SUV’s aan banden: na Parijs onderzoekt nu ook Brussel maatregelen tegen ‘auto-besitas’

Ze zijn te groot, te zwaar en te gevaarlijk. Dat is wat verkeersexperts kort samengevat over SUV’s denken. Zeker in een stedelijke omgeving, waar plaats sowieso al beperkt is, zorgen zulke grote voertuigen voor hinder. Het Brussels gewest heeft nu een onderzoek gevraagd naar welke maatregelen het meest effectief zijn om grote terreinwagens terug te dringen.

“Er worden verschillende opties bekeken over hoe we de overlast kunnen beperken”, zegt mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “De studie moet enerzijds in kaart brengen hoeveel SUV’s in het gewest rondrijden en dan kijken naar de mogelijke maatregelen.”

Een hele reeks verschillende scenario’s wordt tegen het licht gehouden. Van hogere parkeertarieven tot een compleet verbod op SUV’s in heel de bebouwde kom als meest extreme maatregel. “Maar ook softere versies zoals enkel een verbod in schoolomgevingen behoren tot de mogelijkheden”, zegt Van den Brandt. “Het is dan aan de politiek om een keuze te maken en dat zullen we doen.”

‘Auto-besitas’

Daarmee wordt het spreekwoord bevestigd dat het druppelt in Brussel wanneer het regent in Parijs. De Franse hoofdstad heeft net aangekondigd dat eigenaars van SUV’s vanaf volgend jaar meer moeten betalen om hun voertuigen in de stad te parkeren. Er komt een nieuw parkeertarief dat eigenaars meer aanrekent naargelang de grootte en het gewicht van het voertuig.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo. De Franse hoofdstad heeft aangekondigd dat eigenaars van SUV’s vanaf volgend jaar meer moeten betalen om hun voertuigen in de stad te parkeren. Beeld ANP / EPA

Het stadsbestuur wil ermee de “auto-besitas” bestrijden. Het aantal SUV's in de stad is op vier jaar tijd met 60 procent gestegen. Parijs volgt daarmee zelf het voorbeeld dat elders in Frankrijk is gezet. Lyon had al aangekondigd dat het vanaf volgend jaar een dergelijk parkeerbeleid uitrolt. In Grenoble wordt hetzelfde verwacht. In sommige Brusselse gemeenten als Elsene moeten inwoners trouwens nu al meer betalen voor een bewonerskaart als hun voertuig langer is dan 4,9 meter.

Ondertussen zitten andere Belgische steden met de problematiek verveeld. Besturen in Gent en Leuven, waar Groen mee aan knoppen zit, volgen de ontwikkelingen met interesse, maar plannen nog geen maatregelen. In Antwerpen valt een ander geluid te horen. “Ik ga niet bepalen welke auto bewoners al dan niet mogen kopen”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Als het regent in Parijs, dan druppelt het misschien in Brussel, maar het blijft droog in Antwerpen.”

Dat Brussel nu een onderzoek doet, is volgens mobiliteitsexpert Kris Peeters een goede zaak. “Grote terreinwagens zijn niet aangepast aan een stedelijke omgeving”, zegt Peeters. “Als andere steden in het buitenland al maatregelen nemen, kan Brussel ook voortbouwen op het onderzoek dat daar wordt gevoerd. Ik stel me dan wel de vraag wat men exact onder een SUV verstaat en hoe men gaat handhaven.”

Ook dat komt in de studie aan bod, klinkt het bij Van den Brandt. Binnen het gewest zijn de diensten Brussel Mobiliteit en Brussel Leefmilieu met het onderzoek bezig. Het rapport wordt eind dit jaar verwacht.