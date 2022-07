‘Stuur die souvenirs op naar jezelf’: de vakantielessen van muzikante K.ZIA

Hang niet vast aan een plan

“Ik vertrek nooit met een duidelijk plan. Ik hou ervan om ruimte te laten voor spontaneïteit en de onverwachte kronkels van het leven. Niks is leuker dan open te staan voor nieuwe ontmoetingen en even de ander zijn pad te volgen. Dat is me al verschillende keren overkomen. Ik reisde door Thailand met een vriendin, van de ene stad naar de andere. We kwamen mensen tegen en reisden een tijdje samen. We zijn geen vrienden voor het leven geworden, maar we hadden wel een fijne tijd. Op reis mag je niet verwachten dat de dingen zijn zoals thuis. Sta daarvoor open, en probeer af en toe iets nieuws.”

Vergeet de muziek niet

“Ik kan zonder boeken, maar niet zonder muziek. Ik ben ooit mijn hoofdtelefoon vergeten. Een stuk van die trip heb ik in stilte uitgezeten, maar uiteindelijk heb ik toch een nieuwe hoofdtelefoon gekocht. Als ik wacht, wil ik luisteren: op het vliegtuig, in de taxi, op de tram... Muziek, in alle stijlen, is dan mijn reisgezel.”

Bezoek een plaatselijke kleermaker

“Ik ben een onafhankelijke artiest, dus ik financier al mijn creaties zelf. Kunst krijgt voorrang op luxe. Toen ik anderhalve maand in Dakar was om een videoclip op te nemen, zocht ik er altijd de goedkoopste maaltijden uit. Ik zal bijna nooit naar dure restaurants in toeristische trekpleisters gaan. Ik eet liever waar de locals eten. Dat is goedkoper en vaak ook gewoon beter. Ik kan wel geld uitgeven aan originele creaties van plaatselijke inwoners. Op reis zoek ik vaak kleermakers op. Soms laat ik een topje maken, dan weer een broek of een kostuumvest. Hangt af van de kleermaker en het materiaal.”

Zeul die souvenirs niet de hele reis mee

“Grote souvenirs zijn de beste. Maar elke keer denk je: shit, ik ga bagage moeten bijboeken. Maar dat grote tapijt — of in mijn geval: die kleren — stuur je beter gewoon naar je thuisadres. Dat is meestal goedkoper. En makkelijker. Plots staat het aan je voordeur. (lacht) Het kan ook lonen om je koffer nooit bomvol te proppen. De helft van je ingepakte kleding draag je toch nooit. Iederéén weet dat, maar toch blijven we lustig inpakken.”

Imiteer de locals

“Ik hou ervan om dicht bij de lokale mensen te leven en van hen te leren. Ik probeer hen soms te imiteren, te doen alsof ik een van hen ben. Soms lukt dat, soms niet. In Kinshasa observeerde ik mensen op straat: hoe ze wandelden, hoe ze bewogen tijdens het praten. Ik wilde het huis van mijn nonkel liefst in mijn eentje buitenstappen, zonder mijn broer en mama. Ik wilde weten of mensen me dan anders zouden zien, als een van hen. En dat deden ze, zolang ik mijn mond hield. (lacht) Als je je onder de locals probeert te mengen, kun je een land op een andere manier beleven.”

Ontdek nieuwe deeltjes van jezelf

“Ik ben al vaak naar Afrika gereisd. Eerst naar Ghana, dan naar Nigeria, Congo en Senegal. Elke keer is zo’n reis een moment van introspectie. In Ghana had ik voor de eerste keer het gevoel dat ik qua uiterlijk geen buitenstaander was. Dat was me nog nooit overkomen. Ik deed geen make-up op, liet mijn kapsel voor wat het was en liet m’n lichaamshaar groeien. Ik wilde fully natural zijn. Ik at bovendien meer omdat het eten er zo lekker is en ik even niet onder invloed stond van het Europese schoonheidsideaal. Ik zag er, in mijn hoofd, helemaal niet aantrekkelijk uit en toch begonnen meer mensen met mij te flirten. Ik heb toen pas mijn lichaam ontdekt, en hoe ik eruitzie als volwassen vrouw. In Senegal merkte ik dan weer dat ik graag alleen ben. Afrika doet dat met mij. Andere plaatsen misschien ook, ik moet er nog veel ontdekken.”

Ga in je eentje op reis

“Toen mijn vriendin in Thailand vroeger huiswaarts keerde, was ik bang. Dju, ik ga hier helemaal alleen rondlopen. Maar ik realiseerde me snel dat ik het leuker vond in mijn eentje. Als je met andere mensen reist, moet je altijd compromissen sluiten. Als je solo reist, moet je alleen over je eigen geluk waken. Je kunt rechts afslaan, maar evengoed links. Zorg er wel voor dat je goede uitrusting mee hebt. Een lokale simkaart, bijvoorbeeld, maar ook een notitieboekje om waardevolle tips in op te schrijven. Google Translate is ook een aanrader. Ik heb een uur mijn leven gedeeld met een taxichauffeur in Istanbul, en omgekeerd. Hij praatte geen Engels, en ik geen Turks. Toch kende ik zijn hele leven toen ik uitstapte.”

K.ZIA speelt op 5 augustus op Dranouter.