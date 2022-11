Sven Biscop over raketinslag: ‘Of dit bepalend is voor de oorlog? Nee, maar we kunnen hier wel zaken uit afleiden’

Na een dag onder hoogspanning gaat Polen ervan uit dat de twee burgerdoden het gevolg waren van een ongeluk met een Oekraïense raket. Volgens defensiespecialist Sven Biscop (UGent / Egmont Instituut) is dit vooral een reminder dat de oorlog nog altijd kan escaleren. ‘Dat risico is zelfs groter dan in het begin.’

Hoe kijkt u naar de gebeurtenissen van dinsdag in Polen?

Sven Biscop: “Als een zeer spijtig incident, in de eerste plaats voor de mensen die gestorven zijn en hun familie. Of het bepalend is voor de oorlog? Nee, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Wel kunnen we hier enkele zaken uit afleiden. Dat het risico op een escalatie blijft bestaan. We weten al sinds de Russische invasie dat het kans bestaat dat de oorlog overslaat naar NAVO-grondgebied. Niemand in Kiev, Moskou, Washington of Brussel wil zo’n escalatie. Maar het risico blijft, door incidenten als deze.

“Het toont ook aan dat je niet moet overreageren – wat we niet gedaan hebben. Het lijkt nu eerder Oekraïens afweergeschut te zijn geweest. Maar stel dat het toch een Russische raket was geweest, dan hadden we nog altijd niet te onbesuisd mogen reageren: we hadden niet meteen raketten richting Moskou afgevuurd.

“De logische optie was dan wellicht het activeren van Artikel 4 van het NAVO-verdrag door Polen, om Rusland te tonen waar de rode lijn ligt. Via dat artikel vraagt een land dringend overleg met de NAVO-bondgenoten omdat het zich bedreigd voelt. Het is zeggen dat je je voorbereidt op oorlog, zonder dat die al begonnen is. Een stap verder is het activeren van Artikel 5. Het land dat daarom vraagt, gaat er eigenlijk al van uit dat het in oorlog is. Het zegt: ‘Dit is een oorlogsdaad. Er moet militaire bijstand komen.’”

Sommigen vreesden dinsdag meteen voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Hoe dichtbij was dat?

“Dat zou ik wat dit incident betreft nu ook niet gaan overdrijven. Daarvoor was het eigenlijk te kleinschalig. Wel denk ik dat het risico op escalatie is toegenomen sinds het begin van de oorlog. Waarom? Vanwege de nederlagen die de Russen geleden hebben. Een van de redenen waarom ze zo vaak dreigen met kernwapens is net de zwakte van hun traditionele leger. Veel van dat conventionele wapentuig heeft Moskou al ingezet. Als Rusland vindt dat het te veel verliezen lijdt op het slagveld, kan het weleens zijn dat ze kiezen voor de nucleaire escalatie. Al blijft die drempel zeer, zeer hoog.

“Bovendien heeft Rusland zogezegd vier gebieden van Oekraïne geannexeerd na een referendum (dat de rest van de wereld niet erkent, PG). Volgens de Russische logica mogen ze die gebieden met alle middelen verdedigen, lees: inclusief de nucleaire optie.

“Daarom denk ik dat je moet zeggen dat het risico op escalatie groter is dan bij het begin van de oorlog. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat het zeer waarschijnlijk is geworden. De impliciete consensus tussen de Amerikanen, Europeanen en Russen blijft toch dat we niet op zoek gaan naar een nucleaire confrontatie. Daarom is het belangrijk dat we minstens een kanaal openhouden met Moskou.”

Sven Biscop. Beeld ©Pieter-Jan Vanstockstraeten/ph

Er wordt de laatste tijd vaker gewag van gemaakt dat Washington en Moskou met elkaar spreken over die nucleaire dreiging. Klopt dat?

“Ik weet dat niet. Maar ik ga ervan uit dat beide landen zeer discreet met elkaar spreken. Dat is het voordeel van het feit dat we niet rechtstreeks in oorlog zijn met Rusland: het diplomatieke kanaal blijft open. Dat moet je gebruiken om het gevaar van een nucleaire escalatie te beheersen en te proberen begrijpen wat men denkt in het Kremlin.”

Polen zelf lijkt nu ook uit te gaan van een afgeweken Oekraïense raket. Zal dit voorval invloed hebben op de relatie met Oekraïne?

“Neen. Het is een verschrikkelijk incident, maar niet van die aard dat het de relatie tussen die landen zal verstoren. Zeker niet vermits Polen zich bijzonder sterk engageert voor Oekraïne. Ik vermoed wel dat Oekraïne zijn excuses nog zal aanbieden. Misschien betalen ze wel een schadevergoeding aan de familie.

“De Russen zullen het natuurlijk wél uitbuiten. Zij zullen dit gebruiken om mensen te proberen overtuigen dat alle andere keren dat het Westen hen met de vinger wees fake news waren.”

Als het het inderdaad een Oekraïense raket was die afweek, toont het dan ook niet dat het land nood heeft aan accuratere wapens uit het Westen?

“Daarmee zijn een aantal aspecten verbonden. Ja, we zouden meer kunnen doen om de Oekraïense luchtafweer te versterken. Maar dan moeten we dat op termijn ook zelf doen, met de lidstaten van de Europese Unie. Nu steunt Oekraïne sterk op militaire steun uit de VS. We moeten ons als Europeanen voorbereiden op het feit dat we Oekraïne zullen moeten blijven ondersteunen op lange termijn. Zelfs al eindigt deze oorlog in het beste scenario met een vredesakkoord dat beide partijen ondertekenen, dan nog wil je als Europa een sterk Oekraïens leger om eventuele Russische initiatieven af te blokken.

“Daarnaast zullen de Europese landen ook hun eigen legers moeten versterken. Hopelijk doen we dat meer gecoördineerd dan het nu verloopt. Opnieuw zie je in heel wat landen die nationalistische reflex: iedereen belooft sinds het uitbreken van de oorlog om meer te investeren in defensie, maar doet dat in de eerste plaats om zichzelf te verdedigen. Terwijl we die investeringen beter afstemmen binnen de Europese Unie.”