‘Sussen mag, liegen niet’ is misschien een goede leidraad om met kinderen over de actualiteit te praten

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Het is vakantie en dus spelen jullie een gezelschapsspel. De keus valt op Ticket to Ride, al is ‘keus’ een groot woord in een huis waar Monopoly en Cluedo de enige andere volwassen spelletjesopties zijn.

Ticket to Ride houdt zowat het midden tussen ­Monopoly en Risk. Het is imperialisme, maar dan met treinroutes, en het duurt maar een uur, wat ook een voordeel is. Het is, naar verluidt, het meest verkochte bordspel van het moment. Zo komt het ook in jullie huiskamer terecht, want van alle verkoopstechnieken is de boodschap dat anderen iets ook gekocht hebben nog altijd de meest doeltreffende.

Je raakt met je zoon verwikkeld in een spannende strijd om als eerste een route naar Sebastopol op de Krim aan de leggen. “Net zoals de Russen en de Oekraïners doen”, vertel je, bij nader inzien iets te luchthartig. Missy spitst de oren. Zelfs poogt ze verwoed voldoende rode wagonnetjes te verzamelen om Smolensk te verbinden met Kiev, een stad waarvan de naam plots niet meer zo raar klinkt. Je zegt niet: “Net zoals Poetin zou doen.” Zo gevoelig ben je wel.

Hoe doe je dat, met kinderen over ‘de oorlog’ praten? Op die uitstekende vraag blijkt ‘een avondje Ticket to Ride spelen’ alvast een deel van het antwoord te zijn. Als een ouderwetse onderwijzer duid je met de vinger op het spelbord aan waar mensen nu echt aan het vechten zijn. Je dochter schat de afstand in naar Brussel. Vanaf Charkov zijn dat nog heel wat ­wagonnetjes. Dat stelt haar enigszins gerust.

John John legt mopperend de spoorlijn van Boekarest naar Boedapest aan. Hij vindt het maar niks. Als de oorlog dan toch zo veraf is, waarom is al die drukte dan nodig? Opnieuw komt de ouderwetse onderwijzer naar boven. Die legt uit dat dit nog maar de allereerste keer is sinds de Tweede Wereldoorlog dat in Europa het leger van het ene land een ander land binnenvalt. Je legt je vinger op station Warschau en zegt dat als Rusland daar in de buurt komt een nieuwe wereldoorlog begint. Missy telt de wagonnetjes tussen Kiev en Warschau en nu wil ze liever over iets anders praten.

Had je dat dan wel moeten zeggen? Misschien is ‘sussen mag, liegen niet’ wel een goede leidraad om met kinderen over de actualiteit te praten. Liegen doe je over de Heilige Man, niet over ernstig nieuws.

Bang is Missy trouwens niet. Dat gevoel reserveert ze voor een regenworm, een donderslag of het nachtlichtje aan het toilet dat niet werkt. Hoogstens vindt ze het vervelend. Is ze net verlost van dat mondmasker, nu dit weer. “Op het nieuws gaat het nog maar over twee zaken: Oekraïne en Wout van Aert.”

Maar ze volgt het wel. Tussen vader en moeder in geprangd kijkt ze mee naar het journaal. Gezellig. Dan vraagt ze: “Mama, wat is een kernbom?”