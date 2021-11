Studie linkt grote merken als Nike, Zara en H&M aan ontbossing Amazone

Onder meer Nike, Zara H&M, Adidas, New Balance, Teva, UGG en het Franse luxeconcern LVMH zouden volgens de onderzoekers, die zich baseren op honderdduizenden douanegegevens, banden hebben met bedrijven die betrokken zijn aan de ontbossing van het Amazonewoud.

Dat is opmerkelijk, want een aantal van de onderzochte merken heeft onlangs aangekondigd dergelijke bedrijven uit zijn toeleveringsketen te weren. “Een derde van de ondervraagde bedrijven heeft een of ander beleid ingevoerd, en je zou verwachten dat dit een effect zou hebben op de ontbossing”, zegt onderzoeker Greg Higgs in de Britse krant The Guardian. “Het ontbossingstempo neemt toe, dus hun maatregelen hebben geen wezenlijk effect.”

De onderzoekers maken wel een belangrijke kanttekening: door de complexiteit van de toeleveringsketens kiezen de onderzochte merken niet bewust voor leder dat afkomstig is van bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing.

Toch hebben meerdere bedrijven in de toeleveringsketens van meer dan vijftig grote merken een link met de grootste Braziliaanse exporteur van leder, JBS. Het bedrijf, tevens de grootste vleesverwerker ter wereld, is betrokken bij de ontbossing van het Amazonegebied ten behoeve van sojaplantages en illegale veehouderij.

Grote vleesbedrijven als JBS worden al meer dan twintig jaar beschuldigd van betrokkenheid bij het ontbossen van de Amazone en illegale houtkap. Zo nemen de bedrijven vlees af van boerderijen die hun vee laten grazen in beschermd regenwoud, waarbij de inheemse bevolking wordt bedreigd en geïntimideerd.

Ontbossing op hoogste punt in vijftien jaar

Eerder deze maand bleek uit cijfers van het Braziliaanse ruimteonderzoeksinstituut INPE dat de ontbossing in het Amazonegebied van Brazilië is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2006. In de periode augustus 2020 - juli 2021 was de ontbossing bovendien 22 procent hoger dan de twaalf maanden daarvoor.

Zo is tussen augustus 2020 en juli 2021 13.235 vierkante kilometer van het regenwoud verdwenen. Dat was de grootste strook sinds in 2005-2006 14.286 vierkante kilometer werd gekapt. Gedurende het bewind van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is de ontbossing nu drie jaar na elkaar toegenomen. Het is voor het eerst in twintig jaar dat dat gebeurt.

Het ontbossingsrecord van de laatste vijftien jaar is in tegenspraak met recente beloftes van de regering-Bolsonaro, die de afgelopen tijd pogingen heeft gedaan om een betrouwbaar milieu-imago te schetsen. Tijdens de recente VN-klimaattop COP26 in Glasgow beloofde de Braziliaanse regering nog om de illegale houtkap in de Amazone in 2028 tot nul terug te brengen, twee jaar eerder dan de aanvankelijke belofte van 2030.