nederlands spreken op de speelplaats. Terwijl onderzoek aantoont dat een andere taal toelaten geen negatief effect heeft op de scores van leerlingen op toetsen begrijpend lezen of wereldoriëntatie.”

Ik zie de banner nog voor mijn school hangen: ‘In het belang van uw kind spreken wij hier Nederlands. U toch ook?’ Hebben scholen dan decennialang een verkeerd taalbeleid gevoerd?

Van Avermaet: “Ja en neen. Scholen móéten inzetten op maximale ontwikkelingskansen. Dat verwachten ouders ook. Maar het is een fout signaal dat je alleen maar Nederlands mag spreken. Daardoor wordt de meertalige realiteit van kinderen en ouders bestraft. Ondanks die decennialange focus op Nederlands zien we dat de kloof in de PISA-resultaten niet verkleint. Gelukkig zijn er nu scholen die dat beleid aan het verlaten zijn en de meerwaarde van meertaligheid in het leerproces inzien.”

Hebt u het dan over de scholen die meededen aan uw onderzoek in Gent? U vond geen bewijs voor de stelling dat de thuistaal spreken op school het leren van het Nederlands bevordert.

Van Avermaet: “We hebben nooit beweerd dat meertaligheid inzetten de mirakeloplossing is om Nederlands te leren. Wat we wel hebben vastgesteld is dat kinderen in een klas waar de thuistaal werd benut even goed scoorden op begrijpend lezen als andere kinderen. In tegenstelling tot de veronderstelling van veel mensen staat meertaligheid het leren van Nederlands dus niet in de weg.

“We hebben ook vastgesteld dat kinderen die hun thuistaal mochten gebruiken tijdens het leren meer zelfvertrouwen hadden. En op de lange termijn weten we dat zelfvertrouwen cruciaal is om te kunnen leren. Internationaal langdurig onderzoek heeft trouwens wel al een rechtstreeks verband kunnen aantonen tussen meertaligheid en het leren van de doeltaal.”

Een kind dat thuis alleen maar Frans hoort, kan dus toch nog goed op Nederlands scoren?

Van Avermaet: “Een kind dat in één taal opgroeit, zal in de beginperiode misschien niet meteen meekunnen in een Nederlandstalige kleuterklas.”

Van Oss: “De kans is groot dat het kind eerst door een stille fase zal gaan, waarbij het vooral veel luistert.”

Van Avermaet: “Maar een kind met een taalrijke thuisomgeving, ook al is dat in een andere taal, zal na verloop van tijd verbindingen maken met het Nederlands. En als de klasomgeving ook taalrijk en taalstimulerend is, komt die schooltaalontwikkeling wel op gang.

“Er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat die kinderen dat niet zouden kunnen. Het is met taalontwikkeling zoals met opvoeden in het algemeen: je plukt daar zelf de vruchten niet van. Het vergt geduld en vertrouwen van ouders en leerkrachten samen.”