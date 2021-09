Supermarkten roepen verschillende producten terug wegens aanwezigheid kankerverwekkend pesticide

Delhaize haalt fondue gevogelte, cordon bleu, orlofgebraad, kip cordon bleu, wraps en fusilli uit de handel. De keten heeft elk betrokken product uit de winkel verwijderd en de controles voor dit product en de leverancier nog verstrengd. Klanten die de producten hebben gekocht, vraagt Delhaize om ze niet te consumeren. Je kan ze terugbrengen naar het winkelpunt waar ze werden gekocht. De terugbetaling is verzekerd.

Jumbo haalt cordon bleu van het merkt Jumbo uit de handel. Het bedrijf vraagt de klanten om dit product, dat verkocht werd in alle filialen in België, niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel. Zij worden vergoed en een kassaticket is niet nodig.

Vleeswaren De Keyser haalt culinaire kookham, verdeeld bij Cora in België, uit de handel. Het bedrijf roept ook ontvette kookham en kookham baguette speciaal terug. Die producten werden verkocht bij Makro. Vleeswaren De Keyser vraagt haar klanten om de producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar één van de Cora- of Makrowinkels waar ze werden gekocht. De goederen worden terugbetaald.

Dv Fresh haalt de maaltijdsalade geitenkaas van het merk Gourmet Greens uit de handel, verkocht in verschillende verkooppunten in België. Ook dit bedrijf vraagt de klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt waar het wordt terugbetaald.

Supermarktketens Colruyt en OKay roepen hun caesarsalade terug van bij de consument. Het gaat om de Boni Selection Caesarsalade 200 gram, die verkocht werd tussen 11/09 en 21/09. De salade, die te koop was in alle winkels van Colruyt, OKay en OKay Compact, heeft een houdbaarheidsdatum tussen 17/9 en 24/9. Aan klanten die het product gekocht hebben, wordt gevraagd het niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel. Daar zal het aankoopbedrag terugbetaald worden. Het betrokken product werd ondertussen ook uit de rekken verwijderd.