Syrische familie klaagt Frontex aan voor uitzetting, maar krijgt geen gelijk van Europees Hof

Het gezin was een zaak begonnen tegen Frontex en eiste 136.000 euro schadevergoeding. Maar volgens het Europees Hof kan Frontex niet aansprakelijk worden gesteld, omdat het niet bevoegd is “om de gegrondheid van terugkeerbesluiten of verzoeken om internationale bescherming te ­beoordelen”.

Vluchtelingenorganisaties hoopten dat deze zaak, als het gezin had gewonnen, ertoe zou leiden dat Frontex voor nog meer omstreden uitzettingen aansprakelijk zou worden gesteld. Het agentschap moet helpen om de Europese buitengrenzen te bewaken, maar wordt al jaren bekritiseerd. Volgens Olaf, de antifraudedienst van de Europese Unie, was Frontex was ­betrokken bij illegale ‘pushbacks’. Hierbij worden migranten en vluchtelingen samen met betrokken landen op zee ‘teruggeduwd’ en krijgen ze geen kans om asiel aan te vragen.

De Syriërs kwamen in 2016 aan op Grieks eiland Milos. Ze werden overgebracht naar Leros, waar ze aangaven asiel te willen aanvragen. Maar ze werden door de Griekse autoriteiten, met hulp van Frontex, overgedragen aan Turkije. Ze besloten echter naar Irak te gaan, waar ze nog steeds verblijven. Het gezin diende een klacht in bij Frontex. Toen dat tot niks leidde, sleepten ze de grensbewakers voor het gerecht.

Het Syrische gezin hield het hof voor dat ze nooit naar Turkije zouden zijn uitgezet als Frontex hun grondrechten had beschermd. Ze betoogden onder meer dat hun recht om asiel aan te vragen met voeten was getreden. Het gezin wilde de kosten die ze hadden gemaakt in Turkije en Irak verhalen op Frontex. Het ging ook om het bedrag dat ze aan mensensmokkelaars betaalden om Irak binnen te ­komen.

Het hof wijst erop dat Frontex, als vluchtelingen en migranten moeten worden gestuurd, de plicht heeft lidstaten te helpen. Niet Frontex, maar de lidstaten hebben volgens de rechters de bevoegdheid om te oordelen of een besluit tot terugkeer juist is.

Behalve door beschuldigingen over betrokkenheid bij de pushbacks, kwam Frontex de afgelopen jaren ook in het nieuws door misstanden in de organisatie. Volgens het Europees Parlement is de werksfeer verziekt en werden alleen al in 2020 zeventien gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gemeld. Vorig jaar stapte directeur Fabrice Leggeri op. Hij werd opgevolgd door de Nederlander Hans Leijtens.