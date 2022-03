Superjacht Roman Abramovitsj aangekomen in Turks vakantieoord Bodrum

Via gegevens van websites als MarineTraffic en VesselFinder, die locatiegegevens van schepen bijhouden, was al een hele week te volgen hoe het schip een zuidwaarts traject volgde in de Middellandse Zee. Een week geleden vertrok het uit Montenegro, om vervolgens langs Italië en Griekenland in de richting van Turkije te varen. Eerder was het op 8 maart vertrokken vanop een scheepswerf in Barcelona, waar herstellingen zouden zijn uitgevoerd.

De verwachting was dat Abramovich zijn superjacht naar veilig vaarwater wilde loodsen - naar een land waar hij niet moet vrezen voor inbeslagname van het schip. Turkije tracht als Navo-land te bemiddelen tussen Moskou en Kiev. Het weigerde zich achter de Westerse sancties tegen Rusland te scharen.

Lees ook: De jacht op de oligarchen-jachten is geopend: dit zijn de 10 meest extravagante

Het superjacht ‘My Solaris’ is nog maar een jaar in gebruik. Abramovitsj betaalde 496 miljoen euro voor de 140 meter lange boot met acht verdiepingen, een zwembad, spa, beach club en helikopterplatform.

Volgens Reuters is er niets dat er op wijst dat Abramovitsj zelf aanwezig is op de boot. Vorige week zou de miljardair vanuit Istanboel naar Moskou gevlogen zijn met een privéjet. Een woordvoerder van Abramovitsj reageerde niet op vragen van Reuters.

Het superjacht ‘My Solaris’. Beeld ANP / EPA

Tweede superjacht op komst

Het superjacht ‘Eclipse’, een andere boot van de Russische miljardair, is nog steeds in beweging. Het vaart eveneens zuidwaarts in de Middellandse Zee en bevindt zich volgens MarineTraffic ook in de buurt van de Turkse kust.

Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Italië werden de voorbije weken al verschillende superjachten van Russische oligarchen in beslag genomen. Met de sancties wil de Europese Unie rijke zakenlieden rond president Poetin straffen voor de oorlog in Oekraïne.