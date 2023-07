Swatch klaagt Maleisië aan na inbeslagname Pride-horloges

Homoseksualiteit is een misdaad in Maleisië, waar de islam de grootste religie is. Mensenrechtenorganisatie hebben al gewaarschuwd voor de groeiende intolerantie in het land tegenover de lgbtq+-gemeenschap.

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land namen 172 horloges in beslag bij zestien verkooppunten, zei Swatch in de gerechtelijke documenten die door persbureau Reuters zijn ingezien. De rechtszaak, die op 24 juni werd aangespannen bij het hooggerechtshof van Kuala Lumpur, werd maandag voor het eerst gemeld door de Maleisische nieuwswebsite Malay Mail.

Swatch eist een schadevergoeding en de teruggave van de horloges, en zegt dat de mogelijkheden om zaken te doen in het land “ernstig in gevaar zijn gebracht” door de inbeslagnames. Het hooggerechtshof van Kuala Lumpur behandelt de zaak op 20 juli.

De inbeslagname en rechtszaak komen vóór de belangrijke regionale verkiezingen in het land, waarin de progressieve coalitie van premier Anwar Ibrahim het opneemt tegen een overwegend conservatieve etnisch-Maleisische, islamitische alliantie. In de aanloop naar de verkiezingen is Anwar er opnieuw door critici van beschuldigd niet genoeg te doen om de rechten van moslims in het land te beschermen.

Anwar, die zelf bijna tien jaar gevangen heeft gezeten vanwege sodomie en corruptie, ontkende de beschuldigingen en noemde ze politiek gemotiveerd. Volgens staatsmedia heeft de premier deze maand herhaaldelijk gezegd dat zijn regering de principes van de islam zal handhaven. Ook heeft hij gezegd dat lgbtq+-rechten niet zullen worden erkend door zijn regering.