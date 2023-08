Studies van over de hele wereld tonen aan: 1 op de 3 mannen is besmet met ten minste één type humaan papillomavirus (HPV)

De aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV) bij vrouwen is goed gedocumenteerd. Over de aanwezigheid bij mannen die niet tot een risicogroep behoren is er echter veel minder bekend. Om dit beter in kaart te brengen, maakte een nieuwe publicatie in The Lancet Global Health een analyse van wetenschappelijke studies van over heel de wereld die tussen 1995 en 2022 waren uitgevoerd. Ook Belgische wetenschappers (Belgian Cancer Centre - Sciensano) waren bij het onderzoek betrokken. Belangrijk voor de wetenschappers was om een beeld te vormen van HPV bij mannen die niet tot een groep behoorden met een hoog risico op besmetting.

Na een grondige selectie bleven 65 studies over met een gezamenlijk totaal van 44.769 mannen boven de 15 jaar. Bij maar liefst één op de drie (31 procent) van deze mannen was er sprake van een besmetting met HPV. Bij één op de vijf (21 procent) ging het om een hoog-risico type HPV. Vooral bij jongvolwassenen was de aanwezigheid van HPV het hoogst, met een piek tussen de 25 en 29 jaar. Globaal gezien kwam men het vaakst HPV-16 tegen (5 procent), een hoog-risico type, gevolgd door HPV-6 (4 procent, en geen hoog-risico type).

In de studie keek men ook naar vijf specifieke regio’s: Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en de Caraïben, Oost- en Zuid-Oost-Azië, en Sub-Sahara-Afrika. Het enige significante verschil in de aanwezigheid van HPV bij mannen was te zien in Oost- en Zuid-Oost-Azië. Daar lag het percentage met 15 procent een stuk lager in vergelijking met de andere regio’s. Dit was ook het geval wanneer er enkel naar de hoog-risicotypes van HPV gekeken werd.

Daarnaast bestudeerden de wetenschappers ook de invloed van de leeftijd. Op basis van de gegevens zagen ze een stijging vanaf de leeftijd van 15 jaar tot 20 jaar gevolgd door een stabilisatie voor de oudere leeftijdsgroepen in Europa, Noord-Amerika en Oost- en Zuid-Oost Azië. In Sub-Sahara Afrika en Latijns-Amerika en de Caraïben zag men eerder een lichte daling na deze piek. Dit leeftijdspatroon van besmetting bij mannen verschilt van de trend bij vrouwen. Bij hen daalt die na de eerste piek van seksuele activiteit met de leeftijd, gevolgd door een lichte opflakkering na de leeftijd van 50-55 jaar (rond de tijd van de menopauze) bij sommige bevolkingsgroepen.

Deze resultaten tonen aan dat seksueel actieve mannen, ongeacht hun leeftijd, risico lopen op een HPV-gerelateerd ziektebeeld en daarnaast een ‘reservoir’ zijn voor het seksueel overdraagbare virus. Daarnaast laat de studie ook zien wat bet belang is van vaccinatie van beide geslachten.