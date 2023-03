Studentenkoten van universiteiten fors duurder: ‘We betalen veel voor wat we krijgen. Er loopt ongedierte in de douche’

Een stijging van 10, 20 of zelfs 30 procent. De inflatie, maar ook de energiecrisis, dwingt universiteiten om de huurprijzen van hun koten te verhogen. ‘Wat mij het meeste zorgen baart, is dat die kamers vaak verhuurd worden aan studenten die het financieel moeilijker hebben.’

“We hebben alles op onze home dat we moeten hebben, maar we betalen wel veel in vergelijking met wat we krijgen. Het zou me niet verbazen als we betonrot hebben, want alles valt bijna uit elkaar. Er loopt ook ongedierte in de douche en het warm water in onze kamers is afgesloten.” Magalie* is studente aan de UGent en huurt een kot in Home Fabiola. Ze koos vanwege de prijs bewust voor een kamer van de universiteit zelf.

Maar de studente twijfelt of ze wel op kot zal kunnen blijven. Volgend academiejaar zal haar kot 11 procent duurder worden, net als alle andere koten die de UGent verhuurt. “Ik had het er deze middag nog met mijn ouders over. Er lijken geen regels te zijn over hoeveel die indexering mag zijn. Als de huur blijft stijgen, dan kunnen wij dat niet meer betalen. En ik ben niet de enige: ook andere mensen zeggen dat het te duur wordt.”

Ook alle andere universiteiten verhogen volgend academiejaar de huurprijs voor hun eigen koten. Aan de KU Leuven werkt men niet met vaste bedragen voor een bepaald kamertype, maar met een minimum- en maximumprijs. Afhankelijk van het inkomen van de ouders en het kamertype schommelen de prijzen tussen 136 en 641 euro. Die minimumprijs is voor de meest sociaal kwetsbare studenten, en stijgt met 35 procent tegenover dit jaar. Ook de vaste kosten verdubbelen, van 30 naar 60 euro per maand.

Probleem sleept al jaren aan

De UAntwerpen heeft weinig kamers in eigen beheer, en verhuurt die bijna uitsluitend aan studenten die het financieel moeilijker hebben. Voor hen stijgt de huurprijs met 22 procent. Aan de VUB stijgen de huurprijzen het minste, met percentages tussen 6 en 12 procent. Maar zij voerden dit academiejaar wel al een grotere prijsstijging door, van gemiddeld 16 procent.

Alle universiteiten benadrukken dat hun prijzen onder het gemiddelde op de private huurmarkt blijven, en dat ze nog aparte mechanismen hebben om kwetsbare studenten te steunen. Wat opvalt, is dat elke universiteit op een andere manier de stijging berekent. Sommige universiteiten voeren steevast elk jaar een indexering door, andere deden dat al niet meer sinds 2015 en moeten door de energiecrisis een inhaalbeweging inzetten, zoals de UAntwerpen. En terwijl de VUB vorig jaar al deels rekening hield met de verhoogde energiekosten, rekent de KU Leuven die pas vanaf volgend jaar volledig door.

Volgens Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), speelt er nog een derde factor mee: “De gebouwen van de universiteiten zijn al jaren aan het verouderen, terwijl de enveloppe voor studentenvoorzieningen amper stijgt. Door de energiecrisis komen ze nu tot de pijnlijke vaststelling dat er jarenlang te weinig is geïnvesteerd in hun patrimonium.” Aan de KU Leuven verklaren renovatiewerken inderdaad deels waarom sommige prijzen bovenop de index stijgen. De VUB probeert haar renovatiebudget dan weer te beperken en voert enkel de hoogst noodzakelijke werken uit.

Ondertussen nemen ook de huur- en energieprijzen op de private huurmarkt jaar na jaar toe. Uit het Kotkompas van Diggit en Stadim bleek dat de huurprijs op de privémarkt dit academiejaar gemiddeld met 6 procent steeg. Voor volgend jaar voorspelt Diggit nog hogere stijgingen.

Studeren of werken?

Student dierengeneeskunde aan de UGent Mohamed Tehmaoui (21) maakte het onlangs zelf mee: “In de studentenhomes was geen plaats meer. Dan maar via Facebook een kot zoeken. Maar de prijzen die ik daar zag, zijn echt gewoon gek. Een kot dat een vriend van mij al huurde voor 350 euro per maand, werd in januari voor meer dan 500 euro verhuurd.”

Sinds 1 maart heeft hij tot zijn vreugde een kot gevonden, al kost hem dat 590 euro per maand. Zonder eigen badkamer of keuken. Zijn ouders betalen het grootste deel, maar hij legt zelf ook bij. “Ik ken ook heel wat studenten die er alleen voorstaan, zonder hulp van ouders. Dan moet je echt kiezen tussen focussen op studies of werken om je kot te betalen.”

Ook De Wit van de VVS maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de prijsverhogingen voor studenten die het financieel moeilijker hebben: “Meestal kunnen zij wel nog terecht in die studentenhomes van de universiteit. Als je daar de prijzen verhoogt, raak je echt wel een groep die hulp nodig heeft. Die studenten erkennen vaak ook wel dat het om een goedkope kamer gaat, maar kunnen financieel echt niet meer aan.”

Koen Verlaeckt, Secretaris-Generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) benadrukt dat betaalbare studentenkoten een topprioriteit zijn van de verschillende instellingen: “We zijn daar onder meer met minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) over in overleg. Ook de verhoging van de huurgelden voor studentenhuisvesting is al besproken op VLIR-niveau. Een gemeenschappelijke aanpak is moeilijk omdat de situatie heel sterk verschilt van universiteit tot universiteit.”

De UGent meldt nog dat er voor Home Fabiola in 2026 renovatiewerken gepland staan. Voor het ongedierte is er een online meldsysteem, met de bedoeling kort op de bal te spelen. Het warm water werd tijdelijk uitgeschakeld op de kamers als een energiebesparingsmaatregel.

* Magalie is een schuilnaam. Haar echte naam is bij de redactie bekend. Een tweede student bevestigt haar verhaal.