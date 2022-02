‘Studio 100 zal nu wellicht zijn plannen opbergen’: mediajournalist Pieter Dumon over de toekenning van radiolicenties

Wat is er precies beslist?

“Dat alles bij het oude blijft. Qmusic, Joe en Nostalgie zijn ook na 1 januari 2023 op hun vertrouwde FM-frequentie te horen. Studio 100, dat plannen had voor een nieuwe zender die het midden zou houden tussen Radio 1 en Radio 2, grijpt naast de felbegeerde frequentie.

“Alles draaide om de vernieuwing van de drie landelijke FM-frequenties die voorbehouden zijn voor commerciële radio. Die zijn al twintig jaar lang in handen van Qmusic, Joe en Nostalgie. Normaal moest de verdeling van die frequenties om de negen jaar herbekeken worden, maar in de praktijk werd de vergunning telkens stilzwijgend verlengd.

“Tot Europa zich met de zaken kwam bemoeien. Mediaminister Dalle organiseerde een zogenaamde beauty-contest waaruit de drie beste kandidaten naar voren moesten komen. Dat blijken nu dus de zenders te zijn die al over zo’n frequentie beschikken. Alle kandidaten dienden een dossier in waaruit onder andere moest blijken welk soort radio ze de komende jaren willen maken, wat het businessmodel daarachter was en hoe ze hun digitale ambities in wilden vullen. Het dossier dat QMusic indiende haalt met 94 procent de beste score. Het dossier van Joe haalde 92%, dat van Nostalgie 80% en Studio 100 moest het met 75 % stellen.”

Studio 100-baas Hans Bourlon. Beeld Carmen De Vos

Waarom zijn die FM-frequenties zo belangrijk?

“Omdat zo’n landelijke frequentie nog altijd de makkelijkste manier is om een groot publiek te bereiken. Volgens de laatste cijfers is 41 procent van het totale luistervolume voor radio dan wel digitaal, dat betekent nog altijd dat de overgrote meerderheid van de radioluisteraars dat nog steeds via de ouderwetse FM-band doet.

“Voor een commerciële radiozender, die zijn inkomsten uit de verkoop van reclamespots moet halen, is een breed bereik het allerbelangrijkste. En dat kan voorlopig dus enkel met een FM-frequentie op zak.”

Wat betekent de beslissing voor de radioplannen van Studio 100?

“Zoals het er nu naar uitziet, worden die opgeborgen. Dat liet Studio 100-baas Hans Bourlon deze morgen, nog voor de beslissing bekend raakte, op Radio 1 weten. Volgens hem is een radioproject zonder FM-licentie niet haalbaar.

“In het persbericht dat meteen na de bekendmaking van de beslissing werd verspreid, bouwde Bourlon al wat meer voorzichtigheid in. Daarin liet hij weten dat ze bij Studio 100 eerst de uitslag en de puntentelling grondig en gedetailleerd wilden bestuderen om daarna te bekijken welke verdere stappen er nog kunnen genomen worden.”

Waarom zou een radioproject zonder FM-licentie niet haalbaar zijn? Wordt niet al jaren gezegd dat de toekomst van radio digitaal is?

“Het digitaal luisteren zit inderdaad in de lift. Maar het publiek dat je met zo’n digitale zender bereikt is voorlopig nog te beperkt om economisch rendabel te zijn, zegt Bourlon. Volgens hem kan je een nieuw radiomerk alleen op FM lanceren.

Maarten Vancoillie, een van de uithangborden van Qmusic. Beeld Qmusic

“De komende jaren komt daar hoogstwaarschijnlijk verandering in. Er worden immers heel wat initiatieven genomen om digitaal luisteren een duw in de rug te geven. Zo moeten alle nieuwe auto’s tegenwoordig verplicht een DAB+ radio aan boord hebben en moet vanaf 2023 elk verkocht radiotoestel een digitaal exemplaar zijn.

“Toch zal het nog een hele tijd duren voor digitaal luisteren de FM-frequenties helemaal uit de markt duwt. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, waar digitaal luisteren goed is voor zo’n 60 procent van het luistervolume, wees uit dat het stopzetten van de FM-uitzendingen daar pas in 2030 mogelijk zou zijn. Ook voor ons land lijkt dat een realistische datum.”