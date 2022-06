Taalkundige Vivien Waszink: ‘We mogen net méér zeggen vandaag, niet minder’

De titel van uw boek is vandaag een populaire verzuchting. Bent u effectief zoveel woorden tegengekomen die we niet meer mogen zeggen?

“Ik heb vooral vastgesteld dat we vandaag veel méér mogen zeggen, omdat er veel meer alternatieven zijn. Er zijn zeker woorden die vandaag veel gevoeliger liggen dan jaren geleden, maar er zijn dan ook veel andere woorden bijgekomen om dat te ondervangen. En die worden allemaal naast elkaar gebruikt. We hebben dus net meer woorden in de plaats van minder.”

“Neem nu het genderneutrale 'secretariaatsmedewerker’ of ‘verpleegkundige’. Het is niet omdat die vandaag meer in zwang geraken, dat je secretaresse en verpleegster niet meer mag zeggen. De voornaamwoorden ‘die/hen’ zijn ook een populair voorbeeld. Maar dat die nu toegevoegd zijn aan onze taal, wil niet zeggen dat hem/haar en hij/zij verdwenen zijn. We gebruiken ze gewoon naast elkaar. ”

Toch hebben mensen het gevoel dat hen iets afgenomen wordt. Hoe komt dat dan?

“Dat komt steeds naar boven in onderzoek naar nieuwe woorden: mensen kijken daar met argusogen naar, bang als ze zijn voor verandering en dat er iets zal verdwijnen. Je ziet dat ook met Engelse leenwoorden: staan mensen op de achterste poten omdat we gaan shoppen met de kids. Maar die angst is ongegrond. Er is werkelijk niemand die voorschrijft dat ‘winkelen’ nu maar eens moet verdwijnen uit onze woordenschat.”

Voorbeelden van omstreden woorden en hun alternatieven • Allochtoon - bicultureel persoon • Verpleegster/verpleger - verpleegkundige • Beste meneer/mevrouw (in aansprekingen) - Beste reiziger/inwoner/... • Halfbloed - dubbelbloed • Omgebouwd - in transitie gegaan • Afrikaantje (plantje uit Mexico) - tagetes (wetenschappelijke naam) • Slaaf - tot slaaf gemaakte • Een transgender - een transgender persoon • Secretaresse (m/v/x) - secretariaatsmedewerker

Is die tegenkanting er ook niet omdat we het eerder moeilijk hebben met de maatschappelijke verandering die benoemd wordt, dan wel met het woord zelf?

“Zeker. Iedere grote maatschappelijke ontwikkeling resulteert in nieuwe woorden. Voor woordenboekmakers is dat vooral heel erg interessant allemaal, maar je krijgt dan ook de actievoerders voor verandering die lijnrecht tegenover de mensen staan die het allemaal maar onzin vinden. Maar het schuift wel op. Het n-woord is intussen zo beladen dat heel veel mensen beseffen dat je het beter niet gebruikt. Termen als indiaan en zigeuner gaan dezelfde kant op.”

U wijdt ook een hoofdstuk aan de term allochtoon, een woord waar we eveneens mee worstelen.

“In principe is er met dat woord helemaal niets verkeerd. Net zomin als alternatieven zoals gastarbeider, immigrant, buitenlander. Het probleem is dat mensen die uit andere landen komen zo vaak bemopperd worden, dat geen enkele van die termen meer neutraal is. Dan vind ik het opkomende ‘bicultureel’ een mooiere oplossing, omdat het duidelijk slechts een van de eigenschappen is van een persoon en je hem niet reduceert tot zijn afkomst. Bovendien klinkt er meteen ook iemands Belgische of Nederlandse achtergrond in door.”

Is het geen kwestie van tijd vooraleer die term dan ook ‘besmet’ wordt, zoals u dat noemt?

“Wel ja, dat vrees ik wel. Ik denk ook dat het beter zou zijn wanneer we het niet meer zo nodig zouden vinden om iemands achtergrond te benoemen, tenzij dat echt relevant is voor de context. Al zal dat niet voor morgen zijn, we zitten in een tijdperk waarin er meer benoemd wordt dan ooit.”

De federale overheid probeert hier net minder te benoemen: zij adviseert haar medewerkers om de burger niet meer met meneer of mevrouw aan te spreken, maar met ‘beste’ of ‘geachte’.

“Dat heb ik gehoord, ja. In Nederland waren de Nederlandse Spoorwegen daar eerst mee. Die roepen niet meer ‘beste dames en heren’ om, maar ‘beste reizigers’. Ik vind dat best een goede ontwikkeling: wat je doet, doet ertoe, niet wat je achtergrond of je gender is. Ik vraag me alleen af of die overheden daar zo de aandacht op moeten vestigen. Nu is er protest, maar zou iemand dat gemerkt hebben wanneer dat gewoon in stilte was aangepast? Ik durf het erg te betwijfelen.”