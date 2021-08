Sven Mary zal Salah Abdeslam niet verdedigen in Parijs: ‘Ik kies voor mijn twee kinderen’

“Natuurlijk heeft het geknaagd”, zegt hij over zijn beslissing dat hij zal wegblijven van het proces dat op 8 september start in Parijs. Dat proces zal acht maanden duren en gaat over de aanslagen in onder andere de concertzaal Bataclan en enkele Parijse cafés. Daarbij kwamen 130 mensen om en geraakten meer dan 350 anderen gewond. “Voor een strafpleiter is dat proces de finale van de Champions League”, zegt Mary. “Maar ik ga het niet doen. Ik heb dat deze maand op vakantie in Spanje beslist. Het was een weloverwogen beslissing. Abdeslam is intussen ook op de hoogte. Ik heb hem een brief geschreven om mijn keuze mee te delen.”

De strafpleiter wil niet horen dat hij de handdoek in de ring gooit of Abdeslam in de steek laat. “We hebben maandenlang keihard aan zijn dossier gewerkt. Op zich waren we klaar om hem te verdedigen. Ik ook dus.” We – dat zijn naast Sven Mary ook de Franse advocaten Olivia Ronen en Martin Vettes. “Het is dus niet dat Abdeslam nu vlak voor het proces plots zonder advocaat valt. De andere twee zullen hem nog altijd blijven omringen”, benadrukt Mary.

De advocaat noemt het onbestaande dat hij nog op zijn beslissing terugkomt en de komende maanden toch te zien zal zijn in Parijs. “Mijn kinderen zouden mij nooit meer geloven als ik mijn woord breek”, zegt Mary. “Toen ik Louisa tijdens onze vakantie vertelde dat papa niet naar Parijs gaat, vloog ze rond mijn nek. Louisa is 12 – ze is daar veel meer mee bezig dan haar een jaar jongere zus. Ik zag gewoon de blijdschap op Louisa’s gezicht. Ook Noa is content – anders zat papa acht maanden in Parijs en konden we elkaar minder zien.” Volgens Mary leed zijn gezin erg onder het eerdere proces van Salah Abdeslam in Brussel, waar hij terechtstond voor een schietpartij op de politie in Vorst. “Ik heb gezien wat dat politietoezicht en die toestanden met mijn kinderen deden. De oudste is nog altijd bang als thuis de deurbel rinkelt en we niet weten wie er voor de deur staat. Bijna elke keer weer krijgt ze een angstaanval. Dan heeft ze schrik dat iemand papa iets zal aandoen.”

Financieel niet haalbaar

Mary beseft maar al te goed dat hij de kans laat liggen om de geschiedenisboeken in te gaan als de advocaat die het enige overlevende lid van het dodelijke terreurcommando van Parijs bijstond. “Ik besef dat ik het de komende maanden in alle grote Franse televisiestudio’s had kunnen zitten uitleggen als dé advocaat van Salah Abdeslam. Veel advocaten zijn daar gevoelig aan. Dat streelt hun ego. Maar als ik dat afzette tegenover de gemoedsrust van mijn kinderen was mijn rekening snel gemaakt. Ik heb vandaag ook de positie vergaard die de mijne is. Daardoor kan ik zelf een aantal dingen beslissen.” Volgens Mary wordt hij een dagje ouder, mag hij niet enkel aan zichzelf denken en ligt zijn egotripperij al lang achter hem. “Mijn ego is de laatste 25 jaar genoeg gestreeld. Alles ligt in de plooi (lacht).”

Nog volgens de bekende strafpleiter was het monsterproces in de Franse hoofdstad ook praktisch en financieel niet haalbaar. “Het dossier van Salah Abdeslam interesseert me buitenmatig. Waarom begaan mensen door de beleving van hun godsdienst zulke wreedheden? Hem bijstaan of niet is voor mij dus nooit een geldkwestie geweest. Maar we spreken nu wel over een proces dat acht maanden zal duren. Ik moet daar dus ook acht maanden op hotel. Terwijl ze in Frankrijk hebben beslist dat Belgische advocaten niet mee kunnen profiteren van de pro Deo-pot. Anderzijds betalen mensen in België mij ook om hen te verdedigen. Door Parijs had dat niet gekund. Dat is de teloorgang van je kantoor. Ik heb ook te hard gewerkt om die teloorgang zelf in te zetten.”

Toch moet dit volgens Sven Mary geen definitieve breuk betekenen tussen Salah Abdeslam en hem. “Abdeslam weet dat hij op mij kan rekenen op het proces in België over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Dan zullen mijn kinderen wat ouder zijn. Misschien kunnen ze het tegen dan ook al een beetje meer plaatsen. Ik vind ook dat er daar juridisch veel over te vertellen valt, misschien nog meer dan over het dossier-Parijs.” Zoals bekend zat Salah Abdeslam op 22 maart 2016 – de dag van de bomaanslagen in België – al opgesloten in de gevangenis van Brugge. “Maar het zal aan Salah Abdeslam zijn om te beslissen of hij me dan nog als advocaat wil”, zegt Mary.