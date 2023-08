Sven Pichal en zijn advocaten leken op een discrete afhandeling te hopen. Tot een gedetineerde hem herkende in de gevangenis

Sven Pichal blijft nog zeker twee weken opgesloten in de gevangenis. Er zijn nu meer details bekend over het onderzoek, waarbij naast de radiomaker eerder ook een 34-jarige Antwerpse acteur is aangehouden wegens bezit en verspreiding van kinderporno. Hoe ging de zaak aan het rollen?

De onderzoeken tegen radiomaker Sven Pichal (44) en vier andere verdachten startten half augustus na een melding bij de politiezone Antwerpen. Iemand had in een Antwerps café gezien hoe musicalacteur R.D.B. (34) beelden van kindermisbruik, waaronder een filmpje, had getoond aan zijn gezelschap.

Wat het filmpje precies liet zien, is onduidelijk. Het enige tastbare zijn de adjectieven die Antwerps parketwoordvoerder Kristof Aerts woensdag tegenover journalisten bezigde in het justitiepaleis: “Het ging naar ons aanvoelen om zeer ernstige feiten. Wij hebben niet geaarzeld meteen een onderzoeksrechter te vorderen. Door de ernst van de feiten, de noodzaak om bewijselementen veilig te stellen en de enorme impact van deze feiten op slachtoffers. Dat heeft geleid tot verschillende huiszoekingen en arrestaties.”

Enkelband

In totaal kwamen vijf mensen in beeld, tegen wie elk een apart onderzoek werd geopend. R.D.B. werd op 14 augustus al van zijn vrijheid beroofd door de onderzoeksrechter. De acteur zag zijn aanhouding eerder al door de raadkamer verlengd.

Vrijdag volgden de aanhoudingen van Sven Pichal en B.D. Blijkbaar hebben zij allebei beelden verder ge­for­ward, wat impliceert dat ze zich niet enkel schuldig hebben gemaakt aan bezit, maar ook verspreiding van kinderporno. Een man van 42 werd na ondervraging vrijgelaten onder voorwaarden, een andere van 39 mocht na zijn verhoor beschikken. Voor een aantal van de verdachten is een gerechtspsychiater aangesteld.

Woensdagochtend besliste de raadkamer dat Sven Pichal en B.D. aangehouden blijven, maar onder elektronisch toezicht worden geplaatst met een enkelband. Het zou in dit geval een kwestie van dagen zijn geweest voor ze allebei terug naar huis konden.

Hoewel het daar 24 uur bedenktijd voor had, tekende het parket al in de loop van de namiddag beroep aan. Hierdoor blijven zowel Pichal en B.D. nog minstens twee weken lang opgesloten in de gevangenis. Pichal resideert in de gevangenis van Turnhout, mogelijk om elk contact met de in Antwerpen opgesloten R.D.B. uit te sluiten. In de gevangenis van Turnhout zit Pichal in totale isolatie, zoals bijna altijd bij gedetineerden die aangeklaagd zijn in zedenzaken met minderjarigen.

Na zijn arrestatie belandde Pichal in eerste instantie in de gevangenis van Antwerpen. Daar werd hij afgelopen weekend door een gedetineerde herkend, waarna enkele media werden getipt. Hierdoor vervloog alle hoop op een discrete verdere afhandeling, waar Pichal en zijn advocaten aanvankelijk nog op lijken te hebben gehoopt. Strafpleiters Walter Damen en Davina Simons legden woensdag voor en na de behandeling in de raadkamer geen enkele verklaring af en staken hun onvrede over de mediatisering van de zaak niet onder stoelen of banken. Damen wou enkel kwijt: “Ik heb al honderd keer gezegd dat ik geen commentaar geef.”

Bezitten is misbruiken

Op het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van kinderen staan in theorie straffen van 5 tot 10 jaar cel. Zijn de feiten “in vereniging” gepleegd, dan kunnen de straffen zelfs oplopen tot 10 en 15 jaar. Dat het parket voor elk van de vijf verdachten een apart onderzoek opende, lijkt erop te wijzen dat niet meteen in die richting wordt gedacht. Bij de verdachten zijn nagenoeg alle gegevensdragers in beslag genomen: telefoons, tablets, laptops.

Of er nog meer arrestaties kunnen volgen, is onduidelijk. “Dat zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen”, zegt Aerts. “Er zijn een hoop goederen in beslag genomen die uitgelezen moeten worden.”

Dat op het bezit van kinderporno in België en de meeste ons omringende landen zulke zware straffen staan, is historisch gegroeid. Tot midden jaren tachtig werden beelden van seks met minderjarigen nog onder de tafel verhandeld in Nederlandse seksshops. Naarmate politie en justitie strenger gingen optreden, ontstond in de jaren daarna enorm veel huisgemaakte ruilhandel.

Tijdens een aantal rechtszaken in de vroege jaren negentig werd aangetoond hoe pedofielen via cryptische zoekertjes in advertentiekrantjes met elkaar afspraken om dan in duistere steegjes of aan stations beeldmateriaal – vaak van misbruik van een buurjongen of een buurmeisje – met elkaar uit te wisselen. Pedofielen bouwden hele collecties uit en susten elkaar met de gedachte dat het beter was om op een foto te geilen dan een kind aan te randen. De bezitter en verspreider was zo bijna als vanzelf ook een seksuele geweldpleger. Dat was de filosofie achter de wet van 13 april 1995 die kinderporno strafbaar maakte.

“Die filosofie geldt in de huidige wetgeving nog steeds”, zegt advocate Sanne De Clerck, die zich met haar kantoor specialiseerde in bijstand aan slachtoffers. “Hoewel je in de praktijk zelden of nooit nog te maken krijgt met zelf vervaardigd beeldmateriaal, blijft de wetgever ervan uitgaan dat je je door bezit en verspreiding de handel mee in stand houdt. Je ziet in veel dossiers dat mensen zich daar niet van bewust zijn. Tot ze door de politie met de neus op de feiten worden gedrukt.”

Over twee weken moet de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich uitspreken over de verdere aanhouding van Sven Pichal en R.D.B.