Stukje bruidstaart Charles en Diana levert 2.185 euro op

Het stuk gebak van zo’n 20 bij 20 centimeter is versierd met het koninklijke wapen in de kleuren rood, blauw en goud. Het werd rond de trouwceremonie in 1981 overhandigd aan medewerkster Moyra Smith en is al die tijd bewaard gebleven in huishoudfolie en een cakevorm.

Smith, die werkte voor de koningin-moeder, plakte er een labeltje op met de tekst “voorzichtig mee omgaan” en ondertekende het met de datum 27 juli 1981, twee dagen voor de officiële trouwdatum. Haar familie verkocht het in 2008 aan een verzamelaar, die het nu weer te koop zette.

Veilinghuis Dominic Winter Auctioneers had op een opbrengst van rond de 500 pond gerekend en is verrast door de grote belangstelling. Er waren veel bieders, met name uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en landen in het Midden-Oosten, zei een woordvoerder. Volgens hem is het winnende bod afkomstig van een internetbieder uit het Midden-Oosten.

Prins Charles en prinses Diana trouwden op 29 juli 1981. Elf jaar later ging het koppel uit elkaar. Pas in 1996 werd de scheiding definitief.