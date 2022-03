’t Sloeberhuisje kreeg twee weken voor drama nog inspectie over vloer na ernstige klachten over agressie en hygiëne

Roepen en schelden tegenover ouders, baby’s die zonder toestemming worden ingebakerd (het inwikkelen van je baby in een doek), borstvoedingsmelk die niet koel wordt bewaard, een kindje dat overdag één flesje krijgt hoewel het thuis om de twee uur gevoed wordt. Op 3 februari, twee weken voor de gewelddadige dood van een zes maanden oude baby, kreeg kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje nog de inspectie over de vloer naar aanleiding van een aantal ernstige klachten.

Het inspectieverslag van dit bezoek, dat De Morgen kon inlezen, vermeldt dat de inval gebaseerd is op een klacht die op 17 september 2021 werd ingediend bij Kind en Gezin door een moeder. Drie maanden later kwam deze klacht terecht bij de Zorginspectie. Zij belde op 2 februari met de moeder om meer informatie in te winnen. Daags nadien, om 11.20 uur, klopte de inspectie onaangekondigd aan in Mariakerke.

Agressieve aanpak

De ernst van de klachten is niet min. Zo is er sprake van een agressieve aanpak door de verantwoordelijke. “Een gesprek rond omgaan met X is uitgedraaid op roepen, schelden en het feit dat X niet meer welkom is”, zo vermeldt het verslag. “De gsm mocht tijdens dat gesprek niet in de buurt zijn om te vermijden dat het gesprek wordt opgenomen.” Een kinderbegeleider bevestigt dit in grote lijnen tegenover de inspecteur.

Er waren ook klachten over hygiëne. “Lies zag rood door te lang met een vuile luier te liggen”, staat er in het verslag. Melkflessen zouden ongespoeld worden meegegeven ’s avonds. Ouders die de verantwoordelijke willen spreken, slagen daar maar moeilijk in. Ze moeten hun kind aan de deur afgeven aan een begeleider en mogen niet binnen. Ondanks het verzet van hun ouders zouden kinderen worden ingebakerd.

Log systeem

Dat het inspectieverslag nu pas klaar is, roept vragen op over de logheid waarmee Kind en Gezin en de Zorginspectie optreden tegen grensoverschrijdend gedrag in crèches. Toch benadrukken de woordvoerders van beide instanties dat in dit geval de correcte procedure werd gevolgd. Zo krijgt een inspecteur dertig dagen om een ontwerpverslag te maken, waarna de indiener van de klacht en de crèche twee weken mogen reageren.

Eerder raakte bekend dat ’t Sloeberhuisje tussen 2015 en 2019 al verschillende keren de Zorginspectie over de vloer kreeg voor ernstig geweld tegen kinderen. Toch mocht de crèche openblijven. Kind en Gezin vergat ’t Sloeberhuisje ook op een zwarte lijst te zetten.

In het geval van deze inspectie hebben de diensten correct gewerkt, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Een les die we wel trekken, is dat we bij een klacht sneller moeten bekijken of er ook al andere klachten zijn binnengekomen en wat daarmee is gebeurd.” Een nieuw ethisch comité moet ook helpen om crèches sneller te kunnen sluiten.