Supersonische Russische bommenwerper die gebruikt werd voor aanvallen op Oekraïense steden vernietigd door drone

Het Russische ministerie van Defensie meldde zaterdag dat Oekraïne de luchtmachtbasis had aangevallen met een ‘helikopterachtige drone’. Vanwege het beperkte bereik van dit soort drones vermoeden de Britten dat de aanval vanaf Russisch grondgebied is uitgevoerd, aangezien de luchtmachtbasis honderden kilometers verwijderd is van de grens met Oekraïne. Het Russische ministerie zegt dat de drone met handvuurwapens is neergehaald, en dat er brand uitbrak op de parkeerplaats. Daarbij vielen volgens het ministerie geen slachtoffers, maar raakte wel een vliegtuig beschadigd.

De ernst van de schade werd pas de volgende dag duidelijk, toen op Telegram beelden opdoken van een Toepolev in lichterlaaie. Alleen de karakteristieke neus van het toestel is nog zichtbaar in de vlammenzee. Volgens de BBC zijn de foto’s genomen op Soltsy-2. Ook komt het weer op de foto’s overeen met de weersomstandigheden in die regio zaterdag. Oekraïne heeft nog de aanval op het Russische grondgebied niet opgeëist.

#Russia: A Russian Tu-22M3 strategic bomber was destroyed whilst stationed at the Soltsy air base in Novgorod Oblast - 650km+ from the border with Ukraine.



Yesterday the Russian Ministry of Defense claimed that the bomber "was damaged by a Ukrainian quadcopter UAV". pic.twitter.com/dYNopFhhao — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 20 augustus 2023

Toe-22’s kunnen twee keer zo snel vliegen als het geluid, en worden veelvuldig ingezet om Oekraïense steden aan te vallen. Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn ze meermaals betrokken geweest bij aanvallen op burgerdoelen. De vliegtuigen zijn onder meer uitgerust met zeer onnauwkeurige antischeepsraketten. In januari vielen 30 burgerdoden toen zo’n raket uit een Toe-22 een flatgebouw in Dnipro raakte. Volgens Oekraïense openbaar aanklagers werd die aanval uitgevoerd door een eenheid die is gestationeerd op Soltsy-2. Volgens The New Voice of Ukraine hebben Oekraïense drones de voorbije dagen al vijf vliegtuigen beschadigd.