‘Superbelegger’ Warren Buffett (91) deed alweer de juiste voorspelling, deze keer met de grondstofprijzen. Wat is zijn geheim?

Hij is 91 jaar en beleggers hangen aan zijn lippen, hongerig naar elk woord. Logisch, want miljardair Warren Buffett ontgoochelt zelden. Zo blijkt de grondstoffenvoorspelling die hij anderhalf jaar geleden deed nu heel lucratief uit te pakken.

Warren Buffett staat bekend als het ‘orakel van Omaha’, de plaats in Nebraska waar hij ter wereld kwam. En waar hij nog altijd woont, in het huis dat hij in 1958 voor 31.500 dollar kocht. Uit niets blijkt dat deze man, met zijn hekel aan buitensporigheden, een fortuin van 114 miljard dollar (99,9 miljard euro) bezit en daarmee een van de rijkste aardbewoners is. Een van de zeldzame uitspattingen van the billionaire next door was de privéjet die hij in 1989 kocht, en die met een flinke dosis zelfspot ‘Indefensible’ werd gedoopt. Niet te verdedigen.

Buffett geldt als een van de invloedrijkste en succesvolste beleggers aller tijden. Zijn strategie is al zestig jaar onveranderd: zoeken naar koopjes. Zo stopte Buffett met zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway in augustus 2020 miljarden dollars in vijf Japanse beursgenoteerde handelaren in grondstoffen.

Hun koers was teruggevallen door de coronacrisis, die de prijzen van onder meer olie, ijzererts en koper een flinke klap gaf. Buffett werd door velen dan ook voor gek verklaard. Ditmaal zat hij er echt helemaal naast, was de communis opinio. Maar de malaise bleek van korte duur; inmiddels noteren veel grondstoffen historisch hoge prijzen. Daardoor is ook de waarde van de handelshuizen omhooggeschoten, meldde persbureau Bloomberg vorige week.

Woodstock van het kapitalisme

Het is Buffett ten voeten uit: ondergewaardeerde maar goed gerunde bedrijven op de kop tikken. Er zijn beleggers die net als de prinses uit het sprookje zo veel mogelijk kikkers willen kussen in de hoop dat een daarvan verandert in een mooie prins. Maar dat is aan Buffett niet besteed. “Ik koop liever prachtondernemingen tegen een redelijke prijs dan slecht presterende ondernemingen tegen een spotprijs”, schreef de meesterbelegger ooit in een van zijn beroemde aandeelhoudersbrieven.

Warren Buffett in een spelletje bridge bij de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway in 2017. Beeld Bloomberg via Getty Images

Voor de uitbraak van de coronacrisis zakten die beleggers jaarlijks in groten getale af naar de jaarvergadering van Berkshire in Omaha om hun oor te luister te leggen bij het orakel. Dat ‘Woodstock van het kapitalisme’ duurde drie dagen, een festival met drank, spijs en muziek. Met een gelukje kon je er als een van de 40.000 deelnemers Buffett horen tokkelen op zijn ukelele.

Maar het hoogtepunt was de vergadering zelf, waarin Buffett met veel humor zes uur lang antwoorden gaf op vragen uit het publiek, steevast geflankeerd door zijn boezemvriend en vicevoorzitter, de ondertussen 98-jarige Charlie Munger. Na twee online-edities mag Omaha in april een nieuwe invasie verwachten.

Afkeer van hypes

Op zijn 11de snoefde Buffett tegen een vriendje dat hij op zijn 35ste miljonair zou zijn, vermeldt zijn door Alice Schroeder geschreven geautoriseerde biografie. Hij was toen in elk geval al bezig aan de weg te timmeren, druk in de weer met beurstabellen en koersgrafieken. Kennis geeft macht, leerde Buffett al snel. Zo speculeerde hij als middelbareschoolstudent op een koersdaling van AT&T, simpelweg om zijn leerkrachten op stang te jagen. Zij wisten dat hij goed onderlegd was in beleggen, en hij wist dat ze een deel van hun pensioengeld in aandelen van de telecomgigant hadden gestopt.

Waar die schrikreactie destijds beperkt bleef tot een handvol beleggers, houdt Buffett nu soms de hele markt in zijn greep. Juist door zijn focus op waarde en afkeer van hypes heeft hij veel volgers. Hij leerde het vak van de aandelenanalyse ruim een halve eeuw geleden van de ‘vader van het moderne beleggen’, Benjamin Graham. De Amerikaanse schrijver Walter Lippmann sprak van mensen die bomen planten waar andere mensen onder zullen zitten, memoreerde Buffett. “Ben Graham was zo’n man.”

Grahams lessen indachtig haalde Buffett in de jaren 90 zijn neus op voor technologieaandelen. Hij ging niet meer met zijn tijd mee, smaalden critici, en dat terwijl hij zo goed bevriend was met Microsoft-oprichter Bill Gates. Toen de dotcomzeepbel na de eeuwwisseling uiteenspatte, kreeg hij alsnog gelijk. Niettemin zou hij later toch een draai maken richting technologie. Sinds enkele jaren is Apple het grootste beursgenoteerde belang van Berkshire.

99 procent van vermogens schenken

Buffett mag dan een enorm fortuin hebben, hij is niet bang om ervan te scheiden. Hij heeft in 2010 de Giving Pledge afgelegd, een belofte om nog tijdens zijn leven of na zijn dood 99 procent van zijn vermogen te schenken aan goede doelen. Hij heeft inmiddels 40 miljard euro geschonken, waarvan het gros aan de Bill & Melinda Gates Foundation. Elk van zijn kinderen kreeg een eigen goededoelenfonds, gespekt met 1,7 miljard euro.

Verder riep Buffett de Amerikaanse politiek meermaals op om rijkelui zoals hij zwaarder te belasten. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zijn secretaresse relatief meer belastingen betaalt dan hij. Zelfs met die 1 procent die overblijft, gaat er dan nog ruim een miljard naar de drie kinderen van Buffett, wiens vrouw in 2004 overleed.

Daarmee kwam een eind aan een vreemde situatie. Susie had haar echtgenoot 26 jaar na hun huwelijk doelbewust in de armen geduwd van haar jongere vriendin Astrid Menks om haar eigen leven te kunnen leiden. Ze bleven allen bevriend, en na Susies dood hertrouwde Buffett met Menks. Buffett heeft dan wel niet het eeuwige leven, maar hij wil graag een moedige poging doen. “Als ik door een ding herinnerd wil worden, dan is het door mijn hoge leeftijd”, vertelde hij zijn aandeelhouders in 2011.