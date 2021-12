‘Superhelden leven opvallend gezond’

Dat blijkt deze week uit een studie in de luchtige kersteditie van het gerenommeerde The British Medical Journal. De onderzoekers bekeken 24 Marvel-films en bestudeerden de personages. Ondanks de zware taak die op hun schouders rust – het is niet niks om keer op keer het multiversum te moeten redden – bleken de superhelden de bekende levensstijladviezen goed op te volgen. Ze bewegen veel, eten gezond en staan positief in het leven – zelfs als slechterik Thanos op het punt staat de halve wereldbevolking uit te roeien, kan er een grapje vanaf.

Waar gewone stervelingen er tijdens een vergadering al snel een stoel bij pakken, blijven Marvel-superhelden staan of lopen ze rond. Een niet te onderschatten factor om gezond oud te worden, aldus hoogleraar klinische psychologie Erik Scherder. “De superhelden geven het goede voorbeeld.”

Toch zijn zelfs superhelden niet perfect, signaleren de onderzoekers. Zo is de grote, groene Hulk met zijn BMI van 120 al ruim voorbij het stadium morbide obesitas. Zijn constante staat van boosheid –“That’s my secret, captain, I’m always angry” – doet zijn mentale gezondheid ongetwijfeld geen goed.

Slaaptekort

Tiener Peter Parker zou volgens de artsen bijna moeten omvallen van het slaaptekort: liever dan slapen zwiert hij als Spider-Man door nachtelijk New York. De ellendige jeugd van Black Widow meet haast wel een paar trauma’s hebben veroorzaakt. En Iron-Man? Zijn rijkdom en intelligentie gaven hem een voorsprong om gezond oud te worden, al zou zijn alcoholgebruik (“Give me a scotch, I’m starving!”) dat weer teniet kunnen doen.

Toch is het de vraag of leefstijl nu echt zo veel invloed heeft op de gezondheid van de onderzochte superhelden. Hun speciale krachten lieten de onderzoekers namelijk buiten beschouwing; het had het onderzoek schier onmogelijk gemaakt. Veel superhelden genezen namelijk bovenmenselijk snel van verwondingen en ziektes. Sommigen kunnen zelfs niet doodgaan. Een beetje valsspelen is het dus wel, superheld zijn.

Toch kunnen gewone stervelingen wel wat leren van de superhelden, zegt neuropsycholoog Scherder. “In het artikel komen alle bekende inzichten over een gezonde leefstijl terug. Gezond eten, veel bewegen, genoeg mentale uitdaging: dat doen de superhelden heel goed. Wij daarentegen zijn veel te ver verwijderd geraakt van die superheldenleefstijl.”

In de jaarlijkse kersteditie van The British Medical Journal staan nog meer wetenschappelijke en luchtige studies. Zo zet het spreekwoord ‘It’s not rocket science’ raketwetenschappers onterecht op een voetstuk, volgens een groep Britse medici. Uit een reeks intelligentietesten bleek dat zij niet beduidend intelligenter zijn dan anderen.