Studenten trekken aan de alarmbel: ‘Kot wordt onbetaalbaar’

Vlaanderen en Brussel kampen met een tekort aan (betaalbare) studentenkoten. In Brussel berekende Brik, de servicedesk voor studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel, in een nieuw manifest dat er nu al een historisch tekort van tussen de 9.000 en 12.000 koten is.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vraagt nu aan de Vlaamse regering om in actie te schieten. “De voorgaande jaren zagen we het in sommige studentensteden, nu manifesteert het zich overal: er is een manifest gebrek aan koten en de prijzen rijzen de pan uit”, zegt Julien De Wit, bestuurder sociale zaken voor VVS. “Het is fijn dat sommige studenten zich een luxekot kunnen veroorloven met een pingpongtafel en yogaruimte, maar velen hebben gewoon nood aan een basiskot: een tafel, stoel, bed en kast. Arme studenten hebben nog het ‘geluk’ dat ze aanspraak kunnen maken op een gesubsidieerde residentie, maar studenten uit de lagere middenklasse dreigen tussen de mazen van het net te vallen.”

Concreet schuift de VVS vijfentwintig aanbevelingen naar voren. Sommige, zoals een betere samenwerking tussen alle betrokken diensten, liggen voor de hand. Al zitten er ook opmerkelijke voorstellen tussen, zoals het ombouwen van lege panden tot studentenkamers, de bouw van student villages buiten het stadscentrum of een Vlaams kotlabel. “Het belangrijkste is dat er oplossingen komen”, zegt De Wit. “We kaarten dit probleem al jaren aan. Het is tijd dat er boter bij de vis komt.”

Tekort

Hoe groot het tekort exact is in Vlaanderen, valt moeilijk te becijferen. Gent kampt al jaren met een verhitte woon- en kotenmarkt. Er is vooral een gebrek aan betaalbare koten voor niet-beursstudenten. Volgens een studie van onderzoeksbureau Mpiris van vorig jaar is er een tekort van 10.000 koten. Het is niet geweten hoeveel koten er precies zijn. Vorig academiejaar waren er 84.370 studenten in Gent, van wie er bijna 50.000 op kot zaten.

Leuven telt zo’n 42.000 kotstudenten, een aantal dat blijft groeien. Volgens de KU Leuven zijn er voldoende koten met een huurprijs op maat om aan de vraag te voldoen. Antwerpen – dat traditioneel een overaanbod aan koten kent omdat veel studenten uit de agglomeratie niet op kot gaan – zag dit academiejaar meer kotstudenten waardoor het overaanbod slonk.

De enige cijfers voor heel Vlaanderen komen uit het KotKompas, een studie van vastgoedexpert Stadim en de kotenbeheerder Diggit Studentlife. Volgens die cijfers moeten er tegen 2030 zo’n 95.000 koten bijkomen.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) laat weten de voorstellen van VVS ter harte te nemen. “Op een recent Overlegplatform over de studentenhuisvesting hebben we deze problematiek al besproken”, zegt hij. “De komende weken zal ik de verschillende betrokken partijen bij mekaar brengen voor verder overleg.”