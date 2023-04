Superkanonnen, kamikazedrones en een explosievenlint: ook deze wapens worden ingezet in de oorlog in Oekraïne

Het Oekraïense slagveld is zo, na meer dan 400 dagen oorlog, een proeftuin geworden voor allerlei wapens. Sommige zijn nog nooit eerder in een oorlog gebruikt. Zo besloten de VS dinsdag tien experimentele antiraketsystemen te sturen om de Iraanse kamikazedrones neer te halen, hoewel hun effectiviteit nog helemaal niet is bewezen. Andere wapens, zoals Ruslands superkanon Pion, zijn stokoud en lagen al jaren opgeslagen. Een aantal wapens op een rij:

1. De M58 Miclic: een lint vol explosieven tegen de Russische verdedigingslinies

Een half jaar nadat Oekraïne bevestigde dat het dit verwoestende Amerikaanse wapen had gekregen, wordt duidelijk dat het leger de ‘explosievensliert’ gebruikt bij de slag om Bachmoet. In een video die dinsdag op Telegram werd geplaatst, is te zien hoe de 93ste Gemechaniseerde Brigade de Miclic afvuurt op Russische posities bij twee flats in het zuiden van Bachmoet.

Het lint van 107 meter, dat wordt afgevuurd met een raketmotor, vliegt hoog de lucht in om korte tijd later neer te komen op een terrein voor de flats. Seconden daarna volgt een enorme explosie. Elke 30 centimeter is in het lint een pakketje springstof aangebracht. De explosieve kracht van de Miclic is zo enorm dat het in de VS bij oefeningen nog maar op twee schietterreinen mag worden gebruikt.

De Miclic werd ontworpen om verdedigingslinies van de vijand, voorzien van obstakels, te vernietigen en om een corridor te creëren in mijnenvelden zodat tanks en pantserwagens kunnen oprukken. Het lint ligt in een karretje dat wordt verplaatst door een pantserwagen. Door de explosie wordt een veilig pad van honderd meter lang en acht meter breed gecreëerd.

Pas in november, maanden nadat de VS hadden bekendgemaakt dat het “materiaal” aan Oekraïne zou geven om mijnen op te ruimen, werd duidelijk dat ook de Miclic was gestuurd. Het wapen is eveneens geschikt om de betonnen piramiden te vernietigen die de Russen overal hebben geplaatst op het slagveld om de Oekraïners tegen te houden. De Miclic is sinds 1988 in gebruik bij het Amerikaanse leger en werd al in Irak ingezet, onder andere tegen IS-strijders.

Soldiers from Ukraine’s 93rd Mechanized Brigade using a MICLIC against Russian/Wagner positions in southern Bakhmut. https://t.co/6ALkwnL9vd pic.twitter.com/re3aGaGvSn — Rob Lee (@RALee85) 5 april 2023

2. De Lancet: de Russische kamikazedrone

De oorlog in Oekraïne is de oorlog geworden van de kamikazedrone. “Rondhangende munitie”, zo noemt het Amerikaanse leger dit wapen het liefst. Al in de eerste maanden van de invasie leverden de VS de Switchblade, een drone die met een buis wordt gelanceerd en is voorzien van een explosief. Met een tablet kan een soldaat het wapen tientallen kilometers verderop op een doelwit afsturen, waarna het inslaat.

Maar ook de Russen gebruiken kamikazedrones. Het beeld bestaat dat ze alleen de Shahed-131 gebruiken, de drone die in Iran werd gekocht. Moskou introduceerde echter vorig jaar zomer al eigen kamikazedrones op het slagveld: de KUB en de veel belangrijkere Lancet. De geavanceerde Lancet is sinds 2019 operationeel en werd de afgelopen jaren ingezet voor aanvallen in Syrië.

Volgens de fabrikant kan de Lancet doelwitten tot op 40 kilometer vernietigen. De Shahed wordt gebruikt om vooral de Oekraïense infrastructuur te treffen, de Lancet om belangrijke militaire doelwitten aan te vallen, zoals de houwitsers en het raketsysteem Himars die de westerse landen hebben geleverd. Ook radarsystemen en luchtdoelraketten worden met de Lancet bestookt.

Dat de Russische drone zich kan meten met de Amerikaanse kamikazedrones blijkt uit cijfers van de militaire blog Oryx, dat de inzet van Russische wapens bijhoudt. Volgens Oryx werden met de Lancet ruim honderd succesvolle aanvallen uitgevoerd op hoogwaardige doelwitten.

Arrival of Russian Lancet UAV on a AFU military vehicle right next to an Ukrainian Strela-10 air defense system. 😦 pic.twitter.com/f7y4wqGMDJ — Trollstoy (@Trollstoy88) 2 april 2023

3. Heel oud wapentuig, zoals Ruslands superkanon Pion

Op het slagveld gebruikten de Russen als eerste land een hypersonisch wapen: de Kinzjal. Dit “wapen van de toekomst” kan volgens Moskou met een snelheid van ongeveer twaalfduizend kilometer op zijn doel afgaan. De strijd in Oekraïne is ook een oorlog waarin beide partijen zijn gedwongen stokoude wapens te gebruiken, vanwege de grote verliezen en tekorten.

Zo heeft Moskou behalve T-62-tanks uit de jaren zestig ook het “superkanon” 2S7 Pion uit de opslagplaatsen gehaald. Deze houwitser uit de Sovjet-tijd wordt nu gebruikt om Oekraïense eenheden te verpulveren met granaten van honderd kilogram. De granaten van de M777-houwitsers, die Oekraïne kreeg van de VS, wegen “slechts” vijftig kilogram.

Oekraïne, dat veel oude wapens had voor de invasie, zet noodgedwongen ook veel oude artillerie in, waaronder zelfs een Sovjet-wapen dat in 1947 zijn intrede deed: de KS-19. Uit een video die de afgelopen dagen werd gepubliceerd, blijkt dat Kiev het luchtdoelgeschut al inzet. De Oekraïners gebruiken de KS-19 nu echter niet om vliegtuigen neer te halen, maar om Russische grondeenheden te bestoken. Het Oekraïense leger beschikt over over veel minder artilleriestukken dan de Russen en kan extra vuurkracht goed gebruiken.