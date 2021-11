Studentes Geneeskunde uit de kleren op doop Aesculapia: Antwerps rector Van Goethem schorst studentenvereniging

Maandag lanceerde de stad Antwerpen nog het online platform ‘Het Grote Doopdebat’. Eén en ander moet volgend jaar uitmonden in een nieuwe doopgids. Uitgerekend de dag nadien raakte bekend dat de Geneeskundestudenten van Aesculapia het Vlaamse en Antwerpse doopcharter hebben geschonden.

Peter De Meyer, woordvoerder van UAntwerpen, bevestigt de sanctie. “Die loopt tot het einde van dit academiejaar. De leden van het praesidium moeten ook ontslag nemen.”

Bronnen geven aan dat tijdens het doopritueel minstens vier vrouwelijke studenten een striptease moesten uitvoeren. Ze werden ook aangezet tot een suggestief seksueel standje. Helemaal naakt of topless zou niemand zijn geweest. Nadat enkele ouders er lucht van hadden gekregen, schoot de rector in actie. Hij ontbood het praesidium. Hun argument dat de stripact kaderde in de traditie van Aesculapia, vond geen genade bij de rector. Die oordeelde dat het dopcharter niet was nageleefd. Dat charter legt vast wat er wel en niet is toegelaten.

“De rector heeft er in een aantal eerdere interviews voldoende op gewezen dat het doopcharter geen dode letter is”, luidt het bij de universiteit.“ Overigens kunnen studenten Geneeskunde die niet in het praesidium zetelen nog evenementen op touw zetten, zolang het niet onder de vlag van Aesculapia is.

Aesculapia was gisteravond onbereikbaar voor een reactie.